Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 10 апреля 2020 года: фейк о COVID-19 на амурском руднике разлетелся по соцсетям

Накануне в амурских СМИ появилась информация о закрытии золотодобывающего рудника «Пионер» из-за вахтовиков, заразившихся коронавирусом. Фейк об этом распространяли по соцсетям, на самом предприятии его опровергли. Сотрудников «Пионера» перевели на режим самоизоляции, а текущая вахта была продлена до 15 мая (должна была завершиться в конце апреля).

Фейк о заражении на руднике дошел и до следователей. Там начали проверку информации.

- В рамках проверки предстоит установить лицо, распространившее ложные сведения, с целью привлечения его к ответственности в соответствии с законодательством», - сообщили в следственном управлении СК по Амурской области.

Штрафы за распространения фейков в России стали серьезными. В марте этого года полиция нашла уже амурчанку, которая распространяла ложные данные о зараженных в Приамурье. Ей грозил административный штраф в е от 30 000 до 100 000 рублей.

Рейды продолжаются

Нарушителей теперь ищут и на улицах города. В Благовещенске полицейские и волонтёры-медики устраивают рейды в общественных местах, где могут находиться граждане из «группы риска». Согласно постановлению губернатора Приамурья Василия Орлова, на улицах запрещено находиться беременным женщинам, пожилым людям в возрасте 65+, детям и подросткам.

На улицу запрещено выходить ряду граждан. Фото: www.amurobl.ru

Одной из несамоизолированных благовещенок оказалась 65-летняя пенсионерка, которая вышла в магазин за продуктами для своей сестры Ей напомнили, как важно находиться дома. А за продуктами и волонтеры могут съездить, достаточно позвонить по телефону: 112.

- Мы с собой носим анкеты. В них записываем имена, фамилии горожан из той категории, которые должны сидеть дома. В анкетах мы фиксируем: на какой улице и в какое время они находились, сколько им лет и причина нарушения самоизоляции. Потом эти данные анализируем, чтобы понять, где больше всего нарушителей и какого они возраста. Надо сказать, что есть горожане старшего возраста, которые не воспринимают коронавирус всерьёз. Хотя отмечаю, что в последнее время людей стало значительно меньше, - рассказала волонтёр-медик Дарья Хлыбова.

Пренебрегла мерами безопасности и 71-летняя благовещенка. Пожилая женщина ездила на дачу кормить собаку. Без медицинской маски рекомендовали не выходить на улицу и 17-летней студентке. Девушка каждый день ходит на работу без средств защиты от вируса.

- Полиция прикладывает максимум усилий для информирования граждан. В выходные дни наряды полиции, которые ходят в рейды по улицам города, усиливают. Особенно в местах массового скопления людей: на набережной реки Амур, в парке Дружбы, - говорит заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Благовещенский» Роман Леденёв.

По примеру губернатора

Не сидят без дела и амурские власти. Утром 9 апреля министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева лично отвечала на звонки по телефону экстренной службы 112. Глава ведомства решила лично проверить, как ведется работа, насколько оперативно отрабатываются звонки.

Министр проверила, как идет работа. Фото: www.amurobl.ru

- Что касается сегодняшних вопросов, то одни из них были по поводу выступления Президента о выплатах семьям с детьми, родители которых временно лишились работы. Позвонила женщина из Зеи, ее интересовало, как быстро будет принят необходимый порядок, и когда можно будет получить выплату. Был звонок о ситуации на границах субъектов РФ, вопрос – можно ли выезжать за пределы регионов. Позвонила бабушка, которая поблагодарила за доставку лекарственных препаратов, - рассказала Наталья Киселева.

А министр природных ресурсов Сергей Маху последовал примеру губернатора Василия Орлова и отдал половину зарплаты на борьбу с коронавирусной инфекцией. Ранее глава региона постановил открыть счет для добровольных пожертвований и первым перевел туда деньги.

- В такое тяжёлое время для России, для всего мира, для победы над новым вирусом важна социальная ответственность каждого. Спасибо врачам и всем медицинским работникам, кто самоотверженно борется с коронавирусом. Мы знаем, какой это тяжёлый труд, и я решил, что 50% своей апрельской зарплаты переведу на счёт, - объяснил свой поступок Сергей Маху. - И призываю своих коллег, руководителей предприятий по возможности поступить также.

Всего за одни сутки на счет поступило 3,05 млн рублей. Средства будут направляться на помощь волонтёрам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

Кстати, еще до открытия официального счёта Амурской области помощь оказали золотодобывающие компании. Они выделили 15 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты.

Больницу отремонтировали за считанные дни. Фото: www.amurobl.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Строители завершили ремонт в резервной реанимации в городской клинической больнице Благовещенска. Госпиталь на 300 коек развернулся в рамках подготовки к борьбе с коронавирусной инфекции.

СПРАВКА «КП»

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований от юридических и физических лиц:

ИНН – 2801125703

КПП – 280101001

Получатель – Минфин АО (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», л/с 30915001381)

Счет – 40601810700003000001

Банк – ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК

БИК – 041012001

КБК – 000 0000 0000000 000 150

ОКТМО-10701000

В назначении платежа указать: (150;2) На проведение мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Амурской области, а также на устранение её последствий.

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