Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 13 апреля 2020 года: амурчанкам – новые выплаты, фирмам – новые нормы

В пятницу, 10 апреля, в Амурской области объявили о смягчении режима повышенной готовности. Теперь он распространяется только на ночные клубы, кинотеатры, спортивные клубы и залы, детские развлекательные центры, дискотеки, компьютерные клубы и подобные заведения. Однако уже на выходных стало известно – чтобы открыться после двухнедельных ограничений, нужно соблюсти ряд условий.

Работа с уведомлением

Все организации и предприятия, за исключением государственных и муниципальных организаций, которые уже работают или возобновят свою работу с 13 апреля, должны обязательно в срок до 15 апреля подать уведомление о соблюдении норм санитарной безопасности главе своего городского округа или муниципального района, сообщается на сайте правительства Амурской области. Это необходимо для дальнейшего сохранения стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации.

– Организации должны обеспечить постоянное наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, кожных антисептиков и гигиенических масок для сотрудников и посетителей. Контроль температуры работников должен вестись ежедневно, влажная уборка помещений – через каждый 2 часа. Кроме этого, необходимо соблюдать дистанцию в один метр между всеми людьми и проводить информирование работников о соблюдении правил личной гигиены в течение рабочего дня, – уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Свои нюансы есть в работе кафе и ресторанов: обслуживание гостей в зале разрешено только с 08.00 до 18.00. Остальное время обслуживать клиентов можно только на вынос или осуществлять доставку заказов на дом. С ограничениями также работают парикмахерские, салоны красоты, маникюра и педикюра, массажа – они могут работать, только если в помещении находится всего один клиент.

Выплаты в связи с пандемией

В Амурской области семьям, имеющим или имевшим с 2007 года право на материнский капитал, по указу президента предоставляют дополнительные ежемесячные выплаты. В эту категорию попадают и родители первенцев, родившихся с 1 января 2020 года, и те, у кого только возникнет право на материнский капитал в связи с рождением первого или второго ребенка до 1 июля 2020 года. Размер выплат составляет 5 тысяч рублей в месяца каждого ребенка до трех лет.

– Воспользоваться правом можно до 1 октября, однако амурчанки уже доказали востребованность услуги — на 10 апреля через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России было подано более двух тысяч заявлений, – рассказали амурские власти.

Как рассказала начальник отдела социальных выплат амурского отделения Пенсионного фонда России Наталья Белякова, не важно – израсходованы средства материнского капитала полностью или частично. Также не играет роли уровень обеспеченности семьи. Кстати, эта мера поддержки не будет учитываться в качестве дохода при определении нуждаемости семьи для назначения других социальных выплат.

– Выплату семьи будут получать в течение трех месяцев — с апреля по июнь, но до исполнения ребенком трех лет. К примеру, если ребенку исполнится три года в мае, выплату семья получит за апрель и май. Те, кто не смогут подать заявление с апреля по май, смогут сделать это позже, до 1 октября 2020 года и получить выплату сразу одной суммой за все месяцы, – уточнила специалист.

Подать заявление на получение выплаты можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Материнский (семейный) капитал». Такая возможность доступна и на портале Госуслуг.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Амурской области лабораторно обследовано на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) 3 315 человек, в т.ч. за последние сутки - 222 человека.

Новых случаев заболеваний COVID-2019 не выявлено.

Всего с начала года выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019, выписан с выздоровлением 1 человек.

На изоляции по месту жительства находится 614 человек.

Профилактические и противоэпидемические мероприятия по недопущению завоза и распространения COVID-2019 продолжаются.

По состоянию на 20 часов 12 апреля на «горячую линию» по коронавирусу в службу 112 поступило 444 обращения. С нарастающим итогом 12 323.

По информации на 12 апреля 2020 года, предоставленной правительством Амурской области

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