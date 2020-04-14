Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 14 апреля 2020 года: нарушивший самоизоляцию амурчанин пойдет под суд

В Благовещенский городской суд поступило первое дело о нарушении режима самоизоляции. Житель областной столицы прилетел из Таиланда и должен был две недели безвылазно сидеть дома, однако пошел в гараж и... попался на этом.

Штраф до 40 тысяч

В отношении амурчанина Александра Р. возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Как сообщается на сайте городского суда, органы полиции обвиняют мужчину в нарушении режима самоизоляции.

Сравнительно недавно Александр вернулся из Таиланда. По прилету он получил постановление главного государственного санитарного врача по Амурской области о самоизоляции на период 14 дней. В указанный период Александру следовало находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не посещать работу, магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом.

– 8 апреля 2020 года сотрудники МО МВД России «Благовещенский» проверили соблюдение гражданином режима самоизоляции. Руденко А.С. дома отсутствовал. Его супруга сообщила, что он пошел ставить принадлежащий ему автомобиль в гараж. Таким образом, в действиях Руденко А.С., по мнению органов полиции, усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, – уточняется на сайте Благовещенского городского суда.

Административный материал в ближайшее время будет рассмотрен судом по существу. Описанное нарушение грозит амурчанину штрафом в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Почти 3,7 миллиона на борьбу

Продолжается сбор добровольных пожертвований на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусом – предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, устранение ее последствий.

– На сегодняшний день на счет поступило почти 3,7 миллиона рублей. Это переводы от крупного бизнеса, а также от частных лиц. Средства будут направляться на помощь волонтерам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Других официальных ресурсов для сбора помощи в регионе не существует, – подчеркнули в пресс-службе правительства Амурской области.

Взносы на благотворительный фонд перечисляют также сотрудники и руководители госучреждений. Накануне свой дневной заработок на борьбу с распространением коронавируса перевели сотрудники Амуржилинспекции. Об этом рассказал руководитель ведомства Сергей Молин:

– Это добровольное решение наших сотрудников. Мы же видим, каких усилий и денег стоит обеспечение нормальной жизни сейчас. Да и сами участвуем в этом по долгу службы – поддерживаем чистоту, что тоже немаловажно. Я рад, что весь коллектив принял такое решение. Я сам также сделал это и думаю, что те компании и организации, которые имеют возможность сделать это, последуют нашему примеру.

Учиться до победного

С начала недели 85 из 294 амурских школ возобновили очное обучение. В 209 учебных заведениях продолжаются дистанционные уроки, а в 14 выбрали смешанную форму обучения: часть занятий проходит удаленно, часть – в классах. В организациях дополнительного образования детей и колледжах продолжается дистанционная форма обучения. Такую статистику в рамках пресс-конференции привела заместитель председателя правительства Амурской области – министр образования и науки области Светлана Яковлева.

– Часто в министерство поступает вопрос о заработной плате учителей в период дистанционного обучения. Мы понимаем, что в дни, когда не ведутся уроки, педагог все равно занят. Он ведет методическую работу, вносит корректировки в учебную программу. Так было и до пандемии. Поэтому, если учитель не находится в отпуске, и работа ведется, его зарплата должна остаться на прежнем уровне, – сообщила Светлана Яковлева.

Поднимался вопрос и о досрочном завершении учебного года. Как пояснила министр, вопрос проработан с региональным Роспотребнадзором:

– Оснований для такого шага в регионе на данный момент нет. Однако решение может быть изменено. Это зависит от дальнейшей эпидемиологической обстановки.

Также Светлана Яковлева напомнила об изменении сроков проведения государственной итоговой аттестации. В этом году экзамены для одиннадцатиклассников начнутся 8 июня, для девятиклассников – 9 июня. Как стало известно, государственную итоговую аттестацию в девятых классах планируется провести только по двум обязательным предметам (русскому языку и математике), экзамены по выбору проводиться не будут. Еще одно новшество – пункты проведения экзаменов для девятиклассников могут быть организованы на базе тех школ, в которых они обучались.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По информации управления Роспотребнадзора по Амурской области, на 13 апреля 2020 года в области на новую коронавирусную инфекцию лабораторно обследовали 3420 человек.

Всего с начала года выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019, выздоровел 1 человек.

На изоляции по месту жительства находится 333 человека.

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