А мне невыгодно: чем амурчанам не угодила двухпроцентная ипотека

Появление ипотеки со ставкой 2% не оставило равнодушным никого: одни счастливчики уже успели обмыть серьезную покупку, а кто-то, наоборот, просчитал все плюсы и минусы и пошел в банк за обычной ипотекой.

Почему же, несмотря на то что условия дальневосточной ипотеки на самом деле являются очень выгодными и привлекательными, есть среди амурчан и те, кто осознанно отказывается от такого заманчивого предложения и берет ипотеку на стандартных условиях?

Где брать деньги?

Семья Янушевских давно подумывала о расширении жилплощади, супруги мечтали сменить малагабаритную «двушку», где им с двумя детьми стало тесновато, на просторную «трешку». Заглядываться на объявления стали еще в прошлом году.

- Новость о том, что амурчане смогут брать ипотечный кредит под 2%, нас, конечно, очень порадовала. Мы долго ждали, когда пропишут точные условия программы и надеялись на выгодные условия. Но в итоге они для нас оказались не такими уж и выгодными, - делится своим опытом Юлия. - Мы проанализировали цены и пришли к выводу, что черновая квартира стоит примерно так же, как «вторичка» с ремонтом. Если бы мы взяли черновой объект в ипотеку под 2%, нужно было бы еще искать деньги на ремонт. Это как минимум миллион-полтора. Таких денег у нас не было. Прикинув, мы поняли, что ту сумму, которую могли бы сэкономить на процентах, все равно вложили бы в ремонт. Только деньги нужны были здесь и сразу.

Немаловажную роль для семьи сыграло и то, что дома, в которых теоретически можно было бы взять квартиру под 2%, располагались в отдаленных районах Благовещенска. У них же и работа, и детский сад находятся в центральном районе города.

- Поскольку автомобиля у нас нет - это дополнительные трудности и неудобства: пришлось бы обзаводиться транспортом, что повлекло бы еще определенные затраты, да и время на дорогу ежедневно терять тоже не хочется, - продолжает Юлия.

Ну и самое главное - амурчан смутил размер первоначального взноса.

- Если бы, к примеру, квартира стоила 3 млн рублей, то 600 тысяч мы бы нашли, а для тех вариантов, которые нам подходили, нужно было иметь на руках свыше миллиона - таких денег у нас тоже не было. В итоге мы взяли квартиру на вторичном рынке, но в относительно новом доме. При ее стоимости 6 млн рублей мы внесли первоначальный взнос всего 10% и оформили ипотечный кредит на 20 лет на стандартных условиях. Ни о чем не жалеем, ведь в нашем случае выгода получалась сомнительная: деньги на первоначальный взнос, плюс ремонт, плюс автомобиль - и в итоге на процентах мы нисколько бы не сэкономили, - резюмирует благовещенка.

Выгода не для каждого

- Цены на недвижимость с начала действия дальневосточной ипотеки выросли, и она действительно стала выгодна не всем. Да и стоящих предложений, подходящих под условия данного льготного жилищного кредитования, с каждым днем все меньше и меньше, - отмечает специалист по недвижимости и профессиональный медиатор Виталий Злочевский. - Одно из ключевых условий двухпроцентной ипотеки - приобретаемая квартира в Благовещенске должна быть от застройщика. А таких предложений сейчас у нас почти нет: то, что было ликвидным, уже раскупили. Я не думаю, что в ближайшее время ситуация изменится и начнется строительный бум. В лучшем случае новые предложения могут появиться через несколько месяцев.

Поэтому, если квартира нужна сейчас, то рациональнее не ждать лучших времен, а воспользоваться обычным, не льготным ипотечным займом. Вторичный рынок пока более или менее стабилен, он не настолько зависит от внешних факторов, да и стоимость недвижимости там, по большому счету, определяет сам собственник.

Есть ли альтернатива?

Кстати, для тех, кому по каким-либо причинам не светит или на самом деле невыгодна дальневосточная ипотека, есть и другие, не менее выгодные предложения. Но они подойдут, скорее, в том случае, если квартира приобретается без привязки к району.

- Сейчас появилась возможность для всех категорий граждан взять ипотеку со ставкой 2,7% в сельской местности, к которой, по счастливой случайности, относятся и Чигири, и микрорайон Тепличный, - отмечает эксперт по недвижимости Алена Николаева. - Таким образом, можно купить хоть новое, хоть вторичное жилье, по сути, в городе. При этом никаких ограничений по возрасту нет и первоначальный взнос всего 10%.

По подсчетам эксперта, если рассматривать покупку квартиры в микрорайоне Тепличном в сданном доме и с ремонтом, при взносе 10% и сроком 20 лет, то платеж за студию площадью 27 кв. м составит всего 12,7 тыс. рублей. За однокомнатную квартиру площадью 38 кв. м - 17,5 тыс. рублей, за двухкомнатную площадью 53 кв. м - 22,3 тыс. рублей. Это значительно ниже, чем ставки по аренде за аналогичные квартиры. Более того, в качестве первоначального взноса можно использовать маткапитал. Это прекрасная возможность купить свое жилье, причем с ремонтом.

Сказано!

Первоначальный взнос, который составляет 20% от займа, на самом деле становился камнем преткновения для многих молодых амурчан. Но, возможно, и это условие дальневосточной ипотеки будет смягчено.

- Мы долго говорили, что в развитых странах предоставляют ипотеку по очень льготным ставкам. Сейчас наши ставки не имеют аналогов в мире, и, конечно, нужно пользоваться этим шансом. Более того, мы пошли на дополнительные меры поддержки по дальневосточный ипотеке: половину первоначального взноса возьмет на себя региональный бюджет, то есть 10 процентов будем субсидировать любому получателю данной программы. Более того, для тех категорий, которые работают в социальной сфере, - учителя, врачи - мы возьмем обслуживание по кредиту в размере 1% также на региональный бюджет. Таким образом мы сможем значительно изменить ситуацию по жилью на селе. Сельская ипотека хороша тем, что нет возрастного ограничения. Ставки немного выше, тем не менее, я считаю, в комплексе и данная программа поможет решить жилищную проблему амурчан, - заявил недавно в прямом эфире телеканала «Россия-24» губернатор Приамурья Василий Орлов.