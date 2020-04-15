Вечное Солнце чучхе

Ким Ир Сен создал идеи чучхе - великую руководящую идеологию в осуществлении дела самостоятельности. В 1920-е годы на международной арене резко росла освободительная борьба угнетенных наций против колониального господства империализма вместе с революционной борьбой рабочего класса против эксплуатации капитала. И в Корее, находившейся под гнетом военной оккупации японского империализма, антияпонское национально-освободительное движение вступило в новую стадию своего развития, с каждым днём нарастала массовая борьба различных слоев населения.

Историческое событие

Именно в то время Ким Ир Сен встал на путь революционной борьбы за освобождение страны и нации. В ходе открытия нового пути революции он осветил истину: хозяевами революции являются народные массы, и революционную борьбу надо вести собственными силами при опоре на неё. В июне 1930 года на Калуньском совещании он осветил принципы идеи чучхе и на этой основе озарил истинный путь корейской революции. Это было историческим событием, провозгласившим создание идей чучхе.

Благодаря созданию идей чучхе открылась новая эпоха истории, эпоха самостоятельности, когда народные массы, в прошлом считавшие участь раба как роковую и ставшие лишь объектом истории, самостоятельно и творчески прокладывают себе путь времени и революции как властелины мира и хозяева своей судьбы.

Самобытное сонгунское руководство

В апреле 2012 года по случаю столетия со дня рождения Президента Ким Ир Сена торжественно прошла всемирная конференция по идеям чучхе, на которой была принята Пхеньянская декларация. В ней, в частности, говорится:

«Сегодня идеи чучхе пускают свои глубокие корни в сердцах прогрессивных людей мира и служат общепризнанной руководящей идеологией, представляющей наше время и всю историческую эпоху человечества.

Непременно победит борьба народных масс за построение под знаменем идей чучхе нового мира, свободного от господства и кабалы, от вмешательства и давления».

Своим самобытным сонгунским руководством делом революции Ким Ир Сен положил начало делу самостоятельности и повел его к победе.

25 апреля 1932 года он основал Антияпонскую народную партизанскую армию (предшественница Корейской народной армии), что означало начало его сонгунского руководства делом революции. Опираясь на вооруженные силы, он уничтожил японский империализм, добился освобождения Кореи, а затем осуществил дело строительства партии и государства.

Он решительно защитил суверенитет страны в корейской войне (1950 - 1953 гг.), развязанной агрессией США. Это занимает особое место в его сонгунском руководстве делом революции. Своей выдающейся военной мыслью, стратегией и тактикой он повел армию и народ к победе, нанеся впервые в истории позорное поражение США, хвалебно считавшим себя «сильнейшими» в мире.

И в борьбе за послевоенное восстановление и строительство, социалистическую революцию, строительство социализма он неизменно придерживался линии с отдачей приоритета оружию, военному делу и воздвиг социалистическую державу, основательно воплощающую в себе принципы независимости в политике, самостоятельности в экономике и самообороны в защите Родины.

Блестящие победы

Его самобытное сонгунское руководство делом революции привело к блестящим победам и успехам в двукратной революционной войне с Японией и США - империалистическими державами. К победам на двух этапах социальной революции - в антиимпериалистической и антифеодальной демократической революции и социалистической революции, а также на разных этапах строительства социализма.

Все это с новой силой вдохновило революционные народы мира в их борьбе за самостоятельность. Страны Африки, называвшейся в прошлом «колониальным континентом», «континентом тьмы», добились национальной независимости и вступили на путь строительства нового общества. В Латинской Америке, называвшейся «потомственным владением» и «тихими задворками» США, широко развернулась борьба против империализма, за самостоятельность и за социализм.

Ким Ир Сен открыл новую эпоху развития международных отношений, основанных на самостоятельности. Он определил самостоятельность как основной принцип межгосударственных отношений, считал полное равенство и осуществление суверенитета во внешнеполитической деятельности неопровержимым законом.

Благодаря его принципиальной позиции и энергичной деятельности, в ноябре 1957 года декларация совещания представителей коммунистических и рабочих партий социалистических стран определила принципы полного равенства и самостоятельности, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, товарищеского сотрудничества как нормы взаимных отношений между революционными партиями. Это еще раз подтвердилось и подчеркнулось в ноябре 1960 года в заявлении совещания представителей коммунистических и рабочих партий разных стран.

К построению нового общества

КНДР, ведомая Ким Ир Сеном, достойно осуществила свой суверенитет в решении всех проблем на международной арене. И при создании империалистами США Карибского кризиса против кубинского народа (1962 г.), и во время фабрикации инцидента в заливе Бакбо против вьетнамского народа (1964 г.) КНДР, без всякой оглядки на других, не следуя слепо позициям больших стран, торжественно выразила свою принципиальную позицию на основе принципа самостоятельности насчет сложившейся ситуации.

Он был самым близким товарищем и другом революционеров, прогрессивных деятелей всего мира. При жизни он встретился более чем с 70 тысячами деятелей из 136 зарубежных стран, включая глав партий, государств и правительств. Он от всей души советовался с ними о вопросах самостоятельного ведения революции и строительства нового общества, построения нового мира, где будет осуществлена самостоятельность.

Ким Ир Сен оказывал бескорыстную материальную и моральную поддержку народам разных стран, которые либо испытывали трудности и лишения в строительстве нового общества, либо переживали испытания из-за агрессии и вмешательства империалистов.

Президент Ким Ир Сен, положивший начало эпохе самостоятельности и отдавший всю свою жизнь делу победоносного продвижения вперед дела самостоятельности человечества, навеки будет жить в сердцах всех людей мира, стремящихся к самостоятельности, как вечное Солнце чучхе.