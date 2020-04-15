Во сколько обойдётся благовещенцам подготовка к Пасхе?

В конце этой недели отмечается Пасха, и сейчас - самое время начать к ней готовиться. И тут у благовещенцев возникает важный вопрос: сколько будут в этом году стоить пасхальные наборы и главный символ православного праздника? Корреспондент «Комсомолки» подсчитал покупки от эконом- до премиум-вариантов.

Разные ценники

В конце недели верующие благовещенцы отметят Светлое Христово Воскресенье. Крашеные яйца станут основным украшением праздничного стола. Как правило, перед Пасхой стоимость этого продукта немного вырастает. По данным Амурстата на 6 апреля, в Амурской области куриные яйца в среднем стоили 68,07 рубля.

В магазинах ценники на десяток яиц первой категории заметно отличаются*. Все зависит от того, где вы их покупаете и откуда привезли товар. Например местные, из села Никольского, в небольших киосках реально найти за 59 рублей. Те же в супермаркетах люди приобретают за 73,80 рубля. Привезенные из Иркутской области яйца могут стоить еще дороже: 76,70 рубля. Благовещенские фермеры на свою продукцию держат одну и ту же цену почти год: в среднем 100 рублей за десяток домашних куриных яиц, и чуть больше (от 100 до 120 рублей) - перепелиных.

Прогнозы и закон

Если сравнить среднюю стоимость десятка яиц в Благовещенске с прошлым годом, то она выросла примерно на 5-10 рублей. (в 2019-м десяток обходился в 63 рубля). В преддверии Пасхи обычно этот продукт еще немного растет в цене. Но разница бывает небольшая. В этом году по сравнению с февралем-мартом** прирост в апреле составил 1-2 рубля. Эксперты утверждают, что такая картина повторяется из года в год.

- Цены на продукты от местных производителей мы мониторим дважды в месяц. Например, по данным на 1 апреля, в прайсе «Красной звезды» наблюдается небольшое повышение на стоимость яиц, а у «Амурптицепрома» больше буквально на несколько копеек. - рассказали специалисты Управления продовольственных ресурсов министерства сельского хозяйства Амурской области. - Сезонное колебание цены вверх на эти продукты возникает всегда. Обычно в июне стоимость начинает падать.

Насколько сильно повлияет грядущий экономический кризис, о котором говорят эксперты, на рост цен? Местные власти нас успокаивают и обещают, что ситуация под контролем.

- В связи с распространением в России коронавирусной инфекции, правительством Амурской области в ежедневном режиме осуществляется мониторинг цен на продукты и объемы товаров в торговых сетях региона, - объяснили в пресс-службе областного правительства. - В случае повышения цен на социально значимые товары первой необходимости более чем на 30 %, информация будет передана в Минэкономразвития России для принятия соответствующих ограничений, вплоть до заморозки цен на товары, по которым зафиксирован рост.

Бюджетные варианты

Яйца на Пасху принято красить в разные цвета. Еще люди украшают их всевозможными материалами - от цветной бумаги до перьев и стразов. Кто-то обходится тем, что есть дома, а кто-то покупает все в магазинах.

Первые в категории «бюджетных» - классические пищевые красители. Обычно в наборе продают 4 основных цвета: красный, желтый, синий и зеленый.

Есть варианты чуть подороже. Краски дополняют такими вещами, как перчатки, картонные подставки, наклейки. Красители могут отличаться от натуральных перламутровым или металлическим блеском.

Цена: 10,5-50 рублей

Креатив за «недорого»

Ценовой диапазон расширяют сравнительно недорогие изделия. На прилавках можно увидеть наборы для семейного творчества. С помощью одного легко смастерить из бумажных фигурок и подставок целую полянку со сказочными персонажами. С другим - яйца превращаются в «звездное небо» или копии шедевров Фаберже.

Цена: 56-75 рублей

Переливы и оттенки

Самые привлекательные наборы стоят еще дороже. Но, конечно, не баснословных денег. Например, если вы хотите добиться большого количества оттенков, то выбирайте жидкие красители. Из трех основных цветов вы можете составить гамму на 15 оттенков.

Привлекает внимание краска-«хамелеон». Конечно, яйца не будут подстраиваться под окружающую среду, но после окраски будут отличаться переливами двух-трех оттенков. Судя по инструкции, чтобы получить такой мультиэффект, придется долго повозиться.

Наборов, которые придают необычный рисунок и текстуру скорлупе, предостаточно. Перламутровые, мраморные, акварельные, металлические - это далеко не весь список. Среди этих ярких предложений выделяется набор с натуральным способом окрашивания. Веточки скумпии (кустарника южных районов страны) сделают поверхность яиц желтой. Отличная альтернатива привычной луковой шелухе.

Не красить, а украшать

Производители пасхальных украшений призывают не просто красить яйца, а вовсю их украшать. Не у всех же дома есть залежи всякой креативной всячины. Вот для таких - наборы с лентами, креп-бумагой, красивой тканью и кружевами, стразами и декоративными фигурками. Из яиц предлагают смастерить шишки, пирожные, мешочки с сюрпризом, превратить их в цветы... Ярко оформленные идеи вдохновят даже тех, кто не особо увлекается рукоделием.

Цена: от 75-78 и выше

Давайте подсчитаем

Кроме красок и наборов для дизайна в продаже есть мерцающие карандаши и пищевые фломастеры для разрисовывания яиц и куличей. Всевозможные стразы и наклейки, пасхальные открытки и пакеты - выбирай не хочу!

В общей сложности, потратить можно много, а можно и совсем чуть-чуть. Если выбирать самый бюджетный вариант, то десяток яиц и простой набор красителей обойдутся в 70 рублей. Ну, а если вы не привыкли считать деньги и падки на все интересное и необычное, то можно потратить и 200, и 500 и 1000 рублей. Все зависит от ваших «аппетитов» и финансовых возможностей.

* Цены указаны на 11.04.2020

** Данные Амурстата

СОВЕТЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Каждый год перед Пасхой Роспотребнадзор напоминает, как нужно обращаться с яйцами.

1. Перед покупкой посмотрите на дату сортировки и внешний вид: яйца должны быть целыми и чистыми.

2. Не рекомендуется покупать продукт в местах, где не разрешено торговать.

3. Дома храните яйца только в холодильнике. Срок диетических яиц до 7 суток, столовых от 8 до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней.

4. Вареные яйца можно хранить в холодильнике не более 36 часов.

5. Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой.

6. Варить яйца нужно не менее 10 минут с момента закипания, чтобы не заболеть сальмонеллезом.

7. Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные пищевые красители.

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