Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 17 апреля 2020 года: в Приамурье закрыли детские и спортивные площадки

Случаев новой коронавирусной инфекции в Амурской области остается сравнительно немного: всего COVID-19 заразились девять человек, четверо из них уже выздоровели и выписались из больницы. Однако известно, что в Тынде сейчас находится еще один пациент с подозрением.

Пятеро заразившихся коронавирусом сейчас проходят лечение. Как рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов в ходе прямого эфира в своем инстаграм-аккаунте, состояние двоих заболевших охарактеризовано как средней степени тяжести, у остальных коронавирус протекает в легкой форме. Однако это не повод расслабляться.

– Мы видим, как ситуация развивается в других регионах, и рассчитывать на то, что мы останемся анклавом и сможем «проскочить налегке», неправильно. Мы думаем, что рост заболеваемости может быть в мае – это оценка специалистов. Наша задача – чтобы это не произошло в форме цунами. Готовы ввести жесткий режим карантина, если увидим, что ситуация развивается негативно. Если количество заболевших вырастет до 30, мы готовы уйти на полный карантин, – прокомментировал ситуацию в регионе губернатор.

Не играем на улице

Несмотря на смягченный на этой неделе режим самоизоляции, в Приамурье продолжают вводить новые ограничения, чтобы не допустить распространение вируса. Так, в регионе ограничили доступ к общественным местам на улице – огородили детские и спортплощадки.

В Благовещенске леерными ограждениями обозначили, что на детскую площадку на набережной Благовещенска вход запрещен. Городской парк, Первомайский парк и парк Дружбы тоже закрыты для посещения.

В Тынде временно ограничен доступ к детским игровым комплексам, расположенным на территории городского парка и пляжной зоны. Такое ограничение будет действовать до 30 апреля, пока остается в силе режим самоизоляции. Дополнительно в целях обеспечения безопасности городская площадь и парк будут подвержены регулярной санобработке.

В Октябрьском районе во избежание массового скопления людей изолировали общественные пространства на территории сел. Детская площадка «Радуга» и спортивные площадки временно не работают до особого распоряжения.

В Свободненском районе с 20 апреля учреждения образования и прилегающие к ним территории будут обрабатывать дезинфицирующими средствами. Дополнительно территории образовательных учреждений огородят сигнальными лентами, оставив в свободном доступе только входы в школы и детские сады.

Ограничительные меры приняли и в городе Зея. Здесь огородили и закрыли для посещения не только детскую площадку, но и стадион. В Магдагачинском районе проводят дезинфекционную обработку территорий детских игровых площадок.

Не ходим в поликлиники

В регионе усилили работу с пациентами на дому. Для этого создано 145 бригад, в составе которых работают 120 врачей и 186 медицинских сестер.

– Вся работа нацелена на то, чтобы максимально пациентов осматривать на дому и минимизировать их контакт с другими лицами, – объяснила первый замминистра здравоохранения Светлана Леонтьева. – Осматриваем не только пациентов с большим количеством хронических заболеваний, стоящих на диспансерном учете, но также пациентов 65+ , беременных и всех, кто стоит на учете. Отлажена работа передачи рецептов, чтобы пациенты не ходили в поликлинику. Рецепты привозят на дом, человек может получить лекарственные препараты до трех месяцев.

Одновременно медработники производят забор материала на коронавирусную инфекцию у перечисленной категории амурчан. С 1 апреля специалисты провели более 1 тысячи исследований, осмотрели около 100 беременных и порядка 400 лиц группы 65+. Остальная категория – медицинские работники.

Основной объем исследований приходится на Благовещенск, так как здесь были выявлены случаи новой коронавирусной инфекции. Обследуют тех, с кем контактировали приехавшие из-за границы или из других регионов России, которые имеют при этом какие-либо признаки респираторных заболеваний. Исследования проводят в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора области и в Амурской областной инфекционной больнице.

– Если развиваются респираторные симптомы – кашель, насморк, повышается температура, то нужно вызвать врача на дом. Если возникает неотложное состояние – повышенное давление, температура более 38 градусов, – то лучше вызвать скорую помощь. Тогда пациент будет госпитализирован в профильное медицинское учреждение, – пояснила Светлана Леонтьева. – Для того, чтобы провести исследование и начать вовремя лечение, необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью. Ни в коем случае не заниматься самолечением, не ждать, что все пройдет завтра, потому что особенностью нового вируса является очень быстрое отягощение состояния.

Как рассказала замминистра, медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, при посещении каждого пациента в обязательном порядке надевается новая маска, перчатки:

– Если наша бригада выезжает к пациенту, у которого сомнительный анализ, то они одеваются по полной программе – в защитные костюмы. Мы должны беречь медицинских работников и не можем позволить так называемые «санитарные потери» при работе с потенциально зараженными гражданами

Не покидаем дом

Амурские медики настоятельно рекомендуют всем жителям области по возможности не выходить из дома. Особую озабоченность вызывают беременные женщины и люди в возрасте от 65 лет, особенно имеющие хронические заболевания – они входят в группу риска по коронавирусу. Именно им угрожает наибольшая опасность. Почему, объяснили специалисты.

В информации на сайте правительства Амурской области сообщается, что у пожилых граждан, а также страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесших инфаркт или инсульт) из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония.

– Во время беременности у женщины происходит ряд физиологических изменений, которые могут приводить к осложнениям при любой вирусной инфекции, не только коронавирусной, но и при гриппе, ОРВИ. Снижается иммунитет против всех вирусных агентов, а кроме того при увеличении матки ограничивается дыхательный объем легких. На поздних сроках легкие вообще полностью не раскрываются при дыхании, в итоге вирусам легче проникать в дыхательные пути беременных и вызывать различные осложнения, – пояснила главный акушер-гинеколог Амурской области, кандидат медицинских наук Элеонора Зарицкая.

Самое главное, считают медики — соблюдать режим самоизоляции. Для этого учреждениями здравоохранения предусмотрен комплекс мероприятий. В частности, патронаж беременных максимально переведен в режим «на дому», в женские консультации будущих мам приглашают перинатологи для проведения скрининговых исследований.

– У нас не отменена пренатальная диагностика, но мы ввели меры ограничения. Прием осуществляется строго по направлению врача, чтобы свести к минимуму контакты беременных между собой. Всех беременных с ОРВИ на дому посещает терапевт и обязательно консультирует акушер-гинеколог. Проводится тестирование на COVID-19 всем женщинам с беременностью до 12 недель, всем беременным с ОРВИ и с пневмониями в стационарах, а также тем женщинам, которые приближаются к сроку родов — чтобы минимизировать риски для новорожденных, – отметила Элеонора Зарицкая.

Амурчан старшего поколения также просят оставаться дома. При ухудшении самочувствия необходимо вызвать врача, если требуется рецепт – нужно сообщить об этом при звонке в регистратуру.