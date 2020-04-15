Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 15 апреля 2020 года: доступ на кладбища ограничат, а торговые центры проверят

Во вторник, 14 апреля, состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Амурской области. В ходе него губернатор Приамурья подчеркнул, что ослабление режима – не повод для амурчан, чтобы расслабляться и не соблюдать самоизоляцию.

– Люди воспринимают решения оперативного штаба об ослаблении режима как некое завершение ситуации с коронавирусом. Это не так. Нужно принять все меры, чтобы людям донести информацию, что ситуация тревожная, несмотря на то, что у нас небольшое количество заболевших. Всем муниципальным образованиям, особенно Благовещенску, Свободному, Белогорску – с учетом установившейся хорошей погоды, с учетом того, что люди бесконтрольно выходят на улицу, и мы не можем гарантировать дистанцию между людьми, – принять дополнительные меры по наведению порядка в местах массового пребывания людей, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Внимание – на дома престарелых

Губернатор Приамурья призвал обратить особое внимание на дома престарелых и ветеранов. Конкретно – организовать особый контроль и максимально жесткий пропускной режим в домах-интернатах для престарелых и инвалидов и домах ветеранов.

– Министерствам здравоохранения и социальной защиты населения поручено принять исчерпывающие меры по недопущению заноса в учреждения закрытого типа новой коронавирусной инфекции, – уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Уже завтра сотрудники Роспотребнадзора готовы приступить к обследованию персонала и постояльцев этих учреждений.

– Дефицита тест-систем нет. Их запас достаточный. Минздрав получил поставку ускоренного метода, совместными усилиями вопрос закроем. Готовы завтра организовать, – рассказала главный санитарный врач региона, руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Даже доставлять бесплатные продуктовые наборы в дома престарелых будут с осторожностью. Волонтеры централизованно закупят продукты, но доставлять помощь будут социальные работники и сотрудники учреждений, которые и так контактируют с пожилыми амурчанами. Это позволит минимизировать риски.

Штрафы – предпринимателям-нарушителям

По словам руководителя Роспотребнадзора в регионе Ольги Кургановой, индекс самоизоляции в Приамурье падает:

– Поэтому одна из мер, которую нам нужно на постоянной основе внедрить – рекомендовать главному управлению МЧС по Амурской области совместно с главами городских округов Благовещенска, Белогорска и Свободного проведение дезинфекционных мероприятий в местах возможного массового скопления людей.

В Благовещенске подобные меры уже введены на главной городской набережной, где прохожих куда больше, чем следовало бы при режиме самоизоляции. Также глава региона призвал уделить особое внимание дезинфекции, в том числе торговых центров – их работу как раз проверяют сотрудники регионального Роспотребнадзора.

– К сожалению, результаты пока неутешительные. Из проверенных 18 объектов только на одном мы увидели, что те обязательства, которые на себя взял торговый центр по соблюдению мер санитарной безопасности, действительно выполняются. Ждем до 15 апреля активизации этой работы от бизнеса. И к концу недели посмотрим, какой получится срез. Если будет так, как сейчас – нам придется принимать более жесткие меры», – резюмировала Ольга Курганова.

Между тем, сотрудники администрации города Благовещенска после проведения аналогичных проверок остались довольны ситуацией. В пример пресс-служба мэрии привела работу руководства торговых центров «Мега» и «Большой», отметив, впрочем, что и остальные проверенные центры нормы соблюдают. Если же нарушения все-таки будут, то бизнесменов ждут административные штрафы. А уж если и они не исправят ситуацию, то есть риск вернуться к прежнему жесткому режиму.

Запрет – посещению кладбищ

Помимо прочего, на заседании оперативного штаба рассмотрели вопрос о подготовке к родительскому дню. Мэр Благовещенска Валентина Калита отметила, что количество людей на кладбищах в этом году придется ограничить:

– Для того, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции, мы предлагаем несколько мероприятий, которые, на наш взгляд, позволят уменьшить поток людей на кладбища в этот период. Всех мы остановить не сможем, но каким-то образом это позволит упорядочить посещение в период пасхальных праздников и родительского дня.

Так, отменят организованную доставку населения к местам захоронения общественным транспортом в Дни памяти и скорби с 24 по 28 апреля. Через громкоговорители на кладбищах людей будут призывать соблюдать социальную дистанцию, меры индивидуальной профилактики. В дом смотрителя будут пропускать по одному человеку, каждый час будет проводиться его уборка дезинфицирующими средствами.

В период с 25 по 28 апреля ГИБДД выставит посты, они будут проводить разъяснительную работу и регулировать проезд к кладбищам. А перед родительским днем амурчане получат сообщения на телефоны с призывом воздержаться от посещения мест захоронений до 30 апреля.

– И еще мы всегда возили на кладбище вдов и одиноко проживающих пожилых людей, помогали им в уборке могил родных. В этом году уборку могил ветеранов войны город берет на себя. Их уберут волонтеры и работники ГСТК, – рассказала мэр Благовещенска.

Правительственные машины – медикам

Амурские волонтеры и медики активно используют автопарк регионального правительства. В среднем волонтеры ежедневно задействуют четыре автомобиля, каждая поликлиника города – по две-три машины. При этом транспорт остается на обслуживании правительства и ежедневно проходят дезинфекцию не реже двух раз.

– Согласно приказу, помещение гаража и автомобили, чтобы не допустить заражения людей, обрабатываем не реже двух раз в день. Но бывает и чаще, например, приехал водитель с выезда – продезинфицировал салон, – пояснил директор ГБУ «Амур-авто» Эдуард Тихонов.

За две недели работа с медиками и волонтерами успели хорошо отладить. Автомобили закреплены за каждым направлением. Контакты водителей есть и у медучреждений, и у волонтеров, в распоряжении последних автомобили находятся ежедневно, включая выходные.

Пока автопарк правительства задействован только по Благовещенску, но при необходимости машины отправятся в любую точку Амурской области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По состоянию на 14 апреля в регионе лабораторно подтверждено 6 случаев новой коронавирусной инфекции, 1 человек выздоровел. Под медицинским наблюдением находится 81 человек, бывшие в контакте с последним заболевшим. Результаты первого тестирования 76 контактных отрицательные, исследования 5 в настоящее время находятся в работе. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди этого последнего контакта не выявлено.

Под медицинским наблюдением остаются 77 человек, которые прибыли из-за рубежа через пункты пропуска других субъектов РФ. В изоляторе находится 3 человека, бывших в контакте с больным коронавирусом. В обсерваторе в Волково находится 3 гражданина КНР, двое его покинут 15 апреля, последний – 17 апреля. После этого обсерватор для помещения граждан КНР с видом на жительство у нас будет закрыт, уточнила руководитель Роспотребнадзора.