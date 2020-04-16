Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 16 апреля 2020 года: выявлены три новых случая заражения COVID-19

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Амурской области остается стабильной. По данным на утро 16 апреля 2020 года, в регионе выявлено три новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции. Заболевшие – члены одной семьи, один из которых накануне заболевания посещал другой регион России.

Всего на лечении от COVID-19 в Приамурье находятся пять человек. Первая заболевшая, а также три пациента, у которых вирус был диагностирован 4 апреля, выписаны в связи с выздоровлением. И чтобы число зараженных по-прежнему оставалось небольшим, власти предпринимают все новые и новые меры.

Парк Дружбы захлопнул двери

Из-за угрозы коронавируса в Благовещенске закрылся парк Дружбы. Соответствующую информацию опубликовали представители Общественно-культурного центра в своем инстаграм-аккаунте:

- В регионе введены жесткие ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса. В это время вы обязаны оставаться дома, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Необходимо соблюдать рекомендации медиков. Не выходить из дома без крайней необходимости. Ваше ответственное поведение - это жизненно важно.

В Городском и Первомайском парках также сообщают, что в данный момент они закрыты для посещения по распоряжению губернатора Приамурья. Однако руководство не отчаивается и вовсю готовится к новому летнему сезону:

- В новом сезоне мы запланировали для вас много нового и интересного. Вас будут ждать аттракционы, новые точки развлечений, кафе и бистро, а также новые творческие площадки! Осталось лишь немного подождать. А пока оставайтесь дома и будьте здоровы!

Амурчане не смогут поохотиться

В этом году весенняя охота на водоплавающую дичь в Амурской области открываться не будет. Соответствующее постановление в среду, 15 апреля, подписал губернатор Василий Орлов.

- Весенняя охота — это всегда массовое мероприятие, которое пользуется у амурских охотников большой популярностью. Однако в сложившейся ситуации нам необходимо избежать нарушения режима самоизоляции и не допустить бесконтрольного перемещения жителей региона из района в район, в частности — с севера на юг. Достаточно одного зараженного коронавирусной инфекцией, чтобы запустить цепную реакцию, — прокомментировал решение зампред правительства Амурской области Александр Нестеренко.

Аналогичные запреты на весеннюю охоту введены в других регионах страны. В Амурской области разрешено открыть сезон охоты только представителям малочисленных коренных народов, для которых она является традиционным промыслом и средством существования.

Охотники, уже получившие разрешения на добычу гусей, смогут вернуть деньги за путевки. Помощь предусмотрена и для охотобществ, которые в связи с отменой охоты потеряют значительную часть доходов. Документы для получения помощи они могут подать в министерство экономического развития и внешних связей области.

Соцработники сдадут анализы

Сотрудники всех круглосуточных стационарных учреждений социального обслуживания сдадут тесты на COVID-19, сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области Алла Перепелица. Обследование будет однократным – с его помощью хотят выявить возможных носителей вируса, которые представляют опасность для получателей социальных услуг.

- В настоящее время круглосуточные стационарные учреждения по линии соцзащиты полностью закрыты для посещения до особого распоряжения, - напомнила министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева. – Специалисты, которые имеют признаки острой респираторной инфекции, обязаны незамедлительно сообщить об этом работодателю, как и о том, что у них был контакт с заболевшим лицом, или человеком, вернувшимся недавно из-за границы, из других регионов страны. Ответственность за сокрытие такой информации – вплоть до уголовной. Принцип самоизоляции в данном случае должен соблюдаться неукоснительно.

Ежедневно во всех социальных учреждениях осуществляется «утренний фильтр»: медработники измеряют сотрудникам и проживающим температуру, сведения заносят в специальный журнал. Два раза в сутки проводится осмотр на наличие симптомов заболевания. Это делается для своевременного реагирования с целью недопущения вирусной инфекции в закрытое социальное учреждение.

Маски доставили в Приамурье

Благодаря спонсорской помощи в Амурскую область поступило свыше 700 тысяч медицинских масок. Более 330 тысяч штук были направлены в медицинские учреждения области

Помощь в приобретении масок при поддержке Торгово-промышленной палаты (ТПП) оказали компании ГК «Петропавловск», «Россыпи», Могот, «Прииск Соловьевский».

- Российские и китайские поставщики одноразовых масок откликнулись на призыв о помощи нашим предпринимателям по приобретению розничных партий индивидуальных средств защиты», - рассказал президент Cоюза «ТПП Амурской области» Юрий Ельцов.

Как отметили в пресс-службе правительства Амурской области, приобретены были маски одноразовые китайского производства, высокого качества, которые прошли сертификацию в Российской Федерации. Как отмечают в Торгово-промышленной палате, это не последняя поставка. Кроме этого, сегодня прорабатывается вопрос по поставке комплектов противочумной и биологической защиты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

10,5 млн рублей поступило на открытый в Амурской области счет по борьбе с коронавирусом по данным на 15 апреля 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Амурчане увидят пасхальное богослужение только по телевидению

Двери храмов останутся закрыты (подробности)

Благовещенский РКЦ вновь открывает двери

Но в офисе действуют ограничительные меры (подробности)

Три новых случая коронавируса выявлено в Приамурье

Заболели члены одной семьи (подробности)