2020-04-17T05:23:35+03:00
Досуг

Дома не скучно: учреждения культуры придумали новые развлечения для амурчан

Привести себя в хорошую физическую и умственную форму можно, даже если закрыты «тренажерки» и библиотеки
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Веселиться и узнавать новое запросто можно перед экраном ноутбука. Фото: pixabay.comВеселиться и узнавать новое запросто можно перед экраном ноутбука. Фото: pixabay.com
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Карантин продолжается и на этой неделе. Чтобы амурчане совсем не заскучали, сидя дома, учреждения культуры создают все новые и новые развлечения. Теперь в четырех стенах скучно точно не будет - ведь там и спортзал, и салон красоты, и даже конкурсы!

Весточка с фронта

Амурский областной краеведческий музей запустил проект «Письма огненных лет». Каждый день на своем сайте museumamur.org он будет публиковать письма амурчан, написанные ими во время Великой Отечественной войны. Скупые фразы, написанные на скорую руку, или горячие строки, рассказывающие о тяжелой доле, выпавшей на плечи фронтовика - все это хранят пожелтевшие от времени листки, отправлявшиеся амурчанами домой.

Пой, играй, цвети

Самоизоляция - не время запускать себя. Поэтому «Чеховка» создала шикарную альтернативу закрытым спортзалам. В инстаграм-аккаунте библиотеки @chehovka_blag есть курс растяжки. Она поможет привести в порядок и тело, и дух.

И это не все, чем можно заняться, сидя в инстаграм-аккаунте «Чеховки». Давно хотели петь «Пожары и дожди», подыгрывая себе сами, но все не доходили руки? Не беда! Для всех желающих опубликован урок игры на гитаре.

Для прекрасного пола сюрприз еще лучше - погружение в профессию визажиста. Пора найти своим горам косметики достойное применение! Глядишь, потом и звезд шоу-бизнеса красить начнешь.

О страшных годах

А библиотека «Центральная» запустила для маленьких любителей стихов мега-конкурс! Если вашему ребенку от 6 до 12 лет, то можете смело записывать на камеру стихотворение о войне и публиковать его в инстаграме. Среди призов - участие в игре «Самый-самый Благовещенск» и сертификаты на квест. Успейте принять участие! Подробности - в инстаграм-аккаунте @centralnaia_biblioteka.

Голливуд ждет!

Для особо творческих в соцсетях Городского Дома культуры проходят мастер-кассы по актерскому мастерству. В последнем выпуске режиссер Алексей Плахонин подобрал интересные упражнения на развитие фантазии. Это тоже немаловажно для актера - уметь реалистично представить предмет и отыграть с этими образами. Посмотреть можно в инстаграм-аккаунте @gdkamur28.

Пора выходить из душа и петь на большой сцене! Потому что участница народного ансамбля песни «Русь» Дарья Фицкая показывает, как с помощью нескольких простых и динамичных упражнений вы сможете готовиться к занятиям по вокалу.

КСТАТИ

Читаем вслух

В понедельник, 20 апреля, в четвертый раз пройдет онлайн-марафон чтения для старшеклассников «Страница 20». Он состоится в виртуальном читальном зале, участие смогут принять все желающие.

Участники чемпионата должны без подготовки прочитать отрывки из книг, а компетентное жюри оценит технику чтения и артистизм по 6-балльной шкале. «Страница 20» в Благовещенске пройдет онлайн и без отборочного тура. Все желающие в возрасте от 14 до 17 лет могут подать заявку, а в зависимости от количества участников финал пройдет в один или два этапа.

Победитель представит город на региональной конференции «Восток», которая пройдёт в онлайн-режиме. Суперфинал чемпионата состоится на учебной сцене школы-студии МХТ им. Чехова. Главный приз, за который будут бороться школьники, - 300 тысяч рублей.

Ссылка на анкету участника: https://forms.gle/TDrS4T9rNhukNJ3x9

По всем вопросам можно обращаться к организатору в Благовещенске - Анастасия Болотина, тел. 8-914-388-10-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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