Почему амурских псов-эмигрантов охотно принимают за границей?

Впервые хвостатые бродяжки отправились в путешествие из Приамурья в Германию около пяти лет назад. Здесь для них хозяев не нашлось, а за границей они обрели «и стол, и дом».

Щенки в тазике

Это сегодня Галина Владимирова (фамилия изменена - прим. ред.) обладает внушительным опытом пристройства амурских собак в семьи по всему миру. Пять лет назад знаний не хватало, но было желание спасать брошенные собачьи души. Сначала поддерживала финансово общероссийские сообщества, перечисляла деньги опекаемым питомцам. С благовещенскими зоозащитниками не сотрудничала. В ту пору была одна организация на всю область. Волонтеры между собой не дружили, вместо сотрудничества спорили и выясняли, кто и на что собирает деньги, куда их тратит.

А дальше все вышло случайно: увидела тему на форуме, написал охранник одной из баз, расположенной в Чигирях. Просил помочь спасти собак и щенков, живших на территории. Владелец базы искал исполнителя, чтобы их убить.

- Мы поехали туда и обнаружили стаю мелких псов с потомством. Вывезли оттуда, помимо взрослых собак, еще два тазика разновозрастных щенков, шестнадцать «хвостиков». Часть по домам себе разобрали, часть по временным передержкам распихали. Стали искать им хозяев, но кому нужны диковатые собаки, жившие на улице, - рассказывает амурский зооволонтер.

Отзывчивая женщина нашла выход: разместила пост и фото в интернете. Откликнулось много неравнодушных москвичей, не только волонтеров, готовых забрать наших собак на передержку. Одну из собак заметила русскоязычная жительница Австрии и спросила: а реально ли отправить ее к нам? С этого все и началось.

Сдать в багаж

Самое сложное в эмиграции амурских собак - это найти попутчика до Москвы, а оттуда в принимающую страну. Обычно все расходы берут на себя будущие хозяева. Зоозащитникам остается только собрать документы, приобрести билет на самолет, договориться с передержкой, пока собака в Москве ждет отправки за рубеж.

- Собаку чипируем, вакцинируем. Требования к прививкам разные. Список зависит от страны. Оформляем ветпаспорт и специальную справку по форме Ф-1. Она действует ограниченный срок, поэтому иногда приходится переоформлять несколько раз, - разъясняет Галина. - Случается, что долго ждем попутчика до Москвы.

По её словам, человек должен взять собаку на свой билет и передать ее московским волонтерам. Животное летит в багажном отделении самолета, всего пару раз разрешили мелких собачек везти в салоне. В Москве снова ищут попутчика до страны назначения. Приходилось отправлять собак и «кружным путем» через несколько границ.

Зачем за границей

Такое путешествие затратно не только для человека, но и для четырехлапого вояжера. Отсюда вопрос: зачем иностранцы платят кучу денег за питомца из Амурской области? У них там что, своих приютов нет?

- Все есть. Но взять там собаку из приюта очень сложно. Процедура практически такая же, как при усыновлении ребенка. Надо собирать справки, кстати, за деньги, о наличии жилья в собственности, о финансовой состоятельности, о состоянии здоровья, заплатить весомую пошлину. И совсем не факт, что после всей этой бюрократии собаку отдадут. Попечители приюта могут отказать, сочтя, что есть весомые причины, например хронические заболевания у будущего хозяина. Обеспечить приезд собаки из России намного проще и дешевле, - объясняет амурский зооволонтер.

Одно время в отечественных СМИ активно продвигали мысль, что иностранцы берут наших собак, чтобы тестировать на них лекарства, вакцины, косметику, а еще в качестве подопытных для ветеринаров: надо же на ком-то учиться оперировать и проводить разные исследования. Своих животных трогать нельзя, накажут по всей строгости закона.

- Выдумки все это. Законы, защищающие животных, там очень серьезные и единые для всех. Много общаемся с хозяевами, они рассказывают, что все животные при пересечении границы учитываются, неважно, откуда они прибыли, хоть из Бангладеш, хоть из России, - объясняет Галина. - После прохождения паспортного контроля документы отсылают в ветеринарные службы. Обязательна регистрация в местной префектуре. К «молчунам» придут контролирующие службы и оштрафуют. Суммы внушительные. За животных, кстати, платится прогрессивный налог, за каждую последующую особь сумма повышается.

Выстраиваются ли иностранцы в очередь за амурскими собаками? Конечно, нет. Если берут, то осознанно. Пристройству предшествует длительная переписка. Общение идет на родном языке будущего хозяина, поэтому Галина за эти годы освоила онлайн-переводчики. Особенно скрупулезно подходят шведы: они выспрашивают все мелочи про собаку, по их мнению, важные. Получив питомца, везут его в клинику, обследуют, вплоть до генетической экспертизы, потому что в наших псах намешано много пород. Также консультируются с ветврачами по содержанию, уходу, дрессировке, поддержанию физического и психического (!) здоровья собаки.

- Отношение к животным за рубежом другое. Не знаю почему. У нас практически невозможно найти хозяев собакам с увечьями, с хроническими болезнями. А иностранцы берут, покупают им коляски, ставят протезы, оплачивают дорогостоящие операции и лечение, - говорит Галина. - И дело не в высоком уровне жизни, у нас тоже немало людей с достатком, но им четвероногие бродяжки не нужны.

Где наши живут

За пять лет в эмиграцию из Амурской области отправились 40 собак.

В Германию - 10, в США - 8, в Швецию - 8, в Австрию - 6, в Канаду - 6, в Финляндию - 4.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Галина ВЛАДИМИРОВА, волонтер, зоозащитник:

- Считаю, что требования нового закона о защите животных, допускающие отлов, стерилизацию, чипирование и выпуск в места привычного обитания - хорошая профилактическая мера. Для Амурской области - это единственный вариант, позволяющий снизить популяцию бездомных собак. Особенно в условиях отсутствия нормальных приютов и финансирования зоозащитных организаций. Мест всегда не хватает, равно как и средств на лечение, корм, содержание приюта, так как нужно платить за отопление, электричество, газ и так далее. Другой вопрос - жалко отправлять собак обратно на улицу. Поэтому волонтеры отбирают тех, кто точно сможет выжить на улице, а часть собак все же оставляют на передержках.