Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 21 апреля 2020 года: выписан первый штраф за нарушение самоизоляции

В Амурской области прошло разбирательство в отношении жителя областного центра, нарушившего режим самоизоляции. Это – первый подобный прецедент в регионе.

Коронавирусные штрафы

На прошлой неделе в Благовещенский городской суд поступило дело Александра Р. – мужчина вернулся из Таиланда и должен был находиться дома в течение 14 дней, однако правило это нарушил.

- Александру Р. как лицу, прибывшему из иностранного государства, выдано постановление главного государственного санитарного врача по Амурской области о самоизоляции на период 14 дней. Согласно документу ему следовало находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не посещать работу, магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом в указанный период, - уточняется на сайте суда.

Однако когда 8 апреля сотрудники полиции приехали к амурчанину с проверкой, его дома не оказалось. Мужчина пошел ставить машину в гараж, и тем самым нарушил положенный ему режим. В ходе судебного разбирательства Александр Р. Признал свою вину. В результате ему был назначен административный штраф – 25 тысяч рублей.

Еще один штраф был выписан предпринимателю, который не приостановил работу своего мини-бара «Мюнхен» в то время, когда в Благовещенске действовал жесткий режим повышенной готовности. За нарушение бизнесмен должен заплатить 40 тысяч рублей.

Средства защиты закупят

Часть добровольных пожертвований, перечисленных на счет для борьбы с коронавирусом, направят на покупку средств индивидуальной защиты для медиков.

Примерно 5 миллионов рублей потратят на противочумные комбинезоны и бахилы, многоразовые очки, респираторы и перчатки, рассказала зампред областного правительства Татьяна Половайкина

Оставшиеся 6,7 млн. рублей будут направляться на помощь волонтерам, пожилым людям и, опять-таки на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Партии этих средств регулярно поступают в медучреждения – в частности, утром 21 апреля сообщается, что на станцию скорой медицинской помощи в Благовещенске поступили 700 одноразовых защитных комбинезонов.

- 140 тысяч рублей из средств фонда ОМС мы потратили на эти костюмы. Они достаточно надежные - хорошо справляются с защитой одежды от инфекций, как и обещано производителем. Комбинезон активно вентилируется, не электризуется. Ими мы будем обеспечивать наши инфекционные бригады, которые обслуживают вызовы к пациентам с коронавирусом, с подозрением на COVID-19 и больным с высокой температурой невыясненной этиологии», - поясняет главный врач станции скорой медицинской помощи Благовещенска Игорь Никишов.

В ближайшие дни ожидается поставка еще 100 защитных комплектов. В целом оснащение службы скорой помощи средствами индивидуальной защиты осуществляется в соответствии с утвержденным планом, однако, учитывая возросшие объемы вызовов инфекционных бригад, защитных средств потребуется намного больше. Этот вопрос сейчас прорабатывается.