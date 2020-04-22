Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 22 апреля 2020 года: жители Приамурья могут получить штраф за шопинг без масок

За прошедшие сутки в Амурской области не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19. Однако в социальных сетях распространяется информация о пациентах с подозрением на это заболевание в Белогорске. Глава города Станислав Мелюков прокомментировал слухи в своем инстаграм-аккаунте.

Подозрительные лица

Глава Белогорска процитировал официальную информацию органов, которые отвечают за эпидемиологическую обстановку. По этим данным, «в ходе рутинных обследований на коронавирус всех пациентов с диагнозом внебольничная пневмония 21 апреля среди пациентов терапевтического отдаления белогорской горбольницы выявлено два подозрительных случая на COVID-19. Пациенты, которые являются членами одной семьи, переведены в спецгоспиталь в Благовещенске для дополнительного лабораторного тестирования и постановки окончательного диагноза».

- Я понимаю, что будет масса вопросов, но до окончания указанных мероприятий я не могу сообщать подробности, потому что их проводят структуры, которые не подчиняются муниципалитету, - подчеркнул Станислав Мелюков. - Если эти структуры официально не дают количество новых случаев - я не могу писать, что случаи есть. Значит, эти сведения проверяются. И как только появятся подробности, обязательно сообщу.

Он отметил, что нужно готовиться к любому развитию событий, включая полный карантин. Первым предвестником ужесточения нынешнего режима стало подписанное 21 апреля постановление.

Штраф за маску

Речь идет о документе, согласно которому с 24 апреля в области будет запрещен вход и нахождение в объектах розничной торговли, услуг и общественном транспорте без средств защиты – масок или респираторов. За неисполнение этого требования амурчан могут привлечь к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- За неисполнение обязанности по ношению масок физические лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, - уточнили в правительстве Амурской области.

Также, в соответствии с изменениями в Кодекс об административных правонарушениях, внесенными 1 апреля 2020 года, граждан могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение режима самоизоляции. Наказание – штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять:

- должностные лица органов внутренних дел (полиции);

- должностные лица территориальных органов МЧС России;

- должностные лица Росгвардии;

- руководители противопожарных служб субъектов РФ;

- руководители созданных при органах местного самоуправления органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, их заместители.

Амурчане под защитой

Приобрести маску, чтобы обезопасить себя и не нарваться на штраф, сейчас не составит труда. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, гигиенические средства защиты многоразового использования есть в свободной продаже на всей территории области.

- Только за выходные, по данным министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, в области произведено 7,2 тысяч масок, а за понедельник еще 6,5 тысяч. Сейчас совместно с Минздравом и Роспотребнадзором прорабатывается вопрос о пошиве на предприятиях области многоразовых защитных костюмов для медицинских работников, - отчитались власти.

Пока же защитные костюмы закупаются на стороне. По информации с последнего заседания оперативного штаба, в регионе имеется запас масок и бахил на месяц, 10-дневный запас костюмов. Ожидается поставка нескольких тысяч защитных костюмов в рамках спонсорской помощи и программы Минпромторга. Также силами региональных производителей планируется сшить около 500 комплектов многоразовых костюмов.

- Мы апробируем работу таких костюмов и в случае необходимости будем подавать заявки на их пошив в дальнейшем», - отметила министр здравоохранения области Евгения Жарновникова.

Подготовка полным ходом

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом также был рассмотрен вопрос оснащения больниц «кислородными» койками – для этого необходимо приобрести кислородные концентраторы. По предварительным данным, на это необходимо около 23 миллионов рублей.

- Так, в Благовещенской городской клинической больнице из 210 таких коек на сегодня уже готово 116. Еще 16 появятся вскоре за счет резервных мощностей. Существует вариант решения вопроса в части организации недостающих коек благодаря расширению мощности кислородной станции – это позволит заметно сократить затраты на покупку концентраторов. Планируется, что работа будет завершена к 9 мая, - озвучили представители минздрава Приамурья.

Достаточно в регионе и тест-систем, необходимых для обследования на новую коронавирусную инфекцию. В Амурской областной инфекционной больнице, где проводят исследования здоровых граждан на наличие у них COVID-19, тест-систем хватит на обследование еще более 1,5 тысячи человек. Пока из здоровых амурчан обследовано 1396 человек, в том числе 231 человек из числа лиц 65 лет и старше, 88 беременных женщин, 1030 медицинских работников и 47 человек из числа других контингентов. Результаты исследований отрицательные.