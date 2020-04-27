Какие дороги отремонтируют в Благовещенске

В Благовещенске стартует пора перекопов и объездов, а точнее - масштабный ремонт дорожной сети. За счет средств субсидий муниципального и регионального бюджетов в амурской столице приведут в порядок тротуары, внутриквартальные проезды, пешеходные ограждения, автостоянки, а также заменят светофоры. Кроме того, работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Магистрали в порядок

В рамках нацпроекта в Благовещенске отремонтируют несколько магистральных улиц. Так, с 20 апреля стартовали работы на улице Калинина. Подробнее о планируемых работах рассказал начальник участка АО «Асфальт» Александр Алексеев:

- К октябрю текущего мы заменим дорожное покрытие, обустроим тротуары и остановочные пункты на участке улицы Калинина от Тенистой до Краснофлотской. Ремонтные работы будут осуществляться в три этапа. С мая по июль рабочие отремонтируют участок улицы Калинина от Тенистой до Октябрьской, с июля по август - участок от Зейской до Краснофлотской. А к октябрю будет введен в эксплуатацию отрезок улицы Калинина между Зейской и Октябрьской.

Одновременно с дорожными работами на улице Калинина другими подрядными организациями будет проводиться капитальный ремонт коммунально-инженерной подземной инфраструктуры. Сети будут отремонтированы в рамках федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Чуть позднее, в мае, в областной столице начнут ремонтировать участки по улицам Зеленой и Политехнической. Улицу Зеленую от Трудовой до Театральной будут приводить в порядок до конца августа. За это время подрядчик проведет демонтажные и земляные работы. Затем будут установлены бортовые камни, уложена цветная, серая и тактильная тротуарная плитка. Также на Зеленой появится новое асфальтобетонное покрытие и леерное ограждение.

Работы на улице Политехнической должны завершиться к середине октября. На участке от Красноармейской до Октябрьской подрядчик выполнит демонтажные работы, отремонтирует ливневую канализацию. Будут заменены водопроводные трубы, канализационные колодцы и чугунные люки с решетками для дождеприемных колодцев. Кроме этого, специалисты уложат асфальтобетонное покрытие, отремонтируют тротуар, установят пешеходное ограждение и дорожные знаки.

Улицы Победы

Патриотический проект «Улица Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, запущен в этом году в регионах. В рамках кампании-2020 дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, названные в честь Дня Победы или героев войны. В Благовещенске и Благовещенском районе в рамках акции в порядок приведут две улицы - Василенко и Воронкова.

Улица Василенко получила свое название в честь амурчанина Михаила Абрамовича Василенко - Героя Советского Союза, который совершил подвиг во время освобождения Польши. Мероприятия по реконструкции этой улицы продолжаются с 2019 года, когда был выполнен первый этап - построены 300 метров дороги, ведущей в село Чигири.

- Сейчас реализуется второй этап - реконструкция следующего участка, 2300 метров улицы. По контракту принять улицу мы должны были в 2021 году. Но в результате четкого взаимодействия минтранса, заказчика, подрядчика и субподрядчика, проведение этапов работ выстроено так, что в конце 2020 года мы начнем ездить по комфортной новой и безопасной дороге, - рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрий Лучников.

Здесь заменят тип дорожного покрытия, реконструируют водоотводный канал, обустроят автобусные остановки с павильонами и пешеходные ограждения, установят светофор, проложат тротуары, линии освещения.

Ремонт улицы Воронкова от Новотроицкого шоссе до улицы Тепличной тоже проводится в рамках патриотического проекта. Эта улица получила свое название в честь героя Советского Союза, моряка Максима Воронкова

- Протяженность участка, который приведут в порядок, 2 километра. Специалистам предстоит проложить ливневую канализацию, установить бортовые камни, уложить асфальтобетонное покрытие, установить дорожные знаки, нанести дорожную разметку холодным пластиком, а также будет установлено пешеходное ограждение, появятся пять новых автобусных павильонов, - поделились в региональном минтрансе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дороги к больницам улучшат

В Благовещенске в нормативное состояние планируется привести четыре улицы, которые ведут к больницам и медучреждениям.

В план вошли улица Политехническая от Красноармейской до Октябрьской, ведущая к детский поликлинике № 2. Отремонтируют и улицу Калинина на участке от Краснофлотской до Пролетарской, которая ведет к городской поликлинике № 1 и Дальневосточному научному центру физиологии и патологии дыхания.

По улице Воронкова запланирован ремонт от Тепличной до Новотроицкого шоссе. Будут выполнены и работы на улице Чайковского: от моста через реку Чигиринку до железнодорожного переезда в районе Реабилитационно-технического центра по обслуживанию инвалидов.

- Подрядные организации выполнят устройство дорожного полотна, отремонтируют тротуары, обустроят пешеходные переходы, установят светофоры и барьерные ограждения, нанесут разметку методом холодного пластика. На всех четырех объектах ремонт будет закончен в конце октября, - уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

КОНКРЕТНО

В рамках программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска» в городе пройдет глобальная ремонтная кампания. В частности, в областном центре отремонтируют.

Внутриквартальные проезды по адресам:

ул. Кузнечная, 19 - ул. Театральная, 30;

ул. Студенческая, 21 - Игнатьевское шоссе, 12/3;

ул. Кольцевая, 32;

поселок Мясокомбинат, 4.

Тротуары на участках:

ул. Трудовая от Зеленой до Строителей;

ул. Ломоносова от 50 лет Октября до Б. Хмельницкого;

ул. Пушкина от Амурской до Зейской;

ул. 50 лет Октября от Северной до Ломоносова;

ул. 50 лет Октября от Вокзальной до Тенистой;

ул. Пионерская от Амурской до Горького.

Автомобильные стоянки по адресам:

ул. Горького, 97;

ул. Воронкова, 10;

ул. Ленина от Артиллерийской до Мухина.

Дорожное покрытие на участках:

ул. 50 лет Октября от Зейской до Ленина;

ул. Перспективная от Трудовой до Шимановского;

ул. Шимановского от Красноармейской до Октябрьской;

ул. Нагорная от Нагорной, 10 до Мичурина, 19;

ул. Заводская от Заводской, 9, до школы № 24 в селе Белогорье.

Ливневую канализацию на участках:

ул. Октябрьская от Политехнической до Театральной,

ул. Студенческая от Воронкова до Институтской;

ул. Калинина от Краснофлотской до Тенистой.

Также в Благовещенске модернизируют 21 светофор. На их обновление областной и городской бюджеты выделяют более 34 миллионов рублей. Светофоры заменят по улицам Калинина и Воронкова, которые отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и по улицам Горького и Амурской.