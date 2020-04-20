Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 20 апреля 2020 года: пять новых случаев COVID-19 выявлено в Приамурье

За выходные 18-19 апреля количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией увеличилось на пять человек. Таким образом, по последней информации в Амурской области выявлено 16 случаев новой коронавирусной инфекции, четыре из которых завершились выздоровлением. Оставшиеся 12 пациентов продолжают получать необходимое лечение.

Между тем, география распространения коронавируса расширяется. Заболевшие – жители Благовещенска (13 человек), Тынды (2 человека) и Зеи (1 человек). В ночь на 19 апреля с подозрением на COVID-19 были госпитализированы еще четыре пациента в областной столице, Зее и Белогорске. Проводится лабораторное тестирование.

Минздрав держит ответ

Министерство здравоохранения Амурской области ответило на обращение врача станции скорой помощи в Благовещенске Олега Шульги. Напомним, вечером 17 апреля он выложил в соцсетях видео, в котором заявил – средств защиты бригадам катастрофически не хватает. После этого региональный минздрав провел проверку.

– В данный момент создан запас всех средств индивидуальной защиты примерно на месяц работы, даже чуть больше. Немного меньше имеется защитных костюмов – на 10-12 дней. Но с учетом того, что учреждение заключило договоры на поставку двух партий (110 и 700 штук) комплектов, которые придут на следующей неделе, итоговый запас также рассчитан на месяц. Кроме того, правительство предпринимает меры по обеспечению поставки средств индивидуальной защиты (СИЗов). В ближайшее время ожидается крупная поставка СИЗов, которые будут приобретены за счет средств, собранных на благотворительном счете центра «Доброта». В целом, медработники станции скорой медицинской помощи обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты», – прокомментировала министр здравоохранения Приамурья Евгения Жарновникова.

Главврач станции скорой медицинской помощи Благовещенска Игорь Никишов подчеркнул, что даже с учетом предпринимаемых мер защиты медики подвергаются риску. Он подтвердил, что один из фельдшеров станции заболел – анализ дал положительный результат на коронавирусную инфекцию, однако он еще не подтвержден официально.

– Фельдшер в инфекционной больнице, проходит лечение, самочувствие удовлетворительное. Всех контактных лиц мы отработали – у всех тесты отрицательные, но контроль будет продолжен, обследование будет проводиться многократно. Вообще мы уже обследовали более 200 наших сотрудников, и дальше будем повторять тестирование. Медработники в случаях любых эпидемий – всегда в группе риска, – рассказал врач.

Власти отметили, что при обращении у пациентов всегда уточняют, был ли у них контакт с заболевшими COVID-19, не вернулись ли они недавно из-за границы, не переносили ли пневмонию.

- Если необходимо транспортировать больного коронавирусом, сотрудникам скорой выдаются индивидуальные противочумные костюмы. На вызовы с обычной респираторной клиникой экипировка чуть менее суровая, но тоже предполагает маски, костюмы, бахилы, перчатки, очки. остальные вызовы без каких-либо инфекционных проявлений бригады обслуживают в рядовой экипировке, но обязательно помня о том, что коронавирус может подстерегать всюду, и вирусоносителем может являться человек, у которого какое-то время могут отсутствовать симптомы COVID-19, - подчеркнули в областном министерстве здравоохранения.

Губернатор Приамурья Василий Орлов также отреагировал на обращение Олега Шульги. В традиционной рубрике «Неделя. Главное» в своем инстаграм-аккаунте он рассказал:

- В субботу на "скорой" работала комиссия правительства. У меня есть выводы, которые представил минздрав. По этим бумагам СИЗов на «скорой» достаточно, на подходе есть еще. Росздравнадзор сделал также свое заключение. Но автор того видео врач Олег Шульга обращался лично ко мне, и я его приглашаю на личную встречу, чтобы очно, а не в инстаграм, все обсудить с аргументами и эмоциями. Пожалуйста, приходите.

Олег Шульга на своей странице поблагодарил губернатора за приглашение и выразил готовность встретиться. Однако подчеркнул, что и после проверки не отказывается от своих слов и готов подписаться под каждым из них.

День Победы в изоляции

До сих пор до конца неизвестно, как амурчане будут праздновать 9 Мая в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Парад как массовое мероприятие вполне могут отменить, но кое-какие акции можно провести дистанционно.

Одной из таких акций является всероссийская акция «Вальс Победы». Дистанционный формат позволит жителям амурской столицы присоединиться к ней 8 мая. Сейчас к участию в мероприятии готовятся около 1200 воспитанников благовещенского лицея №6. Как рассказала исполняющий обязанности директора лицея Светлана Офицеренко, чтобы как следует подготовиться к столь масштабному мероприятию, оттачивать танцевальные движения ребята начали еще в сентябре.

- К 75-летию Великой Победы в нашем лицее начали готовиться с начала учебного года. Обучающие видеоролики также стали записывать еще в сентябре. В этом году мы планируем, чтобы в «Вальсе Победы» приняли участие более тысячи наших воспитанников, тогда как в прошлом году мы выставляли только 900. Это огромная работа — подготовить столько учеников, тем более, что есть ребята, кто впервые осваивают танец, — пояснила Светлана Валентиновна.

Проведение такого мероприятия в режиме онлайн новый и интересный опыт, и в лицее сделают все возможное, чтобы оно прошло наилучшим образом, подчеркнула Светлана Офицеренко. Традиционно в Благовещенске к всероссийской акции присоединяются не только лицеисты, но также кадеты, учащиеся пограничных классов. Стать участником «Вальса Победы» могут все желающие.

Кроме того, ко Дню Победы для амурчан организуют виртуальные экскурсии, посвященные Великой Отечественной войне. Снимать их уже начали волонтеры центра «Выбор», съемки в Артиллерийском полукапонире успели подойти к концу. Увидеть получившиеся видеоролики можно будет с 8 и 9 мая в инстаграм-аккаунте @cеntr.vibor.

- В преддверии 75-летия Победы мы предлагаем посетить виртуальные экскурсии по Артиллерийскому полукапониру, по Партизанской деревне, по тем музейным пространствам, которые просто так посетить невозможно. Например, у нас есть музеи в школах. Естественно, в обычной жизни их могут посетить только школьники и родители. Но благодаря этому проекту у всех желающих будет возможность с помощью дистанционных технологий увидеть часть экспозиций и посмотреть видеорепортаж, – рассказала заместитель мэра города Благовещенска Виктория Хопатько.

Самым большим плюсом этого проекта является единение. Реальное пространство музеев вмещает ограниченное количество посетителей, а виртуальную экскурсию может посетить каждый, отметила Виктория Хопатько.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

16 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Амурской области за все время

4 случая завершились выздоровлением

12 человек продолжают получать необходимое лечение

6612 исследований на COVID-19 проведено на данный момент

172 человека находятся на изоляции по месту жительства