Дизайнерские футболки в обмен на еду

Любовь к «песелям» и творчество

Ольга Ефремова уже несколько лет ухаживает за животными приюта «Кошкин дом» или, как он официально называется, «Подари жизнь». На попечении у волонтеров сейчас около 50 кошек и 118 собак. Понятно, что все благотворительные организации живут на пожертвования добрых людей. Но собакам и кошкам кушать хочется каждый день, поэтому волонтеры просят средства постоянно. Животные, как правило, попадают в приют не здоровыми и сытыми, а больными и голодными. Кого-то надо подлечить, а с кем-то серьезно возиться. Счета из клиники порой загоняют волонтеров в долги. Поэтому Ольга, чтобы выкрутиться, запустила в конце февраля акцию «Я помогаю животным».

- Помимо основной работы и волонтерства у меня есть хобби: я рисую. Мне давно нравилась техника росписи по ткани и другим материалам, - делится девушка. - Соединила творчество и любовь к песелям, вот и родилась такая акция. «У нас классные собаки, - подумали мы, - почему бы их не изобразить на футболках, сумках, кошельках?» Люди получают эксклюзивную вещь, а собаки - корм и лечение.

От росписи к шелкографии

В результате Ольга после трудового дня (она банковский служащий) и работы в приюте с собаками стала приходить домой и рисовать по ночам любимых Муху, Лекса, Жульку и других животных. Но потом она поняла, что не успевает справляться. Одна ночь - одна футболка. А желающих становилось все больше.

Люди обменивали дизайнерские вещи на корм или присылали на счет деньги. Некоторые благовещенцы платили больше, чем было прописано в условиях акции. В итоге волонтеры решили сделать один рисунок и затем напечатать его в нескольких экземплярах. Так получилась первая партия: 21 футболка в технике шелкография с портретом приютской собаки Леди.

Фото: из архива героини публикации

Карантин все прекратил

Зоозащитники уже были готовы раздавать новые футболки за корм, но только выставили фото на своих страничках в инстаграме - и тут объявили режим самоизоляции из-за короновируса.

- Сейчас акция притормозилась. До карантина люди много писали, спрашивали. На сегодняшний день пока тишина, - делится Ольга. - Если в ближайшее время возобновится интерес к нашим футболкам, то мы продолжим акцию. Возможно, в будущем расширим границы идеи. Некоторые люди просили на заказ нарисовать конкретно их животных. Но мы пока отказывались: у меня еще недостаточно опыта, ведь я не художник. Кто знает, может, потом получится. Если честно, своих животных, за которыми я ухаживаю, рисовать проще. Я их хорошо знаю, поэтому они у меня и выходят каждый со своим характером.

Более чем за месяц акции «Я помогаю животным» волонтеры успели обменять 12 футболок на корм, оплату лечения и денежные средства. Сколько конкретно выручили - никто пока не подсчитывал. Но все отчеты об использовании средств организация выкладывает в открытый доступ на своих страничках в интернете. Сейчас в наличии 15 футболок. Так что любой может приобрести уникальную вещь и тем самым помочь животным.

Может, кто-то приютит...

Кто станет очередной моделью - Ольга не знает. У нее нет плана, кого конкретно и почему она будет рисовать в следующий раз. Обычно девушка просто фотографирует собаку, которая ей сегодня «больше улыбалась», - шутит волонтер. Так и получаются спонтанные и живые фото, с которых потом зоозащитница делает авторские рисунки.

Ольга надеется, что кроме материальной поддержки акция поможет найти кому-то из приютских бедолаг хозяев. К сожалению, пока еще никто не забрал к себе домой ни одного из тех животных, которые изображены на футболках. Но волонтеры не опускают руки. Все еще возможно. Почти у каждой собаки и кошки приюта сложная судьба. Этими историями Ольга делится в соцсетях, и обычно покупатели футболок о них знают.

Возможно, и вас тронет какая-то собачья история, и вы не только обменяете корм на футболку, но и возьмете к себе охранницу - Жульку или неугомонную Муху.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ее хотели отравить…

За каждым собачьим портретом на футболках скрывается история

Собаку, портрет которой напечатали на футболках, зовут Леди. Однажды она появилась в одном из дворов Благовещенска, рядом с детским садом. Но соседство собаки с детьми напрягало родителей, и они решили ее отравить. Когда волонтеры об этом узнали, то срочно забрали Леди в приют.

Один раз ее удалось пристроить, но люди вернули собаку из-за того, что она слишком добрая. Леди действительно добрая, ласковая собака-компаньон для семьи. Она понимает, как нужно общаться с ребенком: не прыгает и ведет себя с пониманием. К тому же Леди очень яркая и красивая. Неужели в Благовещенске не найдется хотя бы одна семья, которая сможет приютить добряшку? Или хотя бы купить ей корма в обмен на футболку?

Фото: из архива героини публикации

КУДА ЗВОНИТЬ?

Заказать футболку можно по телефону или WhatsApp: 8-914-380-01-92

Подробнее об акции можно узнать в инстаграм-аккаунте Ольги Ефремовой @lelkae