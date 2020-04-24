2020-04-24T06:04:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Для защиты от коронавируса в Амурской области закупили немедицинские костюмы

Амурчане сомневаются в их безопасности
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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В такой экипировке врачи «скорой» отправляются к пациентам с коронавирусом. Фото: www.instagram.com/minzdravamur/В такой экипировке врачи «скорой» отправляются к пациентам с коронавирусом. Фото: www.instagram.com/minzdravamur/
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В среду, 23 апреля, в социальных сетях Приамурья появилась информация о том, что для защиты амурских медиков были закуплены немедицинские костюмы. Речь идет об одноразовых костюмах «Каспер», которые прибыли в регион в начале недели.

На сайтах поставщиков костюмы «Каспер» описываются преимущественно как спецодежда для строительных работ – они защищают от загрязнений, токсически вредных веществ, накопления статического электричества, механических повреждений униформы. Именно это и смутило амурчан, когда в правительстве Амурской области сообщили, что закупили 700 подобных костюмов для работников станции скорой медицинской помощи в Благовещенске.

Не помогло разубедить амурчан и авторитетное мнение главврача станции скорой помощи Благовещенска, главного специалиста Амурской области по скорой медицинской помощи Игоря Никишова. Когда костюмы «Каспер» только доставили на станцию, врач отмечал достаточную степень их надежности:

- Они хорошо справляются с защитой одежды от инфекций, как и обещано производителем. Комбинезон активно вентилируется, не электризуется. Ими мы будем обеспечивать наши инфекционные бригады, которые обслуживают вызовы к пациентам с коронавирусом, с подозрением на COVID-19 и больным с высокой температурой невыясненной этиологии, - пояснял Игорь Викторович.

Однако комментаторы в соцсетях продолжили бушевать: «Продешевили! Надо было «Тайвеки» закупать!» «Тайвек» - название еще одного защитного костюма, который предназначен для защиты человека от опасных веществ или от защиты от загрязнения человеком материалов, чувствительных к внешним воздействиям. Однако информации о том, что этот комбинезон можно использовать для медицинских целей, на изученных нами сайтах поставщиков защитных костюмов также не содержится.

- Одноразовые костюмы «Каспер» и «Тайвек» являются немедицинскими изделиями, но имеющими в числе других характеристик защиту одежды от инфекций, - разложила все по полочкам министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова. - Отличие костюмов в качестве материала и стоимости изделия. Костюм «Тайвек» изготовлен из более прочного материала, но и стоит более чем в четыре раза дороже костюма «Каспер», что требует достаточно значительных затрат при фактически одинаковых характеристиках по защите одежды от инфекции.

При этом стоит отметить, что обеспечение средствами индивидуальной защиты – лишь одно из комплекса противоэпидемических мероприятий, которые предпринимаются на Благовещенской станции скорой помощи. Помимо использования защитных костюмов персонал учреждения выполняет все необходимые действия по стандартам обеспечения эпидемиологической безопасности, подчеркивали ранее в правительстве Амурской области.

КОМПЕТЕНТНО

Меры безопасности соблюдаются

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова:

- На станции скорой помощи каждый день формируются три инфекционные бригады – специально для обслуживания вызовов к пациентам с респираторными симптомами. На каждый вызов бригада экипируется заново, учитывая, что любой пациент с повышенной температурой может быть потенциальным больным коронавирусной инфекцией. После работы медики снимают с себя комплект и отдают для дальнейшей утилизации или дезинфекции. Машина также дезинфицируется. На следующий вызов выезжают уже в новой, чистой экипировке.

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Пока пришел заказ на 500 штук (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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