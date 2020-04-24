Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 24 апреля 2020 года: свыше миллиона поступило на амурский счет для борьбы с COVID-19

Новая коронавирусная инфекция продолжает медленно распространяться по Амурской области. По состоянию на утро 24 апреля, в регионе выявлено всего 25 случаев COVID-19, включая закончившиеся выздоровлением. Заболевшие есть в Благовещенске, Белогорске, Тынде, Зее и Магдагачинском районе.

Для борьбы с напастью и ее последствиями (в том числе экономическими) предпринимаются все новые меры. Какие именно – расскажет «Комсомолка».

Миллион от добродетелей

С начала недели на счет, созданный для борьбы с коронавирусом, поступило свыше миллиона рублей. Всего же с момента открытия амурчане и представители бизнеса пожертвовали 12,9 миллиона рублей.

Напомним, по поручению губернатора Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» открыл сбор добровольных пожертвований на проведение мероприятий, которые связаны с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции, а также на устранение ее последствий. Это единственный официальный счет для таких перечислений у нас в области. Его реквизиты размещены на официальном сайте правительства.

Около 5 миллионов рублей из полученных средств было направлено на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков: противочумных комбинезонов и бахил, многоразовых очков, респираторов и перчаток. Сейчас на счете имеется 7,9 млн. рублей, они будут направляться на помощь волонтерам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

Помощь от правительства

Регионам Дальнего Востока, как и другим российским субъектам, федеральное правительство выделяет деньги на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Амурские власти подробнее рассказали о том, куда идут эти средства.

Деньги, на сегодняшний день, выделяются по нескольким направлениям, у каждого из которых свое целевое назначение.

Более 3,2 миллиардов рублей Дальний Восток получает на дополнительное создание/перепрофилирование коечного фонда и на оснащение средствами индивидуальной защиты для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией по Распоряжению Правительства России.

257 аппаратов искусственной вентиляции легких будут централизованно поставлены в дальневосточные регионы за счет резервного фонда российского правительства.

114 автомобилей скорой медицинской помощи также будут поставлены в регионы согласно тем заявкам, которые подали региональные власти.

988 миллионов рублей выделено Дальнему Востоку из резервного фонда Правительства России на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Сколько средств, аппаратов и автомобилей поступит непосредственно в Приамурье, в правительстве региона на данный момент не уточнили.

Ограничения в Радуницу

Приближается Радуница или родительский день. Традиционно в это время на кладбищах отмечают массовые скопления граждан, приезжающих для посещения могил родственников. Однако в период распространения коронавирусной инфекции это может быть опасным.

- Учитывая непростую в части коронавирусной инфекции обстановку, принято решение об отмене организованного подвоза горожан к кладбищам в Благовещенске. Это связано с тем, что такие маршруты обычно наиболее востребованы как раз горожанами старшего возраста, входящими в группу риска, - рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Чтобы избежать массового скопления людей на кладбищах, в администрации Благовещенска призывают горожан временно воздержаться от посещения мест захоронений или выбрать для этого более поздние сроки. В городе будет организована рассылка смс-сообщений с просьбой отложить поездки на кладбища.

В случае посещения жителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать маски. В преддверии родительского дня ГИБДД выставит посты в районе мест захоронений. Инспекторы будут проводить разъяснительную работу, и регулировать проезд.

КСТАТИ

Капремонт без пеней

Фонд капремонта Амурской области приостановил взыскание пеней за несвоевременную или внесенную не в полном размере плату за капитальный ремонт. В связи с этим жители региона могут обратиться в Фонд капремонта с письменным обращением на электронную почту fkramur@yandex.ru или через форму «Интернет-приемная» на официальном сайте Фонда.

Для получения справки об отсутствии задолженности необходимо направить обращение на официальную электронную почту Фонда fkramur@yandex.ru либо через приложение WhatsApp по номеру 8-914-581-45-58.