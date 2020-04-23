Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 23 апреля 2020 года: в Амурской области зафиксированы новые случаи COVID-19

По данным на 22 апреля в Амурской области выявлено три новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции. Один из пациентов выявлен в Благовещенске, двое других, члены одной семьи, - в терапевтическом отделении Белогорской больницы в ходе рутинного лабораторного тестирования на COVID-2019 больных пневмониями.

Контакты на контроле

Подробности о заразившихся рассказали в правительстве Приамурья:

- Заболевшие переведены в специализированный госпиталь Благовещенской городской клинической больницы для оказания необходимой медицинской помощи. Результаты первого лабораторного тестирования 33 контактных пациентов и 10 медицинского персонала отделения от 22.04.2020 отрицательные.

Работа по помещению людей, контактировавших с заболевшими, под медицинское наблюдение и их лабораторному обследованию продолжается.

Таким образом, на данный момент в Амурской области зафиксировано 23 случая новой коронавирусной инфекции, пять из них уже завершились выздоровлением. Оставшиеся 18 человек продолжают получать лечение. Однако их число вскоре может увеличиться – по последней информации, с подозрением на коронавирус были госпитализированы еще два человека. Сейчас их обследуют.

Уходят в изоляцию

Стационарные учреждения, подведомственные министерству социальной защиты населения Амурской области, уйдут в режим изоляции. Первым подобная участь постигла Белогорский психоневрологический интернат – в такой режим он переведен с 22 апреля.

В пятницу. 24 апреля, закрыться должны Усть-Ивановский психоневрологический интернат, Благовещенский дом-интернат, пансионат «Приозерье», Архаринский и Райчихинский дома-интернаты для престарелых и инвалидов. В понедельник, 27 апреля, изолируют еще три учреждения: Мухинский и Мазановский психоневрологические интернаты, Малиновский дом-интернат для детей.

- Данное решение направлено на защиту опекаемых, на недопущение проникновения и распространения инфекции в социальных учреждениях круглосуточного типа, - отметили в минсоцзащиты региона. - По согласованию с медицинскими организациями проводится обследование работников, заступающих на смены, на возможное носительство COVID-2019. Каждая смена будет осуществлять работу не менее 14 дней.

Учреждения заранее готовят запасы продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, чистящих средств, средств индивидуальной защиты, продукции по уходу за подопечными, гигиенических средств – минимум на три недели. Также их дополнительно оснащают необходимым количеством кроватей, постельного белья; обеспечиваются возможностью видеосвязи с родственниками – как проживающих, так и сотрудников.

Медики, защищайтесь!

Глава минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в Амурской области непродуктивно проходит работа по приобретению средств индивидуальной защиты (СИЗов) от коронавируса. Власти региона не подали в министерство заявок на получение СИЗов.

- Может быть, они решают эту проблему самостоятельно, но, например, ни в правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации, к сожалению, нет, — пояснил Мантуров и призвал регионы активнее сообщать о своих потребностях.

Губернатор Приамурья Василий Орлов прокомментировал ситуацию:

- Нам удалось купить СИЗы в полтора раза дешевле раньше на рынке. Но мы не будем отказываться от квоты минпромторга и купим все, что там есть для нашего региона, за исключением масок.

Отказ от масок был принят в связи с возможностью приобрести их в неограниченном количестве по более низкой стоимости, уточнили в правительстве региона. Обеспеченности ими медицинских работников сейчас составляет 100%, создан запас на три месяца.

По состоянию на 22 апреля в медицинских организациях имеются более чем 511 тысяч. одноразовых медицинских масок, 5 732 защитных костюмов, 199 аппаратов для дистанционного измерения температуры, 334,1 тысячи штук бахил, 1636,2 тысячи штук медицинских перчаток.

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