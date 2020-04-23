В Приамурье начался пошив защитных костюмов для медиков

В Амурской области начали шить защитные многоразовые костюмы для медиков. Занимается этим Реабилитационно-технический центр по обслуживанию инвалидов (РТЦ). Пока от минздрава области поступил заказ на 500 изделий.

Полное согласование

Как рассказал директор РТЦ Марк Герасимов, костюмы изготавливаются из нетканого материала, который был полностью согласован с региональным министерством здравоохранения и управлением Роспотребнадзора по области. Изначально в организации предлагали использовать ткань на основе бязи, но ведомства ее «забраковали».

– У нетканого материала больше плотность, бактерицидность, но при этом он «дышит». Кроме того, он не впитывает воду – то есть структура коронавирусной бактерии через него не пройдет, – отметил Марк Юрьевич.

Известно, что ткань закуплена в Хабаровске. Точное количество не сообщается, но ее хватит на договоренные 500 изделий. Ткань сертифицирована, а вот сами костюмы вряд ли будут.

– Это законом не предусмотрено, – уточнил Марк Герасимов.

Размеры костюмов – 50-52. Они рассчитаны на персонал ростом 176-182 см. Костюм закрывает все тело, а на руках и ногах есть специальные резинки, благодаря которым он не будет сползать и соприкасаться с телом врача. Резинка есть и на спине – для людей разной комплекции.

Проверяли костюмы врачи инфекционной больницы – там проходило испытание. Правда, в чем оно заключалось, рассказать в центре не смогли.

Полтысячи костюмов обещают изготовить для региона. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

«Набивают руку»

Изделия изготавливают лишь первый день. Над этим работают пять человек, планируется, что за смену, которая продолжается с 8.00 до 17.00, сотрудники смогут изготовить 5-8 штук. Как отметил Марк Герасимов, пока они лишь «набивают руку».

– Конструкционные особенности костюма таковы: защитная планка закрывает замок. Мы долго думали над тем, где ее сделать: сверху или снизу. Но потом поняли, что будь она сверху, то быстро испортится от постоянной дезинфекции. Поэтому решено было сделать изнутри. Швы внутренние, пятистрочные, которые также помогают минимизировать прикосновение с внешней средой. Для пошива использована специальная армированная нить, которая выдержит многократную обработку, – рассказал директор.

Технолог Лариса Викторова рассказала, что костюмы будут проходить обработку специальным раствором. Он имеется в распоряжении у регионального Роспотребнадзора и минздрава Амурской области. Что именно это за раствор, технолог рассказать не смогла, но отметила:

– Я считаю, что это действительно хорошая защита, иначе бы мы их здесь не изготавливали.

Сколько времени максимально можно носить костюм, сколько стирок он выдержит, и насколько он лучше тех средств, что уже закупили амурские власти, производители рассказать не смогли. Заметили лишь, что это будут определять сами медики. Однако, по словам представителей центра, средство защиты соответствует всем рекомендациям Роспотребнадзора.

Кому в первую очередь достанутся новинки, будет решать министерство здравоохранения региона.

Некоторые этапы пошива выполняются вручную. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2500 рублей – себестоимость защитных костюмов амурского производства

А В ЭТО ВРЕМЯ

Средствами обеспечены

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Амурская область вошла в число трех регионов, кто не заказал у ведомства средства индивидуальной защиты. Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал это заявление:

– Нам удалось их купить в полтора раза дешевле раньше на рынке. Но мы не будем отказываться от квоты Минпромторга и купим все, что там есть для нашего региона, за исключением масок.

По состоянию на 22 апреля медицинские организации области обеспечены более 511,6 тысячами одноразовых медицинских масок, 5 732 защитными костюмами, 199 аппаратами для дистанционного измерения температуры, 334,1 тысячами штук бахил, 1636,2 тысячами штук медицинских перчаток. Средства защиты приобретались в том числе за счет благотворительных средств.

Проводятся мероприятия по заключению контракта на поставку СИЗов через официального поставщика по линии Минпромторга РФ. С учетом возможности приобретения масок в неограниченном количестве по более низкой стоимости было принято решение об отказе от квоты.

По остальным предметам защиты, распределенным по квоте для региона, договор находится в стадии заключения. Он будет заключен 27 апреля.