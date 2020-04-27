Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 27 апреля 2020 года: число заболевших COVID-19 дошло до 36 человек

За выходные в Амурской области выявили восемь новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевших обнаружили в Благовещенске, Тынде, Белогорске, Завитинске и Магдагачинском районе. Одной из заболевших новой коронавирусной инфекцией в Тынде стала медицинская сестра. Таким образом, к 27 апреля в регионе уже 36 заразившихся.

Ранее губернатор Приамурья заявлял, что если число случаев COVID-19 в регионе превысит 30, в области могут ввести более жесткие карантинные меры. Однако пока об этих мерах ничего неизвестно. «Комсомольская правда» продолжит следить за развитием ситуации.

Сбежали из «инфекционки»

Амурские области сообщили о попытках побега из инфекционной больницы. Сбежать хотели амурчане с подтвержденным COVID-19, последний такой побег произошел утром 26 апреля. Чтобы разыскать пациента, пришлось привлечь полицейских и кинолога с собакой. Благодаря этому, больного удалось быстро найти и вернуть в палату.

– Мы считаем, что это вопиющие случаи, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье большого количества людей, – прокомментировала ситуацию и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева, – Люди, зная свой диагноз и понимая ту опасность, которую они представляют, пытаются самовольно покинуть лечебное учреждение, потому что не согласны со строгим режимом инфекционной больницы. И это несмотря на то, что в больнице выставлены посты охраны после аналогичного случая, который произошел месяц назад.

Несознательность проявляют и амурчане с признаками ОРВИ и повышенной температурой – многие из них не вызывают врача на дом, а идут в поликлинику.

– После таких визитов нам приходится закрываться на дезинфекцию и тестировать персонал и других пациентов, которые в это время находились рядом с потенциально опасным больным. Мы еще раз напоминаем вам, уважаемые жители области: если у вас недомогание и температура, вызывайте врача на дом. У нас есть достаточное количество бригад, чтобы приехать ко всем. Не создавайте угрозу тем, кто рядом. Берегите себя и окружающих, – подчеркнула Светлана Леонтьева.

Она попросила жителей области не забывать, что медики – тоже люди, и могут заразиться. Тогда их придется изолировать минимум на две недели, что увеличит нагрузку на других врачей. А этого лучше не допускать.

Дошло до стрельбы

В воскресенье, 26 апреля, в одном из супермаркетов Благовещенска раздались выстрелы. Неизвестный в темной одежде стрелял в охранника, ранив его в плечо, а затем скрылся.

– Полиция ведет поиски стрелявшего, пока нет информации о его задержании, – рассказали в МО МВД России «Благовещенский».

По городу уже поползли слухи о том, что конфликт произошел из-за медицинской маски, которой у посетителя супермаркета при себе не было.

– Посетитель зашел без маски, охранник сделал замечание, что без маски вход запрещен, этот человек начал покрывать матом охранника, вышел, взял пистолет, надел маску и выстрелил ему в руку, – пишут в социальных сетях.

Однако подтверждения этому на данный момент нет. Поиски подозреваемого продолжаются.

Прибыли аппараты ИВЛ

Благовещенская городская клиническая больница, на базе которой развернут инфекционный госпиталь для случаев, осложненных пневмониями, получила первые десять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

– Это централизованные поставки дыхательного оборудования по заключенному с Минпромторгом РФ соглашению. Кроме того, 52 миллиона рублей, выделенные Амурской области в конце марта за счет средств резервного фонда Правительства РФ, также направлены на приобретение 26 аппаратов для инвазивной искусственной вентиляции легких – их мы ожидаем в ближайшее время. Мероприятия проходят в рамках оснащения коечного фонда медицинских организаций области для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, – заявила и. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Оборудование для искусственной вентиляции легких эффективно используется в лечении тяжелых пневмоний, вызванных коронавирусом. Пока никто из амурчан с установленным диагнозом COVID-19 не нуждается в подключении к ИВЛ, однако работа по оснащению коек проводится во всех учреждениях, задействованных в лечении больных коронавирусом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на утро 27.04.2020 в Амурской области:

36 случаев новой коронавирусной инфекции

294 контактных лиц с заболевшими

355 человек на изоляции по месту жительства

59 человек в изоляторах

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