Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 28 апреля 2020 года: губернатор Амурской области ответил на вопросы о жестком карантине

По состоянию на утро 28 апреля число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Приамурье составляет 40 человек. Так как ранее губернатор Василий Орлов сообщал о готовности ввести более жесткие карантинные меры, если количество случаев COVID-19 в регионе превысит 30, у амурчан возник логичный вопрос – ждать ли полной изоляции. Вечером в понедельник, 27 апреля, губернатор на него ответил.

Благовещенск не закроют

Василий Орлов прежде всего отметил, что, несмотря на рост статистики, ситуацию в регионе удается удерживать под контролем:

- Она сложная, но контролируемая. Введенные ранее ограничения дали результаты – люди привыкли носить маски, бизнес, которому разрешено сейчас работать, приспособился к новым условиям, - рассказал Василий Александрович. - Во-вторых, мы все это время наращиваем коечный фонд, в том числе койки с кислородом. Докупаем аппараты искусственной вентиляции легких, хотя у нас нет до сих пор ни одного пациента, кто бы нуждался в этих аппаратах.

В-третьих, добавил губернатор, в регионе вводят серьезные меры в тех местах, где распространение вируса наиболее опасно. С 29 апреля ограничение на въезд и выезд будет введено для Свободного и некоторых населенных пунктов Свободненского района.

- Это делаем в превентивном порядке, хотя больной там всего один. Но рядом крупный объект с огромным количеством людей. И чтобы не допустить вспышки и защитить и население, вводятся ограничения на въезд. Мы готовы в случае неблагоприятного развития ситуации ввести такие меры и для других населенных пунктов, если ситуация будет выходить из-под контроля, - подытожил Василий Орлов.

Маски закупят

Почти 18,7 тысяч масок будет куплено на добровольные пожертвования со спецсчета. На их приобретение планируется направить 860 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Также на благотворительные средства будет организовано питание для сотрудников станции скорой медицинской помощи Благовещенска, на это потратят 600 тысяч рублей, планируется приобретение бутилированной воды для сотрудников инфекционной больницы на сумму 121 тысяча рублей.

- На сегодняшний день на счет поступило более 12 млн. 900 тыс. рублей. Это переводы от крупного бизнеса, а также частных лиц. Ранее на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков было потрачено около 5 миллионов рублей. Как ожидается, после заключения договоров на поставку на счете останется около 6,3 миллиона рублей, - рассказали в правительстве Амурской области.

Между тем, пожертвования на специальный счет продолжают принимать. Его реквизиты размещены на официальном сайте правительства.

Продукты доставят

В Приамурье проходит всероссийская акция «Тележка добра». В супермаркетах Благовещенска и ряда городских и районных центров желающие оставляют в специальных тележках продукты длительного хранения, чтобы поддержать пожилых и маломобильных людей, вынужденных соблюдать режим самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции. Активисты ОНФ и волонтеры штаба акции #МыВместе формируют продуктовые наборы и вручают их особо нуждающимся категориям граждан.

- В настоящее время в столице Приамурья «тележки добра» установлены в 8 торговых точках сети «Ням-Ням», «Стик», «Прима», «Самбери», «Светофор». В ближайшие дни их количество должно возрасти. К акции уже присоединились супермаркеты города Райчихинска, села Тамбовки и поселка городского типа Серышево. О своей готовности включиться в общественную работу также заявили представители сферы торговли из Магдагачей, - отметила волонтер регионального штаба акции #МыВместе, участница команды «Молодежка ОНФ» Евгения Ермолаева.

Безвозмездную помощь в виде наборов продуктов питания получили уже несколько благовещенских пенсионеров. Но акция еще продолжается.

Дома помогут

Первичную медицинскую помощь в регионе сейчас стараются оказывать на дому. В области 145 мобильных бригад отрабатывают вызовы врача на дом, проводят патронаж беременных женщин, берут пробы на коронавирус, доставляют рецепты и лекарства.

К примеру, в благовещенской поликлинике №4 сформировано девять таких бригад. Заместитель главного врача учреждения Надежда Сидоренко рассказала подробнее об их работе:

- У нас четыре врачебные бригады оказывают неотложную медпомощь – это в два раза больше, чем было прежде. Одна бригада работает только в очагах вирусной инфекции. Организованы сестринские бригады, одна из которых выезжает по предписаниям Роспотребназдора на отбор биоматериала, другая выполняет манипуляции на дому – в том числе для пациентов 65+, третья осуществляет доставку рецептов и лекарственных препаратов на дом пациентам. И еще одна бригада состоит из врачей-специалистов, которые проводят прием на дому.

На дому работают узкие специалисты – неврологи, кардиологи, офтальмологи и другие. Все, чтобы не подвергать пациентов опасности заражения новой коронавирусной инфекции. Медики Приамурья неоднократно обращались к амурчанам с просьбой ограничить посещение поликлиник. И. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева рекомендует:

- Если у вас недомогание и температура, вызывайте врача на дом. У нас есть достаточное количество бригад, чтобы приехать ко всем. Не создавайте угрозу тем, кто рядом. Берегите себя и окружающих. Не забывайте, что медики тоже могут заразиться. Но даже попадание в круг контактных лиц грозит им обязательной изоляцией минимум на 2 недели, что значительно увеличит нагрузку на других сотрудников, чья работа сейчас очень нужна всем нам.