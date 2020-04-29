Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 29 апреля 2020 года: в амурской столице пациент с коронавирусом пытался сбежать из больницы

В Амурской области прошло заседание оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На нем был принят ряд важных решений, а для жителей Свободного и Свободненского района одно из решений было прямо-таки судьбоносным.

Въезд в Свободный будет ограничен до 13 мая

В Свободном и Свободненском районе для недопущения распространения COVID-19 вводится особый порядок въезда и выезда. Попасть в город и иные населенные пункты района можно будет по пропускам или при наличии местной прописки.

- Без пропусков пересекать КПП будет только спецтранспорт федеральных, государственных органов, отдельных учреждений. Также без пропусков станет осуществляться въезд жителей Свободного и Свободненского района, а также выезд лиц без регистрации на территории этих муниципальных образований, - уточнили в правительстве региона.

По пропускам будет осуществляться выезд жителей города и района, въезд лиц без регистрации на указанных территориях, отдельные виды грузоперевозок. Выданные пропуска должны сохраняться на весь период въезда и выезда. Их могут запросить не только на КПП, но и по дороге - например, сотрудники полиции и ГИБДД. Пропуска потребуются при проезде не только автомобильным, но и железнодорожным транспортом.

- Въезд и выезд по пропускам будут осуществляться в целях ведения деятельности, которая не приостановлена в рамках действия указа Президента РФ и постановления правительства Амурской области, а также в иных исключительных и неотложных случаях, в частности для прохождения медицинского лечения, приезда к больным родственникам и т. д. Перечень таких случаев могут дополнительно определить органы местного самоуправления, - рассказала министр юстиции Амурской области Елена Акименко.

Выдача пропусков будет организована администрациями Свободного и Свободненского района. В Свободном планируется предусмотреть несколько вариантов получения пропусков для граждан: с помощью обращения в администрацию, в МФЦ или сервис «Госуслуги: Стопкоронавирус».

- В первые дни действия этого нового порядка нам важно мобилизовать усилия всех задействованных служб, отдельное внимание уделить вопросам выдачи пропусков. Мы видим, как в Приамурье развивается ситуация с коронавирусом. Поэтому возможно, что сейчас мы отработаем на примере Свободного ту систему, которую придется ввести и в других городах в случае ухудшения обстановки. Главам территорий области следует обратить свое внимание на эту ситуацию, - подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов.

Пациенту с коронавирусом грозит штраф за побег из больницы

В Амурской области пациент с коронавирусом утром в воскресенье, 26 апреля, пытался сбежать из инфекционной больницы. Теперь против него возбуждено уголовное дело.

- Около 8 часов утра житель Благовещенска покинул помещение учреждения через окно. Сотрудники полиции в течение получаса установили его местонахождение и совместно с медицинскими работниками вернули в больницу, - рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Найти пациента так быстро помогло и то, что к поискам привлекли кинолога с собакой.

- Мы считаем, что это вопиющие случаи, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье большого количества людей, - высказала мнение и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева. - Люди, зная свой диагноз и понимая ту опасность, которую они представляют, пытаются самовольно покинуть лечебное учреждение, потому что не согласны со строгим режимом инфекционной больницы. И это несмотря на то, что в больнице выставлены посты охраны после аналогичного случая, который произошел месяц назад.

В отношении указанного гражданина следователем МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Статья предусматривает наказание в виде штрафа размером до 700 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Медиков планируют отселить от семей

Речь идет о специалистах, работающих с COVID-19

Для врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, готовят помещения в гостинице «Зея» в Благовещенске. Там они смогут жить отдельно от семей. Необходимую для переселения нормативную базу готовит управление Роспотребнадзора по Амурской области.

- Эти меры необходимы для исключения распространения инфекции. Специалисты ежедневно работают в очаге заражения, и даже при соблюдении всех норм есть вероятность того, что инфекция может попасть в их семью, - прокомментировали решение в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В гостинице медикам предоставят все удобства, в том числе и питание. Такие меры необходимы, чтобы минимизировать их контакты с другими людьми.

СКАЗАНО!

Выходим на новый виток

Руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова:

- Май будет напряженным, мы перешли в третью фазу эпидпроцесса. Вирус распространяется. Но ситуация контролируемая. Среди регионов России мы находимся на 79 месте, индекс заболеваемости у нас равен 5 на 100 тысяч населения. Темпы прироста - 11%. При этом заболеваемость респираторными инфекциями у нас на низком уровне, количество заболеваний внебольничной пневмонией не превышает показателей аналогичного периода прошлого года.

КСТАТИ

Где болеют?

В Амурской области факты заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксированы в следующих городах и районах:

Благовещенск - 21 человек

Белогорск - 7 человек

Тында - 6 человек

Зея - 3 человека

Магдагачинский район - 2 человека

Свободный - 1 человек

Завитинский район - 1 человек

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Коронавирус у заболевших в Амурской области протекает:

22% - бессимптомно

42% - в легкой форме

36% - сопровождается внебольничной пневмонией