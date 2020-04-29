Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 29 апреля 2020 года: в амурской столице пациент с коронавирусом пытался сбежать из больницы
В Амурской области прошло заседание оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На нем был принят ряд важных решений, а для жителей Свободного и Свободненского района одно из решений было прямо-таки судьбоносным.
Въезд в Свободный будет ограничен до 13 мая
В Свободном и Свободненском районе для недопущения распространения COVID-19 вводится особый порядок въезда и выезда. Попасть в город и иные населенные пункты района можно будет по пропускам или при наличии местной прописки.
- Без пропусков пересекать КПП будет только спецтранспорт федеральных, государственных органов, отдельных учреждений. Также без пропусков станет осуществляться въезд жителей Свободного и Свободненского района, а также выезд лиц без регистрации на территории этих муниципальных образований, - уточнили в правительстве региона.
По пропускам будет осуществляться выезд жителей города и района, въезд лиц без регистрации на указанных территориях, отдельные виды грузоперевозок. Выданные пропуска должны сохраняться на весь период въезда и выезда. Их могут запросить не только на КПП, но и по дороге - например, сотрудники полиции и ГИБДД. Пропуска потребуются при проезде не только автомобильным, но и железнодорожным транспортом.
- Въезд и выезд по пропускам будут осуществляться в целях ведения деятельности, которая не приостановлена в рамках действия указа Президента РФ и постановления правительства Амурской области, а также в иных исключительных и неотложных случаях, в частности для прохождения медицинского лечения, приезда к больным родственникам и т. д. Перечень таких случаев могут дополнительно определить органы местного самоуправления, - рассказала министр юстиции Амурской области Елена Акименко.
Выдача пропусков будет организована администрациями Свободного и Свободненского района. В Свободном планируется предусмотреть несколько вариантов получения пропусков для граждан: с помощью обращения в администрацию, в МФЦ или сервис «Госуслуги: Стопкоронавирус».
- В первые дни действия этого нового порядка нам важно мобилизовать усилия всех задействованных служб, отдельное внимание уделить вопросам выдачи пропусков. Мы видим, как в Приамурье развивается ситуация с коронавирусом. Поэтому возможно, что сейчас мы отработаем на примере Свободного ту систему, которую придется ввести и в других городах в случае ухудшения обстановки. Главам территорий области следует обратить свое внимание на эту ситуацию, - подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов.
Пациенту с коронавирусом грозит штраф за побег из больницы
В Амурской области пациент с коронавирусом утром в воскресенье, 26 апреля, пытался сбежать из инфекционной больницы. Теперь против него возбуждено уголовное дело.
- Около 8 часов утра житель Благовещенска покинул помещение учреждения через окно. Сотрудники полиции в течение получаса установили его местонахождение и совместно с медицинскими работниками вернули в больницу, - рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.
Найти пациента так быстро помогло и то, что к поискам привлекли кинолога с собакой.
- Мы считаем, что это вопиющие случаи, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье большого количества людей, - высказала мнение и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева. - Люди, зная свой диагноз и понимая ту опасность, которую они представляют, пытаются самовольно покинуть лечебное учреждение, потому что не согласны со строгим режимом инфекционной больницы. И это несмотря на то, что в больнице выставлены посты охраны после аналогичного случая, который произошел месяц назад.
В отношении указанного гражданина следователем МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Статья предусматривает наказание в виде штрафа размером до 700 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Медиков планируют отселить от семей
Речь идет о специалистах, работающих с COVID-19
Для врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, готовят помещения в гостинице «Зея» в Благовещенске. Там они смогут жить отдельно от семей. Необходимую для переселения нормативную базу готовит управление Роспотребнадзора по Амурской области.
- Эти меры необходимы для исключения распространения инфекции. Специалисты ежедневно работают в очаге заражения, и даже при соблюдении всех норм есть вероятность того, что инфекция может попасть в их семью, - прокомментировали решение в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В гостинице медикам предоставят все удобства, в том числе и питание. Такие меры необходимы, чтобы минимизировать их контакты с другими людьми.
СКАЗАНО!
Выходим на новый виток
Руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова:
- Май будет напряженным, мы перешли в третью фазу эпидпроцесса. Вирус распространяется. Но ситуация контролируемая. Среди регионов России мы находимся на 79 месте, индекс заболеваемости у нас равен 5 на 100 тысяч населения. Темпы прироста - 11%. При этом заболеваемость респираторными инфекциями у нас на низком уровне, количество заболеваний внебольничной пневмонией не превышает показателей аналогичного периода прошлого года.
КСТАТИ
Где болеют?
В Амурской области факты заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксированы в следующих городах и районах:
Благовещенск - 21 человек
Белогорск - 7 человек
Тында - 6 человек
Зея - 3 человека
Магдагачинский район - 2 человека
Свободный - 1 человек
Завитинский район - 1 человек
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Коронавирус у заболевших в Амурской области протекает:
22% - бессимптомно
42% - в легкой форме
36% - сопровождается внебольничной пневмонией
ИСТОЧНИК KP.RU