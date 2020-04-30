Заслуженный артист России Игорь Булатов: «Невозможно отрепетировать жизнь»

Звезда амурской сцены и бизнесмен: как может уживаться талант актера и руководителя в одном человеке? На самом деле - легко. Игорь Булатов в 2007 году покинул стены Амурского театра драмы и стал арт-директором праздничного агентства, затем перешел на должность гендиректора. И вот уже пять лет он самостоятельно ведет свой бизнес.

Нескучный бизнес

- Игорь Владимирович, вот в чем сейчас заключается ваша работа? Вы, наверное, давно ушли в «планы» и «рентабельность», а творчество осталось в прошлом?

- Нет, конечно. Несмотря на то, что я руководитель агентства, я сам веду мероприятия, юбилеи, свадьбы. У меня есть небольшой коллектив, с которым мы делаем постановки и показываем их в детских садах. В репертуаре у нас уже четыре спектакля. Сейчас делаю пятый. Помимо этого я председатель НКО «Радость детства». В сентябре на базе Центра творчества и развития «София» набрал юных учеников в детскую театральную студию. Надеюсь, ее выпускники будут артистами моего театра «Булавочка». Веду модуль актерского мастерства на курсах ораторского искусства у Макса Радмана...

- Спектакли полностью сами ставите?

- Да. Создание спектаклей - вещь трудоемкая и финансово емкая в том числе. Необходимо приобрести материалы и оплатить изготовление декораций, костюмов и реквизита. В данный момент, например, для нового спектакля шьются костюмы. Нужно организовать репетиции, если надо переработать или с нуля подготовить тексты. Обязательно работаешь с художниками, музыкантами. Ведь зачастую мы делаем оригинальное музыкальное и художественное оформление.

- А вас не тянет обратно в театр?

- На самом деле я до прошлого года немного играл в театре. Но когда сломал ногу, приостановил эту деятельность. Сейчас еще не до конца восстановился, чтобы выходить на сцену. Мне нравится участвовать в постановках Амурского театра. Например, моя последняя на сегодняшний день роль была сыграна в спектакле «Селфи со склерозом». Все понравилось: и сама пьеса, и работа с режиссером, и актерский состав.

Театр и дети

- Для вас существует разница, для какой публики выступать - детской или взрослой?

- Нет, разницы нет. Просто репертуар, темы отличаются. Вы или спектакли детской направленности играете, или ко взрослым обращаетесь.

- А как в плане сценической работы с актерами-детьми? Сложнее?

- Дело в том, что мы просто по-разному «оснащены». Опытом, навыками, приемами. Дети только учатся, у них все начинается с чистого листа. Если говорить о способностях, то они есть практически у всех. Вопрос, насколько ребенку это интересно.

Дети сами по себе наивнее, проще. Мы же постепенно познаем мир. Наш жизненный опыт нарастает со временем слой за слоем, как листы в капусте. У взрослых много капустных листов, у ребенка пока три-четыре листика. Вот, когда общаешься и учишь ребенка, ориентируешься на это. А у взрослых внутри множество парадигм, в которых они существуют. Поэтому со взрослыми сложнее и интереснее.

Фото из архива героя публикации

«Хотелки» VS творчество

- Игорь Владимирович, давайте вернемся к началу разговора, но более философски к нему подойдем. Как можно совмещать прагматизм и творчество? Одно другое не убивает, как вы считаете?

- Сам по себе прагматизм, наоборот, рождает творчество. Когда есть небольшое количество ресурсов, вы волей-неволей начинаете подключать творчество, чтобы эти ресурсы задействовать и малыми средствами достичь максимальных целей. Вот и все. Вот это творчество.

Мы зачастую творчество подменяем избалованностью, «хотелками». Знаете, бывает: у детей в обеспеченной семье есть куча игрушек, но те им скучны и неинтересны. А когда у тебя, условно говоря, два-три кубика, ты начинаешь фантазировать, наделять их новыми качествами: вот кубик уже яблоко, а теперь - ядро, ядро превращается в космический корабль, в метеорит, в обитаемую или необитаемую планету… Вот такая примерно разница между государственными и частными театрами. С одной стороны, в гостеатрах ты можешь получить для постановки многое: материалы, актеров, балетмейстеров, композиторов, рабочих сцены, цехов и пр. Но с другой, для этого нужно пройти множество согласований, на которых за тебя всегда кто-то что-то решает. Кстати, это была одна из причин, почему я ушел в частный бизнес. Я считаю, что правильно сделал. Теперь мы с театром сотрудничаем на равных.

- Но, когда ты работаешь на себя, приходится рисковать. Работать под крылом театра безопаснее в экономическом плане?

- Риск - это ответственность за принятые решения. Свобода не бывает без ответственности. Это обратная сторона медали. Когда я только покинул театр, было страшно. Особенно когда пошла череда кризисов. А мы их столько пережили, и в 2008 году, и с 13-го по 15-й годы. Мы постоянно находимся в каком-то кризисе. Если честно, я к этому уже привык, сейчас даже получаю от этого удовольствие.

- И сейчас, когда в мире назревает очередной кризис? На вас, кстати, он уже отражается?

- Конечно, отражается. Но я точно знаю, что ничего страшного не случится. Конечно, все поменяется: мы не будем такими, как прежде. Страна будет другая. Это-то и интересно! Невозможно отрепетировать жизнь, ко всему приготовиться. У меня были периоды, когда я в истерике бился, не знал, что делать. В 14-м году бизнес посыпался, стали уходить партнеры, работники…Я думал - все. Но нет, пришли люди, которые помогли выровнять ситуацию, за что огромное им спасибо. Все будет хорошо и на этот раз. Вот сейчас, например, закрылся праздничный бизнес. Все мероприятия отменились. Я, конечно, переживаю, но... Мне интересно, чем все это закончится.

- Как считаете, кризисы не утопят театр?

- Я знаю, что театр останется всегда. Он будет другим: более честным, более маленьким, подвижным. Он вернется туда, с чего начал. Вот как раньше были бродячие труппки, у которых своя логистика, своя экономика, свой репертуар. И это, я считаю, правильно. Все честно и понятно. Театр в своем первозданном виде существовал века. И только последние лет 200-300 он начал видоизменяться. Изменялись орудия труда, государственные режимы, но человек остается прежним. Он так же будет любить и ненавидеть, умирать и рождаться... Невозможно запретить танец, музыку, песню и театр.

- …и юбилеи запретить нельзя. Как вы будете отмечать свой?

- Я, как многие люди моей профессии, отношусь к этому спокойно. Предпочитаю на свой день рождения работать, проводить свадьбу или юбилей. Не люблю, когда об этом узнают гости. Но, если не работаю, то отмечаю дома. Ко мне всегда приходят родные и друзья, самые преданные и близкие люди. Будут слезы и смех. Будем смеяться до слез!