Конкурс стихов, киновыставка и другие занятия на выходные в Благовещенске

Напиши стих - попади на спектакль!

Несмотря на режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, Амурская область продолжает готовиться к Дню Победы. Свой вклад в праздник могут сделать и благовещенцы: региональная общественная организация «Зейская слобода» и образцовая театральная студия «Этюд» Городского Дома культуры приглашает их поучаствовать в конкурсе стихотворений «Чтобы помнили…»

Это конкурс авторских стихов о войне, где каждый благовещенец старше семи лет может представить свои произведения. Заявки принимаются до 20 августа 2020 года. Положение о городском конкурсе авторских стихов «Чтобы помнили…» опубликовано на официальном сайте управления культуры культура.благовещенск.рф. Там же вы найдете анкету участника.

Все участники конкурса смогут бесплатно посетить спектакль «Нина» образцовой театральной студии «Этюд». Он поставлен по одноименной пьесе, написанной руководителем студии Екатериной Набокой, и будет показан на сцене Городского Дома культуры после нормализации эпидемиологической обстановки.

На основе материалов городского конкурса стихов «Чтобы помнили…» и областного конкурса «Моя семья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», проходившего в рамках проекта «Листая страницы «Блокадной книги…» в прошлом году, будет создан электронный сборник стихов, сочинений и рисунков «Что мы знаем о войне…».

Подробности о конкурсе узнавайте по телефонам: 8-962-295-20-71, 8-909-883-80-45.

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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Благовещенске стартует выставка «Кино Великой Победы»

Она пройдет в режиме онлайн

С 1 мая в Амурской области откроется уникальная по своему содержанию, объему информации выставка, организаторами которой являются Государственный центральный музей кинои Амурский областной Дом народного творчества.

Виртуальная выставка «Кино Великой Победы» будет включать 485изображений музейных предметов, связанных с 75 фильмами, посвященными Великой Отечественной войне: цифровые копии эскизов костюмов и декораций, плакатов, рекламных материалов и фотографий со съемок, а также военной фотохроники и архивных документов.

- Среди отобранных фильмов - трагедии и драмы, комедии и музыкальные картины, безусловные шедевры и ленты второго плана, снятые в период с начала 40-х по конец 80-х годов XX века, - говорится на сайте АОДНТ. - Экспозиция знакомит с архивными материалами: фотографиями, на которых запечатлены участники войны, создатели художественных и документальных кинолент, рабочие моменты съемок, оцифрованные документы - удостоверения, телеграммы, свидетельства кинохроники, отражающие подлинную историю Великой Отечественной войны.

Виртуальная выставка «Кино Великой Победы» будет представлена на официальном сайте АОДНТ с 1 по 15 мая.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Областной музей публикует биографии амурцев-героев

Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского запустил очередной проект, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника здесь решили вспомнить тех амурчан, кто отстоял для нас мир и свободу.

Вплоть до 9 мая на сайте музея museumamur.orgбудут публиковаться имена, биографии и фотографии полных кавалеров Ордена Славы, живших в Амурской области. Этим орденом награждались рядовые и сержанты Красной Армии, а в авиации и младшие лейтенанты, совершившие в боях подвиги и проявившие образцы храбрости, мужества и бесстрашия.

Прямо сейчас на сайте музея уже можно прочитать истории Фадея Борискина, Анатолия Восковского, Андрея Дьяченко, Василия Макаренко, Григория Мурая. И список этот будет пополняться.

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