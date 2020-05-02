Что сажать на майских праздниках?

В третьей декаде апреля в южном и среднем Приамурье наступают оптимальные сроки для посева многих овощных культур. Уже на прошлых выходных можно было высадить в открытый грунт семена гороха, моркови, редьки, петрушки, всех видов салата и многих других культур. Однако обильный снег перечеркнул планы амурских огородников.

Пускай температура установилась благоприятная, но из-за не растаявшего до конца снега и непролазной грязи большинству владельцев приусадебных участков пришлось перенести эту операцию на начало мая. Какие именно овощи высаживать, рассказал начальник Благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр», кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов.

Пора на огород

По словам специалиста, в центральных районах Амурской области посев и посадку производить следует на 5-10 дней позже, а в северных - на 15-20 дней позже, чем на юге региона.

- Редис, салат, укроп лучше сеять в несколько сроков, через 10-15 дней, тогда витаминная продукция к вашему столу будет поступать более равномерно. Лук мороза не боится, поэтому его обязательно нужно посеять в ближайшие дни: посеянный позже, он резко снижает урожай, - рассказывает Павел Александрович.

Лук-севок перед посадкой на 24 часа замачивают в соленой воде в соотношении: 2 столовых ложки поваренной соли на 5 литров воды, а непосредственно перед посадкой на 5 минут замачивают в темно-розовом растворе марганцовки. Лучше покупать на посадку мелкий лук-севок, тот почти не дает стрелок. Почва должна быть обязательно влажная, в сухом окружении лук не прорастет, уточняет Павел Жирнов.

Подготовьте почву

В апреле почву на грядках лучше не мульчировать - не закрывать соломой или другим покровным материалом для снижения потерь влаги, иначе замедляется ее прогревание и, соответственно, замедляется развитие растений. Мульчирование целесообразно начинать не ранее 20 мая.

- Овощи в Приамурье рекомендуется выращивать только на гребневой или грядовой поверхности, - комментирует эксперт. - Гряды и гребни и прогреваются весной быстрее, излишняя влага легко уходит из них, и плодородный слой почвы под растениями увеличивается более чем в 1,5 раза. Кроме того, из-за отсутствия переувлажнения улучшается воздушное питание корней, в результате на такой поверхности овощные растения быстрее растут, меньше поражаются болезнями и приносят больший урожай по сравнению с выращенными на ровной поверхности.

Поэтому все корнеплоды рекомендовано размещать на грядовой поверхности. Гряды лучше нарезать уже с осени. Весной, в зависимости от погоды, их можно начинать формировать с начала третьей декады апреля.

Ранняя рассада

С конца апреля, если ваш участок на высоком месте, под укрытия из пленки или колпаки, сделанные из 10-литровых пластиковых бутылок, можно высадить часть рассады ранней капусты. Если участок в низине или степи, делать это лучше не ранее 1 мая. Если не будет сильных заморозков, эта капуста завяжет самые ранние кочаны и попадет на стол уже в конце июня.

- В эти же сроки апреля можно начинать вносить в почву органические удобрения, скоро пойдет и время высадки приобретенной рассады и саженцев, - добавляет Павел Жирнов. - В конце апреля уже можно и нужно высаживать на постоянное место в саду саженцы жимолости, так как почки у этой культуры распускаются очень рано.

А так как почва уже достаточно оттаяла, под плодовые деревья и кустарники можно внести органические или минеральные удобрения, обязательно заделав их почвой.

КСТАТИ

Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете обратиться в Информационно-консультационный центр Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

КОМПЕТЕНТНО

Выбирайте семена правильно

Начальник Благовещенского районного отдела Амурского филиала «Россельхозцентра», кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов:

- Если перед вами будет стоять выбор: приобрести семена указанных (в статье. - Прим. ред.) сортов или гибридов, лучше возьмите гибрид. Урожайность и иные потребительские характеристики у гибридов обычно выше, единственный их недостаток - невозможность получения такого же продуктивного потомства. Самостоятельно полученные семена гибридов не наследуют сортовых качеств родителя.

При выборе семян обязательно расспросите продавца о преимуществах того или иного сорта. Естественно, что получить грамотную консультацию реальнее только в крупных, давно работающих специализированных магазинах семян, дорожащих своей репутацией. Старайтесь не приобретать семена у случайных уличных торговцев.

КОНКРЕТНО

Подходящие сорта, схемы посева и посадки