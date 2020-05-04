Посадка картофеля и другие заботы амурских дачников

Май несет колоссальный объем работ садоводу. Пора снимать укрытие с малины и земляники, высаживать раннюю капусту и, конечно, картофель. Однако это еще не все. О чем нужно помнить амурскому садоводу-огороднику в ближайшую неделю, рассказал начальник Благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр», кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов.

Дела в саду

Температура воздуха стоит высокая, почва уже в начале месяца оттаивает на штык лопаты, поэтому до 10 мая необходимо снять земляное укрытие с малины и других укрываемых почвой культур. Земляника уже должна быть также открыта солнечному свету. С малины укрытие нужно снимать постепенно, сначала с укрытия убрать землю, а затем, дня через три, снять и покрывающую стебли ткань.

Весной 2020 года из-за достаточной влажности почвы нет необходимости в весеннем поливе плодовых деревьев и кустарников. Высокая влажность почвы должна благоприятно сказаться на цветении и завязывании плодов. Вообще, прошедшая зима для плодовых деревьев и кустарников, благодаря стабильности хода зимних температур, высокой влажности почвы прошла очень благоприятно. К тому же урожай плодовых в прошлом году был скудным, деревья без потомства хорошо отдохнули, сформировали достаточно плодовой древесины, поэтому в нынешнем году если не будет поздних весенних заморозков, следует ожидать рекордных урожаев сливы, груши, ранеток и вишни.

Ни в коем случае не проводите во время цветения обработку деревьев химическими препаратами, это погубит опыляющих их пчел. Примерно с 1 мая можно высаживать в открытый грунт саженцы теплолюбивых плодовых деревьев – яблонь, ранета, абрикосов, груш, вишни, сливы, облепихи. Конечно, поздновато, но можно посадить и жимолость.

Больше половины садоводов в первой половине мая только начинают чистить свои участки от прошлогодней травы. Собирая сухой бурьян, ни в коем случае не сжигайте его. Семян сорняков в нем практически уже нет, они ссыпались на землю за долгую зиму, так что засоренность своего участка вы не увеличите. Соберите сухую траву и складируйте ее в компостные кучи. Через два года эта растительная масса превратится в ценное органическое удобрение – перегной, который можно внести в почву. Если вы ее сожжете, то, во-первых, можете нечаянно устроить пожар, а во-вторых – лишите себя в будущем органического удобрения. По всем параметрам невыгодно

Труды в огороде

Мелкие семена таких культур, как морковь, петрушка, лук-батун, редис, редька и другие, удобно высеивать, смешав с песком. Песок с семенами очень хорошо виден на поверхности почвы, и его, в отличие от микроскопических семян, можно равномерно разместить по рядам, не боясь сильно загустить или наоборот разредить растения. Тщательно смешиваете литра два песка с нормой семян на засеваемую площадь и равномерно рассыпаете этот заряженный семенами субстрат по расчерченным тяпкой рядкам.

Пятого мая смело высаживайте в открытый грунт рассаду ранней капусты, заморозки ей не страшны. Подходят сорта «Трансфер», «Суперранняя», «Июньская». Чтобы кочаны созрели быстрее и были крупнее, и также были защищены от вредителей, растения капусты лучше укрыть волокнистым материалом типа «Агротекс», либо пятилитровыми, а лучше десятилитровыми пластиковыми бутылками, с обрезанным дном. Подойдут даже пивные одноразовые 30 литровые кеги - несмотря на их коричневый цвет, капустное растение под ними чувствует себя комфортно. В результате, вокруг каждого капустного растения создается благоприятный микроклимат, и оно растет быстрее, на него не сможет отложить яйца капустная муха и обойдет стороной медведка.

Такие бутылочные домики нужно надежно закреплять на почве от ветра. Для этого заглубите их в почву или понатыкайте вокруг удерживающие колышки. Самую холодную первую неделю пусть бутылка будет под закрытой пробкой, потом пробку можно вообще убрать. Снимают вышеуказанные укрытия обычно после 25 мая, когда они начинают мешать разросшемуся растению.

С 8 мая начинайте посадку картофеля. Наибольший урожай картофеля и наилучшее его качество достигаются, если его высаживать на гребнях, с расстоянием между гребнями 70-80 см, и 35-40 см между картофелинами в гребне. Сейчас самыми популярными сортами картофеля у амурских огородников являются «Адретта», «Розара» и «Сантэ». Ведь элитные семена их выращиваются в одном из хозяйств прямо на территории области.

Перед посадкой картофель желательно обработать раствором гуматов, а при посадке в лунку бросить хотя бы половину стакана древесной золы и полную охапку прошлогодней сосновой или лиственничной хвои. Это повысит урожайность картофеля и защитит его от проволочника и парши. Если у вас на участке нет проволочника, хвою в лунки добавлять не нужно.

Во второй половине мая можно собирать первый урожай редиса, укропа, салата, другой холодостойкой зелени, посеянных в начале апреля под пленочные укрытия. Укрытая с начала апреля пленкой черемша должна с 5 мая дать достаточное количество витаминной зелени. Лук-батун к 5-10 мая должен дать уже 3-4 по счету зеленый урожай.

В мае продолжают уход за рассадой овощей и цветов. Для того чтобы добиться лучшей приживаемости растений, старайтесь больше уделять времени ее закалке - поливайте очень умеренно, только при заметном увядании растений, при достижении температуры на улице 10-12 градусов выносите ее на воздух, старайтесь держать на солнце – в общем, готовьте к суровой жизни в открытом грунте.

При появлении первых всходов на грядках начинайте рыхлить почву между рядками для уничтожения сорняков и почвенной корки. Старайтесь в принципе не использовать для борьбы с сорняками в саду химические вещества – гербициды. Все гербициды – очень сильные яды, и велика вероятность того что эти яды попадут в ваш организм при их внесении или употреблении в пищу овощей, выращенных вблизи места обработки. На грядках сорняки лучше полоть вручную, а все постоянные обиталища сорной растительности: под заборами, на пустырях, на дорожках лучше застелите старым линолеумом или рубероидом. Этот же простой прием спасет ваши строения от традиционных осенне-весенних палов сухой травы.

КСТАТИ

Если у вас возникли какие либо вопросы по сортам выращиваемых овощей или картофеля, смело звоните в информационно-консультационный отдел ФГБУ «Россельхозцентр» в Благовещенске.

КОНКРЕТНО

Что высаживаем?

В мае, с 4 по 10 число, в южной зоне Амурской области (Благовещенский, Тамбовский, Ивановский, Михайловский, Архаринский, Константиновский, Бурейский, Октябрьский, Завитинский районы) приступают к посеву в открытый грунт некоторых основных культур (см. таблицу).

В центральных районах (Шимановский, Мазановский, Серышевский, Свободненский, Белогорский, Ромненский районы) посев и посадку производить следует на 5-10 дней позже, а в северных (Тындинский, Зейский, Селемджинский, Сковородинский, Магдагачинский районы) на 15-20 дней позже, чем в южных районах области.