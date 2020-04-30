Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 30 апреля 2020 года: зараженная COVID-19 скончалась в Амурской области

В Амурской области скончалась зараженная новой коронавирусной инфекцией жительница Тынды. Об этом внучка умершей женщины рассказала в социальных сетях. Мэр Тынды Марина Михайлова подтвердила местным СМИ факт летального исхода и рассказала, что подъезд дома, в котором проживала пенсионерка, изолировали. В нем ранее выявили пять заболевших COVID-19 – членов одной семьи.

По последним данным, в Тынде зарегистрировано 8 случаев новой коронавирусной инфекцией. Всего в Амурской области заразились 46 человек, шесть из них выздоровели. Ранее сообщалось, что регион вышел на третью стадию эпидемиологического процесса.

Выставочный форум отменят

Пандемия сказывается на всех отраслях жизни в Амурской области. Сегодня, 30 апреля, было принято решение о переносе сроков самого крупного выставочного пероприятия региона – «АмурЭкспоФорума».

- Ежегодно «АмурЭкспоФорум» становится центром притяжения нескольких тысяч гостей и участников из разных стран мира и регионов нашей страны. В условиях непростой эпидемиологической ситуации это, несомненно, повышает риск распространения инфекции, поэтому было принято сложное, но важное решение о переносе события на следующий год. Точную дату, а также формат и условия для участников выставки мы определим сразу после нормализации текущей обстановки с коронавирусом в России и мире, - рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Она выразила уверенность, что большой перерыв позволит сделать мероприятие ещё более масштабным и интересным. Что ж, будем ждать.

В Свободный не попасть

Правительство Амурской области запустило новый справочный сервис для желающих попасть в Свободный, где с сегодняшнего дня ограничили въезд и выезд. На странице propusk.amurobl.ru амурчане смогут разобраться, нужен ли им пропуск и как будет удобнее его получить.

- Отвечая на вопросы, гражданам предлагается выбрать способ получения пропуска (в бумажном виде или электронной форме), форма содержит полезную информацию с адресами и контактами пунктов выдачи пропусков, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, власти рассказали о других изменениях в связи с ограничениями на поездки в Свободный и Свободненский район. В частности, временно приостановлена продажа билетов на поезда с остановкой на стациях Свободный, Ледяная и Бузули.

- Пассажирам с приобретенными ранее билетами сдавать билеты не требуется, их поездка будет выполнена при усиленном санитарном контроле на станции пребывания, - уточняется на сайте областного правительства.

Сплошная дезинфекция

Весь транспорт, въезжающий на территорию Свободного, будет проходить дезинфекцию. Данная работа началась уже сегодня и будет вестись в круглосуточном режиме силами амурского управления ветеринарии. Ведомство привлечено, потому как у него есть специализированная техника и специалисты, имеющие необходимый опыт.

- Сегодня на въезде в Свободном организованы два круглосуточных поста, завтра к ним добавится еще один. Таким образом, транспортный поток разделится на три артерии. От управления ветеринарии к обработке транспорта привлечены 15 сотрудников, которые ведут дезинфекцию с помощью 4 автомобилей ДУК и мотоопрыскивателей. Наша задача — не допустить заноса в город опасного вируса, — рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Пока планируется, что дезинфекция транспорта будет вестись до 13 мая. Данный срок может быть пересмотрен в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.