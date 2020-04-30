Что ждет амурский туризм в будущем?

Новая коронавирусная инфекция внесла коррективы, пожалуй, во все сферы жизни. Но едва ли не больше всего она затронула туризм – границы закрылись, да и желание путешествовать по стране возникает лишь у немногих. Что происходит с туристическими компаниями Амурской области, узнавала «Комсомолка».

Люди хотят отдыхать

О ситуации с туризмом рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева:

- Ситуация с пандемией многих испытывает на прочность. Компаниям приходится приспосабливаться к реалиям и развиваться в совершенно новых условиях. Мы видим, что, несмотря на всю сложность этого процесса, наши операторы принимают верные решение и своевременно переориентируются. Все внимание сейчас приковано к внутреннему туризму. Именно он начнет восстанавливаться быстрее всего. Нужно быть готовым к тому, что люди, устав от изнурительно долгой, но столь необходимой самоизоляции, захотят отправиться в путешествие, как только у них появится такая возможность.

Туристические компании Приамурья, которые до этого работали на внутреннем направлении, сейчас активно адаптируют свои программы к летнему сезону. Для этого используют опыт коллег из других регионов, участвуют в обучающих онлайн-мероприятиях.

- Наша задача - сделать туры более доступными. Мы прекрасно понимаем, что из-за возникших сложностей люди будут экономить на продолжительности поездок, выбирать более дешевые туры. Поэтому к лету нужно заменить продукты, которые невозможно продать, другими. Уверены, трендом сезона станут экскурсии в рамках выходного дня. Здесь можно комбинировать виды туризма и делать туры-конструкторы, - высказала свою точку зрения руководитель Дальневосточного туристического центра «Амур» Оксана Савченко.

Как пояснили в минэкономразвития Амурской области, большинство турфирм сейчас работает на перспективу. Специалисты продолжают вести переговоры с деловыми партнерами, в том числе иностранными, в онлайн-режиме Кроме того, компании Приамурья ведут диалог о возможном сотрудничестве с крупнейшими туроператорами России, которые организуют групповые поездки на Дальний Восток.

Ставка на Россию

Еще одно направление, куда брошены главные силы турбизнеса - разработка новых туристических маршрутов. Они объединяют ключевые достопримечательности и совершенно новые локации, посетить которые путешественники смогут после снятия ограничений.

- Разведку некоторых маршрутов мы провели еще до введения ограничительных мер. Сейчас все это дорабатываем и упаковываем в готовый продукт. На май у нас было запланировано несколько серьезных «вылазок», в том числе по «брендовому» маршруту на хребет Тукурингра. Но, исходя из ситуации, мы вынуждены временно отложить эти мероприятия. Своих туристов мы оперативно информируем об изменениях, все относятся с пониманием. Формируется большой отложенный спрос, но мы будем готовы его удовлетворить после нормализации ситуации, - поделился планами руководитель агентства путешествий «Неизвестная Земля» Андрей Давыдюк.

Помимо маршрутов по Приамурью, популярными после снятия ограничений скорее всего окажутся и путешествия в другие регионы России.

- Мы готовим такие предложения. Общаемся с Приморьем, остальными субъектами Дальневосточного Федерального округа, прорабатываем программы отдыха по всей России. Готовые маршруты будут размещены на сайте, и как только появится возможность, туристы смогут ими воспользоваться. Эти туры перспективные. В будущем их можно переориентировать под иностранцев, - рассказала исполнительный директор турбюро «Дальневосточный Феникс» Светлана Кивал.

Идеи для поездок

Активную работу по продвижению внутреннего туризма продолжает Туристско-информационный центр Амурской области. В ежедневном режиме обновляется информация в социальных сетях, где размещаются интересные идеи для предстоящих путешествий и туристические новинки.

- «Вирус не повод» - на сегодняшний день это наш главный девиз. Амурская область активно включилась в различные Всероссийские онлайн-проекты, флешмобы и акции, о которых чуть позже мы обязательно расскажем. В мае регион примет участие в крупной туристической онлайн-выставке «Знай наше», где будут презентованы новинки сезона «Лето - 2020» и яркие авторские туры. Также в мае мы планируем запустить туристический онлайн-марафон. Его участниками станут турфирмы, гостиницы, кафе, рестораны, базы отдыха. Они расскажут, чем будут удивлять амурчан этим летом, - отметила главный менеджер Туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова.

Кроме того, в области создают туристическую карту всего региона и, отдельно, города Благовещенска. Ведется и работа над сайтом, где амурчане смогут узнавать новости и полезную информацию о туризме. Мультиязычный туристический портал региона запущен в тестовом режиме и наполняется информацией, уточнили в амурском минэкономразвития.

Нельзя отрицать того, что амурский туристический бизнес сейчас оказался в трудной ситуации. Однако благодаря работе на будущее, компании готовы в любой момент открыть продажу туров.