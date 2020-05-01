30 аппаратов ИВЛ получит Амурская область к середине мая

Первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких поступила в городскую клиническую больницу Благовещенска 19 апреля, остальные прибудут до середины мая. В медицинском учреждении развернут госпиталь на 300 коек для заболевших коронавирусной инфекцией.Президент России Владимир Путин 17 апреля на совещании о перепрофилировании больниц в регионах дал указания губернаторам областей: «ИВЛ нужны для лечения тяжелобольных. Активнее и быстрее просто нужно действовать. Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился на каждой из наших территорий».

Кроме того, глава государства потребовал ускорить разворачивание дополнительных койкомест для инфекционных больных в регионах.

Сейчас количество аппаратов ИВЛ в Амурской области превышает 4,5 % от общего числа коек. Специалисты здравоохранения утверждают, что этих устройств хватит на всех зараженных. Как сообщила министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова, заключены государственные контракты на поставку 30 аппаратов ИВЛ. Ожидаемая поставка – до 15 мая 2020 года в полном объеме. Кроме того, Министерством промышленности и торговли РФ предполагается дополнительная централизованная поставка аппаратов ИВЛ.

«Каждая медицинская организация оснащена аппаратом, но в рамках подготовки к возможному неблагоприятному развитию событий мы дополнительно закупаем аппараты ИВЛ, в том числе и те, которые можно использовать при транспортировке пациентов. Из резервного фонда правительство закупает два аппарата, четыре - из федерального бюджета. В наличие 336 аппаратов ИВЛ», - прокомментировала ситуацию с обеспечением оборудованием Евгения Жарновникова.

В Благовещенске 9 апреля завершили ремонт резервной реанимации в городской клинической больнице. Реанимация войдет в состав инфекционного госпиталя, развернутого на базе Благовещенской городской клинической больницы. В соответствии с приказом регионального Минздрава по противодействию распространению коронавирусной инфекции госпиталь должен быть рассчитан на 300 мест. Главврач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков рассказал, что рассчитанная на 12 коек реанимация будет оснащена мониторами, аппаратами ИВЛ и шприцевыми дозаторами. Трудиться здесь будут анестезиологи-реаниматологи.

В Тынде и Тындинском районе 15 аппаратов ИВЛ уже готовы к работе. О готовности участковых больниц и ФАПов рассказал председатель районного Совета народных депутатов Максим Ермаков: «Пациентов с коронавирусом готовы принять в Тындинской больнице, необходимые для этого условия созданы, 13 аппаратов - в Тынде, 1 - в Соловьевске, 1 - в Юктали».

Искусственная вентиляция необходима в тех случаях, когда легкие больного больше не могут вдыхать достаточно кислорода и выдыхать собравшийся в них углекислый газ. В этом случае аппараты ИВЛ берут на себя функции дыхательной системы. COVID-19 поражает в основном нижние дыхательные пути, и у 20% людей, зараженных вирусом SARS-CoV-2, он проникает глубоко в легкие. При этом состояние больного быстро становится критическим, и самых тяжелых пациентов необходимо срочно поместить в отделение интенсивной терапии и подключить к аппаратам ИВЛ.