Амурские предприниматели с трудом выживают на самоизоляции

Нерабочий, по распоряжению Владимира Путина, апрель подошел к концу. Осталось «пережить» еще 12 дней отдыха. Тяжелее всех пришлось амурскому бизнесу - из-за таких каникул встала работа и, соответственно, прибыль. А тратиться на аренду и зарплаты все равно надо.

«Платим из своего кармана в минус»

Тяжело пришлось местному контактному зоопарку. «Лапушки» остались без еды. Из-за распространения инфекции пришлось закрыться, но питомцев надо кормить и лечить, они хотят заботы и ласки… А еще аренда с коммуналкой «капает», и сотрудники зарплату ждут.

- Нам лишь на словах говорят, что снизили аренду. Радует, что ветклиника согласилась оказать нам спонсорскую помощь и вакцинирует животных. Но необходимые анализы мы все равно сдаем за свой счет, пара анализов обходится в 1,5 - 3 тысячи рублей. Кроме того, важно удержать сотрудников: животные к ним привыкли и не допустят к себе кого-либо еще. Поэтому снижать или задерживать работникам зарплату мы не хотим, - рассказывает владелица зоопарка Марина Мирзаева.

Большие деньги уходят на корм для животных. Для питомцев «в возрасте» покупают определенные корма, так как здоровье у них уже не то. И стоимость одной пачки может составлять до 5 тысяч рублей. Немалые средства уходят и на опилки, которые необходимо менять ежедневно, на ремонт вольеров, дезинфекцию помещения.

Лучше пересидеть дома, чем перележать в больнице

Немного лучше обстоят дела у тех, кто работает с недвижимостью: амурчане пока брать квартиры не передумали. Как рассказала ведущий специалист отдела продаж одного из агентств Благовещенска Юлия Тихонова, работа идет дистанционно:

- Консультации даем по телефону, в мессенджерах. Мы все всегда на связи. Можем даже подать заявление на ипотеку, но встал вопрос о его рассмотрении: многие банки сократили свою деятельность. Со старыми клиентами мы как работали, так и работаем. Сейчас стараемся делать больше фото, видео - если по ним клиенту квартира нравится, то договариваемся на просмотр после окончания ситуации.

Остановки деятельности в компании никто не ждет. Единственное, пока не будет возможности предварительно оформить документы - нотариусы не работают, банки приостановили деятельность.

- Квартиры будем так же смотреть и искать, но здесь главное - не заразиться и не принести заразу в семью. Если выходим, то в перчатках и масках. Встречи до исправления ситуации не назначаем. Никому не хочется ради заработка рисковать жизнью своей семьи и детей, - подчеркнула специалист.

КОМПЕТЕНТНО

Поменялось направление

Игорь Волобуев, юрист:

- Ситуация внесла свои коррективы, но не уменьшила поток клиентов. Появилась своя специфика работы - все трудятся на удаленке при помощи мессенджеров и электронной почты. Это помогает давать консультации и даже готовить документацию. Кроме того, появились новые категории дел.

Во-первых, из-за повышения курса доллара контракты, которые заключались с иностранцами, попали в неприятную ситуацию. Некоторые из них предусматривают расчет на момент получения поставки товара - а цена на данный момент изменилась. Пошла и неустойка из-за задержки сроков поставок, а некоторые договоры предусматривают ее даже при наступлении форс-мажора.

Во-вторых, в связи с тем, что турфирмы не могут выполнить условия договоров, пошла волна отказов от выездов за границу и предъявлений требований о возврате денег. Это может сильно ударить по компаниям, поскольку средства находятся у них в обороте и сразу их вернуть нельзя. Может быть, некоторые будут перезаключать договоры на поздние сроки, но не у всех людей есть возможность перенести свой отпуск.

В третьих, возникают проблемы с налоговой инспекцией по уплате налогов. С 26 марта она предоставила отсрочку на неопределенный срок по налоговым обязательствам. А за день до этого некоторым предпринимателям наложили арест на их расчетные счета. И они предполагают, что это была хорошо инсценированная акция со стороны налоговых органов, которые специально заранее заблокировали счета.

В-четвертых, речь идет о привлечении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к административной ответственности за нарушение режима карантина. Им может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, что особо ощутимо для небольших бизнесов - выручка и так маленькая.

Я думаю, что после окончания пандемии будет наплыв предпринимателей малого и среднего бизнеса из-за невыполнения обязательств контрагентами. Проблемы одного бизнесмена создают цепочку взаимосвязанных проблем у остальных.

БЛАГОЕ ДЕЛО

В Благовещенск вернули амурчан из Шанхая

На борту находились 12 пассажиров

Дарья ПРОКОПЬЕВА

Рейс HZ-5477 авиакомпании «Аврора», следующий по маршруту Шанхай – Владивосток – Благовещенск, прибыл в Благовещенск 2 мая. На борту находились 12 пассажиров, которых доставили в Больницу восстановительного лечения.

Аэропортом были приняты усиленные санитарные меры при обслуживании спецрейса, рекомендованные управлением Роспотребнадзора по Амурской области. Прибывших встретили медики и специально выделенным транспортом направили в Больницу восстановительного лечения. После завершения обслуживания, когда пассажиры покинули территорию аэропорта, аэровокзальный комплекс дополнительно продезинфицировали специальными средствами.

Как сообщала ранее главный врач больницы Галина Рожкова, к обследованию пациентов должны были приступить сразу же по прибытии:

- Мы произведем забор биоматериала. И начнем выполнять противоэпидемические мероприятия, которые включают неоднократное тестирование, постоянный контроль за самочувствием пациентов. В изоляции им нужно будет провести 14 дней.

В случае, если у кого-то из пациентов будет выявлен COVID-19, его переведут в инфекционный госпиталь для последующего лечения. Палату продезинфицируют.

ДОБРЫЙ ЗНАК

Первая пациентка в Амурской области выздоровела от коронавируса с пневмонией

В подобном состоянии по-прежнему находятся 18 человек

Ольга ГЕТМАН

Одну из первых больных с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией, выписали из Благовещенской городской клинической больницы. Всего с начала пандемии в инфекционный госпиталь медучреждения поступило 19 человек с таким осложнением.

Пациентка полностью выздоровела, рассказали в региональном правительстве. Женщине была проведена стандартная терапия, применяющаяся при лечении пневмонии, вызванной COVID -19.

- У большинства остальных пациентов наблюдается положительная динамика состояния на фоне лечения. У нескольких уже отрицательные результаты ПЦР-исследования, они будут выписаны после полного разрешения пневмонии, - уточнил главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.

При работе с пациентами сейчас медики руководствуются временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции», утвержденными Минздравом РФ. Они определяют, в том числе, степени тяжести инфекции – от нее зависит подход к лечению.

- Основное правило терапии - ее своевременность, упреждающее лечение до развития прогрессирования заболевания и жизнеугрожающих осложнений. Очень грозным осложнением является синдром дыхательной недостаточности, в такой ситуации мы используем кислородотерапию, неинвазивную и инвазивную вентиляцию легких, - пояснил начальник инфекционного госпиталя БГКБ Виктор Бардов.

Он добавил, что в госпитале значительно увеличили количество точек подачи кислорода, оборудовали дополнительные места в реанимации. Поэтому госпиталь готов оказывать помощь пациентам даже с тяжелым и крайне тяжелым течением заболевания,