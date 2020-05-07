Истории фронтовиков: как одному нагадали жизнь, а второй выбрал смерть

В годы Великой Отечественной войны жизнь порой поворачивалась самым неожиданным образом. Истории об этом бережно хранятся в семьях фронтовиков, передаются из поколения в поколение, в том числе и в Амурской области. Так, в одной из семей Благовещенска хранят воспоминания о двух участниках войны - Александре Рябове и Петре Витько, чьи судьбы оказались диаметрально противоположными.

Из госпиталя в госпиталь

Александр Рябов родился в 1921 году в Пензенской области. По образованию - медик. В 1942 году его призвали на фронт в качестве фельдшера 77-го саперного батальона 3-й стрелковой дивизии.

Родственники Александра Тимофеевича рассказывают, что офицера бросали из госпиталя в госпиталь. Он успел послужить даже в Крыму, откуда в 1945 году был направлен на Дальний Восток, в Белогорск.

- Он, может, и не бил фашистов на поле боя, но всю войну людей спасал то в одном госпитале, то в другом, - отмечает сын фронтового фельдшера Евгений.

На амурской земле офицер получил медаль «За победу над Японией» и после окончания войны так и остался служить в Белогорске. Но, хотя боевые действия остались позади, для Александра Тимофеевича, на тот момент лейтенанта медслужбы, ничего не закончилось.

Его пригласили служить в Берлин. Но была одна проблема - жена значилась дочерью врага народа. С такой семейной историей о повышении по службе не могло быть речи. Решение предложили простое - развестись и уезжать с Дальнего Востока. Так поступить Александр не мог.

- А как бы он уехал? Тут молодая жена и я, девятимесячный. Конечно, отец отказался, - вспоминает Евгений.

Александр Рябов. Фото из архива героев публикации

Беды ничто не предвещало, Александр Тимофеевич собирался демобилизоваться из армии. Но 19 августа 1946 года неожиданно покончил с собой. Жене сообщили о смерти, а в справке отметили, что «самоубийство является эксцессом психически больного человека».

- В Белогорске же отца и похоронили. Мы-то жили в Благовещенске. Где его могила, я не знаю. Мать спрашивали, почему она его сюда не забрала. А на чем забирать? Ни денег не было, ни машины. В причину смерти отца семья не поверила. Хотя время было очень тяжелое. Тут и давление из-за брака с «дочерью врага народа», и пережитые ужасы войны… Не проходит же это бесследно для человека, - размышляет сын военного.

Он признается, что сам боится предполагать, что же случилось с отцом:

- Может, довели, надавили, а может, и правда сам, кто сейчас разберет? Думали даже, что отца убили его же оружием, но разве о таком расскажут?

Внуки и правнуки Александра Тимофеевича пытались разузнать подробнее о судьбе своего предка. В Центральном архиве Минобороны РФ им выдали справку, где названа причина смерти все с той же припиской про «психически больного человека».

Цыганка нагадала

Петр Витько родился в 1919 году, 20-летним ушел в армию по призыву. Оттуда его призвали на фронт. Дома остались жена и маленький сын.

- Как мне рассказывали, шел какой-то концерт в 1941 году. И тут заходит офицер, останавливает все и говорит: «Началась война». Всех, кто служил, сразу призвали, направили в Ленинград, на курсы по ремонту танков, - рассказывает сестра Петра Галина Яковлевна.

Эшелон сделал остановку в Брянске. Солдаты вышли на перрон, где к ним и подошла цыганка, предложила погадать.

- Как сам Петро рассказывал, один из солдат цыганке сказал, что нет у них денег. Тогда она на брата показала и заявила, что у него в кармане 10 рублей. Ну, он ей деньги и отдал, - продолжает амурчанка. - Она ему тогда сказала: «Жить будешь, но получишь два страшных известия».

Петр служил в танковой бригаде. Офицер не раз вспоминал: «Идет пальба, а мы вылезаем, чиним танк». И поначалу он не придавал пророчеству значения. Но Петру везло, и смерть обходила его стороной.

- Раза три такое было. Петро говорил: «Бой, обстрел. Танк горит, а я живой, как нарочно». Вся команда, кроме него, погибала. У него ведь даже нос был немного скошен, когда с войны вернулся: пуля задела. А ведь миллиметр в сторону - и конец! - вспоминает Галина Яковлевна.

Петр Витько. Фото из архива героев публикации

И два страшных известия во время его службы действительно были. Следом за Петром на фронт ушел его старший брат Григорий. Брать Григория Ильича, окончившего институт, не хотели. Он мог быть полезным в тылу. Но мужчина твердо решил: если младший брат жизнью рискует, значит и он не станет отсиживаться. Во время войны братья так и не встретились, и в 1944 году Григорий умер от ран в Румынии.

- О смерти Гриши Петру мать написала. Это был очень сильный удар. Уже после войны Петя его могилу через Красный Крест нашел, даже в Румынию ездил, - отмечает Галина Яковлевна.

Второй новостью, подкосившей Петра, стало то, что жена, подарившая ему сына, ушла к другому.

Петр Ильич дошел до Берлина. Во время службы получил медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина» и орден Отечественной войны II степени. Домой вернулся в 1947 году.

- Когда наши в Берлин входили, Петя на руки взял немецкую девочку. И как-то они с семьей этой девочки общаться начали - и хорошо так, даже переписывались после войны. Когда та девочка выросла, даже на свою свадьбу Петра звала, да он не поехал, - рассказывает родственница фронтовика. - Петя долгую жизнь прожил, и все время вспоминал, как ему цыганка жизнь нагадала.