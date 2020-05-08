Как амурчанин защищал страну от японских войск

В этом году в День Победы по улицам Благовещенска не сможет пройти «Бессмертный полк». Однако это не означает, что амурчане не вспомнят своих родственников, сражавшихся за будущее нашей страны в Великой Отечественной войне. Их истории публикуют в социальных сетях, пересказывают в личных беседах и отправляют в «Комсомолку», потому что вся область, вся страна должна знать своих героев.

В преддверии 9 Мая мы публикуем рассказы об амурских фронтовиках, поведанные их потомками. Историю героя Сергея Саламахи записала его правнучка, ученица гимназии № 1 города Благовещенска Арина Игнатьева.

На войну со школьной скамьи

Сражаясь в боях день за днем, Сергей Саламаха дошел в 1945 году до Харбина… Фото: Из архива героев публикации

Сергей Дмитриевич Саламаха родился 16 октября 1926 года в селе Дмитриевка Бутурлиновского района Воронежской области, вторым по счету из шести детей в семье председателя колхоза. Он окончил пять классов средней школы, перешел в шестой. Но война изменила планы - 22 июня 1941 года единственный громкоговоритель в селе на телеграфном столбе объявил, что Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

Сергею Саламахе в 1941 году шел пятнадцатый год, под призыв он не попадал, поэтому его назначили посыльным - он разносил повестки в военкомат, приходилось и копать окопы. Свою повестку молодой человек получил 8 ноября 1943 года, когда ему исполнилось 17 лет. Из военкомата погрузили в эшелон - 70 или 80 товарных вагонов по 40 человек - таких же семнадцатилетних мальчишек-допризывников. Эшелон отправился на Дальний Восток.

По приезде, в декабре 1943 года, началось распределение по воинским частям. Сергею Саламахе достался стрелковый полк, расположенный на станции Мучная поселка Черниговка Приморского края. Жили в землянках, обучались военному делу. Полным ходом шла подготовка к возможной войне. В приграничной полосе требовалось создать непреодолимую линию обороны сухопутной государственной границы.

Юнец во главе стрелков

Летом 1945 года молодых бойцов поставили на границу недалеко от Уссурийска, на заставе имени А. Краева. Жили в палатках, укреплялись, рыли окопы, оборудовали командные пункты, прокладывали дороги, создавали противотанковые препятствия, а через лощину таким же укреплением занимались японские войска.

К тому времени японцы имели в Маньчжурии 17 укрепрайонов, 4,5 тысячи дотов и дзотов, многочисленные аэродромы и посадочные площадки. Квантунская армия располагала 1 млн человек, 1,2 тыс. танков, 1,9 тыс. самолетов, 6,6 тыс. орудий. Чтобы преодолеть сильные укрепления, нужны были не только мужественные, но и опытные войска.

В июле 1945 года было образовано Главное командование советскими войсками на Дальнем Востоке, его возглавил Маршал Советского Союза А. Василевский. Он разработал план, согласно которому войска должны были встречными ударами с трех направлений рассечь и окружить японские войска на территории Маньчжурии, а затем силами Тихоокеанского флота, стрелковой дивизии и трех бригад занять Южный Сахалин и Курилы.

8 августа 1945 года в полк прибыло начальство, объявило, что в ночь на 9 августа СССР вступит в войну против Японии, что явится логическим продолжением Великой Отечественной войны.

- В 1:00 ночи под моросящим дождем мы пошли через границу, -рассказывал своей внучке Сергей Саламаха.

Он был сержантом, командиром стрелкового отделения в составе 639 стрелкового полка 231 стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного фронта. В подчинении у восемнадцатилетнего юноши было десять взрослых мужиков, некоторые из них - бывшие заключенные.

- Сынок, ты командуй, не робей… А мы выполнять будем, - все как один говорили они.

Бой шел до утра. Двое из отделения пропали без вести в эту ночь. И сражения продолжались еще 12 дней - Советский Союз одержал победу на Дальнем Востоке в кратчайшие сроки. Уже 15 августа по радио был зачитан указ императора Хирохито о капитуляции, и японцы начали массово сдаваться в плен, а к 20 августа практически прекратили сопротивление. А 3 сентября правительство СССР объявило днем победы над милитаристской Японией.

Память хранится в семье

…и рассказал об этом своей правнучке Арине. Фото: Из архива героев публикации

Сергей Дмитриевич Саламаха был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией». Орден и одна из этих медалей сейчас хранятся в семье, их поистине можно назвать фамильной реликвией. А вот медаль «За боевые заслуги» правнучке героя Арине Игнатьевой подержать не удалось - она была утеряна задолго до ее рождения.

Зато есть еще одна реликвия - это фронтовая ложка. Прадедушка рассказывал Арине, что она счастливая. Он всегда носил ее за голенищем солдатского сапога. И в боях ни разу не был ранен.

- О Сергее Дмитриевиче не написано ни в одном источнике, его имя ничего не скажет военным историкам, его именем ничего не названо. Таких, как он, на войне было великое множество. Но для меня этот человек - самый большой герой, - подытоживает свой рассказ юная амурчанка. - Саламаха Сергей Дмитриевич - отец моего деда, дед моей мамы и мой прадед. Большое счастье, что он жив до сих пор! Я могу выразить свою любовь и благодарность, глядя в его светлые добрые глаза!

КСТАТИ

К 9 Мая фотографии героев Советского Союза появятся в торговых центрах Благовещенска

В Благовещенске реализуется Всероссийский патриотический проект «Памяти героев»

В амурской столице проводится акция, призванная почтить память героев, получивших звание за подвиги в ходе Великой Отечественной войны. В торговых центрах города разместят плакаты с фотографиями и информацией об амурчанах, защищавших свою страну в те страшные годы.

- На сегодняшний день представители движения «Волонтеры Победы», сотрудники отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области, а также лидеры молодежных объединений и волонтеры приняли участие в создании видеороликов о героях нашего региона. Видео размещены на ютуб-канале проекта «Памяти Героев», - рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

Сотрудники управления по физической культуре, спорту и делам молодежи города Благовещенска изготовили 12 плакатов формата А3, которые будут размещены в торговых центрах. Каждый из плакатов содержит не только фото и информацию о герое, но и QR-код, по которому можно перейти на видеоролик о герое. Такие плакаты можно будет увидеть на информационных стендах торговых центров «Острова», «Перекресток», «Мега», «Большой», «Небесный» и торговой сети «Кэш&Кэрри».

Кроме того, в некоторых торговых центрах 8 и 9 мая будут транслироваться работы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, созданные в рамках XIV городского конкурса социальной рекламы «Отражение».