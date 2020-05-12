Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 12 мая 2020 года: В Амурской области подтвердились 12 новых случаев COVID-19

В Амурской области за прошедшие сутки выявлено 12 новых лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтвердились 152 случая COVID-19. Сейчас 30 человек уже выздоровели, 122 – продолжают необходимое лечение.

Новые средства защиты

Крупные предприятия, работающие в том числе на территории Приамурья, продолжают помогать медикам в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Так, в Свободный доставлена крупная партия средств защиты (СИЗов) для медицинского персонала. Комбинезоны, защитные маски и одноразовые перчатки передадут в городскую больницу.

- Защитные комбинезоны обладают необходимым уровнем защиты, чтобы предотвратить заражение медицинского персонала, который оказывает помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Одноразовые СИЗы должны обеспечить возможность медикам города Свободный, имеющим дело непосредственно с COVID-19, работать в безопасных условиях, - прокомментировал мэр Свободного Владимир Константинов.

Присланные изделия используются не только при работе с коронавирусной инфекцией – они имеют универсальные области применения, поэтому будут востребованы у специалистов больницы Свободного и после того, как эпидемия коронавируса отступит.

Скорая готова к вызовам

На Благовещенской станции скорой медицинской помощи рассказали, как работают в условиях пандемии. Угроза распространения напасти внесла в работу медиков значительные изменения. Например, уже при регистрации вызова по поводу повышенной температуры, диспетчер подробно выясняет эпидемиологический анамнез: были ли контакты с больными коронавирусом, бывал ли пациент или его родственники недавно на неблагополучных территориях.

- В настоящее время любой вызов, даже самый, казалось бы, далекий от возможности заражения, может оказаться отягощенным опасностью инфицирования. Поэтому и для оказания помощи, скажем, получившему травмы пациенту, каждый специалист бригады получает защитную экипировку: одноразовый халат, шапочка, маска, перчатки – в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ. Если же есть подозрение на коронавирусную инфекцию, то к пациенту выезжает специализированная инфекционная бригада, экипированная противочумными костюмами. После отработки каждого такого вызова медицинские работники проводят дезинфекцию себя и салона санитарного автомобиля, если пациент доставляется в инфекционный госпиталь, - сообщил главный врач Станции скорой медицинской помощи (ССМП) Благовещенска Игорь Никишов.

Между тем на станции отмечают некоторое снижение количества обращений. С начала эпидемии число вызовов уменьшилось на 7%, в среднем оперативный отдел принимает 294 обращения в сутки (в 2019 – 320).

- Мы готовы к любым вызовам. У нас есть все необходимые средства индивидуальной защиты. Это лишь один фактор из целого комплекса мер, которые предпринимаются в учреждении. Понятно, что стопроцентной гарантии безопасности не дает никакая, даже самая надежная экипировка. Однако когда мы шли в медицину, мы все понимали, что так или иначе будем сталкиваться с угрозами возможных заражений – не только коронавирусной инфекцией, есть и множество иных опасных заболеваний, и более опасных, чем COVID-19. Это наша работа, поэтому – максимально защитившись, мы садимся в машину и отправляемся на помощь, – рассказала также врач инфекционной бригады ССМП Благовещенска Елена Мордовская.

А В ЭТО ВРЕМЯ

День медсестры в условиях пандемии

Сегодня, 12 мая, в мире отмечают День медицинской сестры. С профессиональным праздником их поздравила и. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

- Сегодняшний праздник проходит в особых условиях – в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Наши медицинские сестры каждый день и час проходят суровое испытание, оказывают помощь пациентам, часто рискуя собственным здоровьем. Это требует не только профессионального мастерства, сострадания, чуткости, но и настоящего мужества, отметила Светлана Николаевна.

По её словам, медсестры сегодня добросовестно работают на передовых позициях – в инфекционных и провизорных госпиталях, в бригадах «скорой помощи».

- Они ведут выездную работу в поликлинических звеньях «неотложной помощи», выезжают к пациентам, проводят на дому необходимые процедуры, доставляют лекарства. На плечах медсестер сейчас невероятный груз ответственности, но они справляются. Сердечно поздравляю всех наших замечательных медицинских сестер с праздником и выражаю им огромную признательность. Желаю успехов, новых достижений и крепкого здоровья! - завершила своё поздравление Светлана Леонтьева.