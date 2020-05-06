Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 6 мая 2020 года: В Амурской области увеличат количество тестов на COVID-19

По данным на 6 мая 2020 в Амурской области зарегистрировано 98 случаев новой коронавирусной инфекции, 14 из которых уже завершились выздоровлением. Среди выздоровевших оказалась и одна пациентка, у которой течение болезни осложнялось пневмонией – информация о ее выписке поступила еще в субботу, 2 мая.

Однако радостные вести о выздоровлении некоторых амурчан – не повод для остальных расслабляться. Случаев в регионе по-прежнему немало, и нам важно не пополнить эту неприятную статистику. Поэтому власти призывают жителей региона заботиться о своей безопасности и по возможности соблюдать режим самоизоляции. Так, к амурчанам обратился губернатор области Василий Орлов:

– Очень вас прошу, пока наши медики на передовой ведут борьбу с коронавирусом, нам надо им помочь. Для этого нужно оставаться дома, соблюдать правила профилактики. Я понимаю, с каждым днем дома находиться все тяжелее, но только от нас с вами зависит, как быстро мы выйдем из этой ситуации. Если мы не допустим взрывного роста заболевших, то существенно приблизим поэтапное снятие ограничений.

Между тем, в регионе продолжается борьба с инфекцией. Не далее как 5 мая 2020 года состоялось очередное заседание оперативного штаба, где обсуждались последние меры, предпринятые в этой борьбе.

Больше тестов

На данный момент на территории Амурской области проведено 16 189 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Основная база – это Центр гигиены и эпидемиологии, также анализы проводятся в Амурской инфекционной больнице. Приступила к проведению тестов Амурская областная клиническая больница.

– Объемы исследований необходимо наращивать. Мы ожидаем, что в ближайшее время начнет проводить тесты наш институт патологии дыхания, – рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Также она объяснила, какие возрастные группы в регионе остаются наиболее уязвимыми – это жители 30-49 лет (33% заболевших) и 50-64 лет (22% заболевших). При этом важно отметить, что 54% заражений произошли в условиях близкого контакта, по большей части в семье. Еще 46% заразились за пределами Приамурья и в пути следования, преимущественно железнодорожным транспортом.

Выплаты врачам

В Приамурье начались стимулирующие выплаты медицинским работникам, принимающим участие в лечении больных COVID-19. Как рассказала в ходе заседания оперативного штаба и. о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева, они уже осуществлены по областной инфекционной больнице и Белогорской больнице.

– Всего выплаты получат около 400 человек на сумму более 9 миллионов рублей, – уточнила и. о. министра.

На особом контроле по-прежнему находятся поставки средств индивидуальной защиты, необходимого оборудования.

– Минпромторг имеет возможность поставить в Приамурье дополнительные объемы средств индивидуальной защиты. Обязательно оцените потребность и выйдите с обращением на Министерство, – дал поручение амурскому минздраву Василий Орлов.

Серышевский на контроле

Также на заседании обсудили ситуацию в Серышевском районе Амурской области. Там на сегодняшний день выявлено восемь больных коронавирусом, а также 13 человек, которые контактировали с заболевшими. Об этом и о предпринимаемых мерах рассказал глава Серышевского района Олег Кирдун.

По его словам, на территории Томского сельсовета ежедневно проводится дезинфекция 10 многоквартирных домов, 40 частных подворий, мест общего пребывания. Управляющая компания проводит обработку подъездов. Сотрудники полиции ведут разъяснительную работу в селах Томского сельсовета с использованием громкой связи

– С 23 апреля школа села Томское переведена на дистанционное обучение, детский сад закрыт. Здание школы и школьные автобусы продезинфицированы. В наличии есть дезинфицирующие средства запасом на один месяц, – уточняется на сайте правительства Амурской области.

Медицинские работки в Серышевском районе обеспечены средствами индивидуальной защиты с запасом на месяц. В районной больнице развернут обсерватор на 10 мест, изолятор на 30 мест. Развернут провизорный госпиталь. Также на территории района отменено движение рейсовых автобусов на межмуниципальных маршрутах. Регулярно проводятся проверки торговых точек на предмет соблюдения противоэпидемических мер, составлено шесть протоколов на ИП, материалы переданы в суд.

– Пока усиления мер в этих населенных пунктах не требуется. Самое главное – жесткое выполнение тех мер, которые уже введены, – подытожила глава Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

КСТАТИ

Предприятия Приамурья производят 6 тысяч масок в день

По словам министра экономического развития и внешних связей Людмилы Старковой, на территории области на сегодня изготовлено 204 тысячи тканых масок. Ежедневно отшивается около 6 тысяч таких изделий. 11,4 тыс. масок изготовлено для сотрудников силовых структур.

Также выпущен 231 многоразовый защитный костюм для амурских медиков. Работа продолжается. На предприятии, где обеспечено производство, есть возможность запланировать изготовления дополнительных партий – такие решения могут быть приняты исходя из потребностей минздрава Амурской области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Амурский губернатор проверил пункт пропуска в Свободном

Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал работу КПП и пункта выдачи пропусков в Свободном. Напомним, с 29 апреля город находится в «закрытом» режиме для предупреждения распространения COVID-19.

Контрольно-пропускной пункт, где побывал губернатор, расположен на въезде в Свободный по улице Прудовая. Всего в городе действует четыре КПП: три – на дорогах города, один – на железнодорожном вокзале. Контроль на въезде в город осуществляют сотрудники ГИБДД, Росгвардии и администрации Свободно. Каждому въезжающему медработники проводят термометрию и раздают маски, если их нет.

– Транспорт, въезжающий в Свободный, в обязательном порядке проходит дезинфекцию. Всего на дежурство привлечено 15 сотрудников, которые ведут обработку машин. Противовирусный раствор не влияет на покрытие автомобилей. Препарат уже неоднократно был использован при обработке транспорта при возникновении вспышек африканской чумы свиней и ящуре, – рассказала начальник ветеринарной станции по Свободненскому и Серышевскому району Татьяна Шадрина.

Глава области Василий Орлов поинтересовался у медработников и сотрудников силовых структур условиями работы и размещения.

– На КПП дежурство ведется круглосуточно, сотрудники трудятся посменно. Все дежурные на постах обеспечены питанием, средствами индивидуальной защиты и по необходимости размещены в городе, – объяснил мэр Свободного Владимир Константинов.

Следующим пунктом визита стал железнодорожный вокзал. Здесь размещен еще один КПП. Территория вокзала огорожена, на входе в здание – термометрия. В круглосуточном режиме работает медпункт. Также делегация посетила бюро пропусков и оценил работу сотрудников администрации.

– У граждан есть возможность получить пропуск на бумажном носителе или в электронной форме. Самым удобным для граждан является способ подачи заявки через сайты propusk.amurobl.ru и rp.amurobl.ru. В случае положительного решения документ на проезд выдается в течение 1-1,5 часов. Такой вариант исключает посещение администрации или бюро пропусков, а значит и минимизирует контакты и, следовательно, – шансы заразиться коронавирусной инфекцией, – уточнил Владимир Константинов.

Управляющий делами администрации города Олег Овчаренко добавил, что обработкой заявок занимаются 8 специалистов. Основными причинами, которые указывают граждане для оформления документов, является посещение медучреждений и транспортировка грузов. Причинами отказа зачастую служат необоснованность проезда на территорию города.