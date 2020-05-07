Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 7 мая 2020 года: Школы могут закончить учебный год раньше срока

По состоянию на утро 7 мая 2020 года в Амурской области выявлено 106 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом 16 пациентов уже выздоровели, остальные 90 – продолжают получать необходимое лечение. Также специалисты проверяют амурчан, контактировавших с заболевшими, – это еще 664 человека.

В связи со сложившейся ситуацией амурчан постигло немало перемен. День Победы регион будет праздновать в режиме самоизоляции, Бессмертный полк вместо улиц выйдет на балконы. Что еще отменится и изменится в Амурской области, узнавала «Комсомолка».

Число вахтовиков снизят

Перед амурскими властями сейчас стоит важная задача – не допустить завоза и распространения на территории Приамурья новой коронавирусной инфекции. При этом в регионе функционируют 100 предприятий, где задействовано более 45 тысяч вахтовых работников. Отныне их работу будут курировать областные министерства, а санитарные требования для привлечения в регион вахтовых рабочих ужесточат.

– Эпидпроцесс в Амурской области нарастает. Мы видим существенные риски по целому рядку отраслей. Прежде всего, это отрасли, где идет привлечение трудовых ресурсов из-за пределов Приамурья, – отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Из-за этого всем предприятиям рекомендовано максимально снизить число граждан из других регионов РФ, привлекаемых на вахту или временно отказаться от «перевахтовки». Было решено, что каждая компания составит подробный план действий, в котором будет расписана вся логистика, санитарные мероприятия, отмечены объекты для обсервации и организации раздельного проживания разных групп вахтовых рабочих.

– Мы понимаем, что остановка таких компаний – это мощный удар по всей экономике. Понимаем, что без релокации рабочих многие предприятия просто встанут. Поэтому нам необходимо принять все меры для того, чтобы работа продолжалась, а возможные риски были максимально снижены. Обязательно составьте подробные схемы разделения потоков рабочих, определите объекты для обсервации и изоляции. Настоятельно рекомендую срочно озаботиться привлечением в штат врачей, – обратился губернатор Амурской области Василий Орлов к руководству компаний.

Учебный год могут сократить

Минобрнауки Амурской области подготовило для муниципалитетов рекомендации по завершению общеобразовательной программы 2019/20 учебного года в школах. Они сформированы с учетом мнения министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В частности, для 1-4, 9 и 11 классов рекомендовано завершить обучение до 23 мая, для обучающихся 5-8, 10 классов – до 30 мая. Кроме того, до наступления летних каникул ведомством предложено осуществлять работу образовательных организаций в дистанционном режиме. По информации управления Роспотребнадзора Амурской области, это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения области.

– Ситуация в каждом муниципалитете разная, поэтому единого решения для всех нет. Что удобно для школ, находящихся в труднодоступной территории, не всегда приемлемо для школ городских, – обратила внимание заместитель председателя правительства области – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. – Приняв во внимание предложения органов местного самоуправления, мы сформировали единые рекомендации о сроках и форме завершения учебы, однако окончательное решение каждый город или район будет принимать самостоятельно, учитывая свою специфику.