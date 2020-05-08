Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 8 мая 2020 года: Сотрудников скорой помощи в Приамурье обеспечат питанием

По последним данным в Амурской области выявлено 112 случаев новой коронавирусной инфекции, причем 20 завершились выздоровлением. Однако расслабляться не стоит – число заболевших медленно, но продолжает расти. А медики продолжают заниматься лечением ещё 92 человек.

Накормить героев

Медработников сейчас активно поддерживают. Так, сотрудников станций скорой медицинской помощи Белогорска, Свободного и Тынды обеспечат горячим питанием. На него и покупку медицинских масок со спецсчёта выделят ещё 1,4 миллиона рублей.

- По данным на 7 мая 2020 года за весь период действия счета по сбору добровольных пожертвований поступило 13,3 миллиона рублей, - поделились в региональном правительстве. - Перечисления были сделаны от коллективов областных министерств и управлений, коммерческих предприятий и мелкого бизнеса, а также частных лиц. Ежемесячную заработную плату за апрель на счет перевел и глава региона Василий Орлов.

Часть средств уже тратили на горячее питание для врачей скорой помощи Благовещенска, на покупку бутилированной воды для сотрудников «инфекционки». В настоящее время на счете имеется еще 6,5 миллиона рублей.

Костюмы врачам

Не забывают власти и о защите врачей от инфекции. В Приамурье поступили 10 тысяч защитных костюмов для медработников, оказывающих помощь больным COVID-19. Они поступили по линии Минпромторга РФ, на эти цели из федерального бюджета потратили около 50 миллионов рублей.

- Экипировка распределена в учреждения здравоохранения региона – медики получат защитные комплекты уже в ближайшие дни, - добавили в пресс-службе правительства Амурской области.

Это первая крупная партия средств индивидуальной защиты (СИЗов) по линии Минпромторга. В ближайшее время ожидается еще одна крупная поставка более чем на 60 миллионов рублей – также из средств федерального бюджета. Между тем, медработники уже сейчас обеспечены СИЗами в полном объеме, поставки носят регулярный характер.

Комиссии проконтролируют

Банк России с 1 мая устанавливает предельное значение комиссий, взимаемых банками при переводах между физическими лицами, поделились новостью в управлении Роспотребнадзора по Амурской области. Это сделано, чтобы снизить затраты россиян в период пандемии, когда все стремятся переводить деньги, а не передавать из рук в руки.

В частности, Банк России установил следующие правила:

- переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тыс. рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы;

- переводы в СБП на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц — не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

При этом специалисты напоминают, что при переводе средств и онлайн-платежах не стоит забывать о безопасности. В рекомендациях советуют не доверять неизвестным интернет-магазинам, оформить отдельную карту для онлайн-оплаты, не реагировать на сообщения о неожиданных выигрышах в лотереях, запрашивать у продавца чек.

- Если все-таки мошенники нашли способ похитить ваши деньги с карты, и вы успели это оперативно обнаружить, сразу обращайтесь в банк, который выпустил карту. Возможно, сотрудники банка успеют отменить операцию и вернуть деньги, - добавляют в региональном управлении Роспотребнадзора.