2020-05-09T15:18:17+03:00
Общество

Жители Китая поздравили открыткой ко Дню Победы приграничный Благовещенск

Логотип праздника появился на 82-метровом колесе обозрения в городе Хэйхэ
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Фото: Анна ВАЛЕРЬЕВАФото: Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Жители китайского города Хэйхэ поздравили россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Для этого на огромном колесе обозрения, расположенном на китайской набережной Амура, запустили трансляцию логотипа праздника.

Напомним, логотип представляет собой число «75» в виде графических стрелок, которые использовались на картах Генштаба СССР для обозначения наступательных действия советских войск. Помимо числа на логотипе указаны годы Великой Отечественной войны - 1941-1945.

Трансляция началась около 20.00 по местному времени и завершится спустя два с половиной часа - в 22.30. Это не первый раз, когда колесо обозрения на противоположном берегу Амура становится своеобразным экраном. На нем неоднократно появлялись всевозможные пейзажи, но поздравительная открытка транслировалась впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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