«Все на дачу!»: Полное расписание садоводческих маршрутов на лето 2020 года

В Благовещенске начали работу садоводческие маршруты. Чтобы избежать скопления людей в салонах, администрация Благовещенска увеличила количество автобусов в утренние часы. Однако на данный момент практика показывает, что дополнительные автобусы остаются невостребованными.

Мониторинг количества пассажиров на садоводческих маршрутах ежедневно проводят специалисты отдела транспорта и «Автоколонны 1275».

- В пятницу, 8 мая, при проведении проверки на одном из маршрутов в 7.40 утра в первый автобус зашло 12 человек, а во второй – 1 человек. Большого скопления людей на сегодняшний день нет. Например, на 16-ой линии ходят автобусы общей вместимостью до 80 человек, количество мест для сидения – 20. Ежедневно по данному маршруту выполняется 14 рейсов. Не обязательно всем садоводам уезжать на каком-то одном рейсе, можно воспользоваться и обеденными маршрутами, – пояснил Юрий Грязнов, начальник транспортного отдела администрации города.

Также в транспортном отделе сообщили, что в этом году работа садоводческих маршрутов будет продлена до 25 октября.

Маршрут № 1:

50 лет Октября - Красноармейская (ежедневно): 6.30, 8.25, 9.30, 11.15, 13.30, 15.00, 16.00, 17.45, 18.45, 20.30

Мухинский санаторий: (6.15, 7.30 будни) 6.55, 8.00, 9.50, 11.00, 12.45, 15.00, 16.30, 17.30, 19.10, 20.10

Белогорье: (6.40, 7.55 будни), 7.20, 8.25, 10.15, 11.25, 13.10, 15.25, 16.55, 17.55, 19.35, 20.55, 21.40

Маршрут № 8:

Универмаг (ежедневно) 5.40, 6.30, 7.00, 7.50, 8.20, 8.20, 8.50, 9.20, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 (будни), 19.05, 22.00, 21.00, 22.00

Микрорайон: 5.55, 6.45, 7.15, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45 (будни), 19.20, 20.15, 21.15, 22.15

п. Новый: 6.40, 6.55 (будни), 7.15, 7.45, 8.15, 9.15, 9.45, 10.15, 11.25, 12.25, 13.25, 14.55, 15.55, 17.25, 17.55, 18.55, 19.25 (будни), 20.55

п. Игнатьево: 6.35, 7.10, 8.45, 9.10, 10.10, 11.55, 14.25, 16.55, 17.50, 18.25, 18.50, 19.55, 21.45.

Аэропорт: 6.45, 7.00 (будни), 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 10.20, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 (будни), 20.00, 21.00, 21.50, 22.45

Рейсами заходит в п. Игнатьево: 5.40, 7.50, 8.20, 9.20, 11.00, 13.30, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 19.05, 21.00

Рейсами заходит в п. Новый: 5.40, 6.30, 7.00, 8.20, 8.50, 9.20, 10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30 (будни), 20.00

Маршрут № 13:

Будни

Благовещенск: 6.25, 7.20, 8.05, 10.00, 10.40, 11.40, 12.20, 13.20, 14.00, 16.10, 16.50, 18.00, 18.40, 19.40, 20.10

Дома птицефабрики: 6.25, 7.05, 8.15, 8.55, 10.50, 11.25, 12.30, 13.00, 14.05, 14.45, 17.00, 17.30, 18.45, 19.25

т/б «Снежинка»: 8.05, 8.45, 10.45, 13.05, 17.35

Моховая Падь: 6.30, 7.13, 8.20, 9.00, 10.55, 11.35, 12.40, 13.15, 14.15, 14.55, 17.10, 17.45, 19.35

Выходные и праздничные дни

Благовещенск: 6.25, 7.20, 8.05, 10.00, 10.40, 11.40, 12.20, 13.20, 14.00, 16.10, 16.50, 18.00, 18.40, 19.40, 20.10

Дома птицефабрики: 6.25, 7.08, 8.15, 8.55, 10.50, 11.30, 12.35, 13.00, 14.00, 14.40, 16.55, 17.30, 18.40, 19.20

т/б «Снежинка»: 7.00, 8.05, 8.45, 10.45, 11.20, 12.25, 13.05, 14.05, 14.45, 17.00, 17.35, 18.45, 19.25

Моховая Падь: 6.30, 7.13, 8.20, 9.00, 10.55, 11.35, 12.40, 13.15, 14.15, 14.55, 17.10, 17.45, 18.55, 19.35

Маршрут № 15:

м-н «Благовещенск» (ежедневно): 6.55, 8.20, 10.30, 11.45, 12.55, 14.15, 16.55, 18.10

Рейсами: 8.20, 12.55 заходит на асфальтный завод

Отправление от асфальтного завода: 9.05, 13.40

с. Садовое: 6.20, 7.30, 8.55, 11.05, 12.20, 13.30, 14.50, 17.30, 18.45

Рейсами из с. Садового: 8.55, 13.30 заходит на асфальтный завод

Маршрут № 16с:

Б. Хмельницкого: 7.20, 8.10, 9.00, 9.50, 11.30, 12.20, 13.10, 14.00, 14.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.05

Сады: 7.45, 8.35, 9.25, 10.15, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30

Рейс на 07.20 (07.45) выполняется с 01.05 по 06.09.2020

Рейс на 18.15 (18.40) выполняется с 01.05 по 13.09.2020

Рейс на 19.05 (19.30) выполняется с 16.05 по 09.08.2020

Маршрут № 18с:

м-н «Благовещенск»: 7.10, 8.50, 11.30, 13.30, 16.30, 18.30

Сады ТЭЦ: 8.0, 09.50, 12.30, 14.30, 17.30, 19.20

Рейсами на 11.30,14.30 заходит на территорию кладбища на 17 км

Рейс на 07.10 (08.00) выполняется с 16.05 по 06.09.2020

Рейс на 18.30 (19.20) выполняется с 16.05 по 09.08.2020

Маршрут № 19:

Будни

м-н «Благовещенск»: 6.15, 7.00, 7.35, 7.55, 8.35, 9.20, 10.20, 11.05, 12.05, 12.40, 13.40, 15.10, 15.40, 16.45, 17.15, 18.15, 18.55, 19.35, 20.25, 21.00

п. Моховая Падь, т/б «Динамо»: 6.50, 7.00, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 10.05, 11.10, 11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 15.55, 16.20, 17.25, 18.05, 18.55, 19.40, 20.15, 21.10

п. Моховая Падь, сады-3: 6.48, 6.58, 7.48, 8.18, 8.38, 9.18, 10.03, 11.08, 11.48, 12.53, 13.23, 14.23, 15.53, 16.18, 17.23, 18.03, 18.53, 19.38, 20.12, 21.08

Выходные и праздничные дни

м-н «Благовещенск»: 6.15, 7.00, 7.40, 8.30, 9.20, 10.00, 11.05, 12.10, 12.40, 13.40, 15.10, 15.40, 16.40, 17.15, 18.20, 18.55, 19.50, 20.30

п. Моховая Падь, т/б «Динамо»: 7.00, 7.45, 8.25, 9.15, 10.05, 10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 15.55, 16.25, 17.25, 18.05, 19.05, 19.40, 20.35, 21.05

п. Моховая Падь, сады-3: 6.58, 7.43, 8.23, 9.13, 10.03, 10.43, 11.48, 12.53, 13.23, 14.23, 15.53, 16.23, 17.23, 18.03, 19.03, 19.38, 20.33, 21.03

Маршрут № 20

м-н «Благовещенск» (ежедневно) 6.10, 6.50, 7.20, 8.00, 9.30, 10.50, 11.30, 12.10, 12.40, 13.50, 14.25, 15.00, 15.30, 16.10, 16.45, 17.30, 17.55, 18.40, 20.00, 21.20

Рейсами: (6.10 будни), 9.30, 10.50, 12.10, 15.30, 17.30, 18.40, 20.00, 21.20 заходит в с. Садовое

Асфальтный завод: 6.15, 6.40, 7.25, 7.50, 8.35, 10.05, 11.25, 12.05, 12.45, 13.15, 14.25, 14.55, 15.35, 16.00, 16.50, 17.20, 18.05, 18.30, 19.15, 20.35, 21.55

Рейсами от асфальтного завода: 10.05, 11.25, 12.45, 16.00, 18.05, 19.15, 20.35, 21.55 заходит в с. Садовое

Отправление из с. Садового: (6.50 будни), 10.15, 11.35, 12.55, 16.10, 18.15, 19.25, 20.45, 22.05

Маршрут № 23

м-н «Благовещенск» (ежедневно): 6.50, 8.20, 11.20, 13.00, 14.40, 17.30, 19.05, 22.00

Рейсами: 11.20, 17.30 заходит в п. Сельхозхимия

Моховая Падь: 6.45, 7.30, 7.55, 9.00, 12.10, 13.50, 15.30, 18.20, 19.50, 22.50

п. Сельхозхимия: 6.50, 12.00, 18.10

Маршрут № 26

Будни

м-н «Благовещенск»: 6.40, 7.10, 7.55, 8.35, 9.15, 10.05, 11.20, 12.35, 14.00, 15.15, 16.25, 17.10, 17.40, 18.40, 19.10, 20.10, 21.30

с. Садовое (дома мясокомбината): 6.10, 6.40, 7.05, 7.20, 7.50, 8.30, 9.15, 10.00, 10.45, 12.00, 13.15, 14.40, 15.50, 17.05, 17.45, 18.20, 19.20, 19.50, 20.45, 22.05

Выходные и праздничные дни

м-н «Благовещенск»: 6.40, 7.55, 10.05, 11.20, 12.35, 14.00, 15.15, 16.25, 17.40, 20.10, 21.30

с. Садовое (дома мясокомбината): 6.10, 7.20, 8.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.40, 15.50, 17.05, 18.20, 20.45, 22.05

Маршрут № 40с:

Дворец профсоюзов: 6.30, 8.08, 9.45, 12.30, 14.05, 16.40, 18.30

п. Зазейский: 8.45, 19.00

п. Заречный, 3-й км: 7.20 9.00 10.35 13.20 14.55 17.30 19.15

Рейс на 06.30 (07.20) выполняется с 16.05 по 06.09.2020

Рейс на 18.30 (19.15) выполняется с 16.05 по 09.08.2020

Рейсами на 06.30, 16.40 заходит в п. Каникурган

Рейсами на 08.08, 18.30 по 3, 6, 7 дням недели заходит в п. Зазейский

С 02.05.2020 по 13.05.2020, с 12.08.2020 по 25.10.2020 автобус рейсами на 16.40 (обратно в 17.15) заходит в п. Зазейский

Маршрут № 41с:

АОДНТ: 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

Сады «Амургражданстроя»: 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

Рейсы на 07.30 (08.00), 18.00 (18.30) выполняются с 01.06.2020

Маршрут № 46с

Областная клиническая больница: 07.00, 15.30

п. Зазейский: 07.45, 16.15

п. Заречный, 3-й км: 08.00, 16.30

Автобус осуществляет движение по маршруту по 6, 7 дням недели

Важно!

Движение садоводческих маршрутов № 40с и 46с, следующих по зазейскому направлению, будет осуществляться после завершения ремонтных работ на автодорожном мосту через реку Зея.