Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 13 мая 2020 года: В Амурской области зафиксирована локальная вспышка COVID-19

За прошедшие сутки в Приамурье отмечен рекордный прирост пациентов с COVID-19 – печальную статистику пополнили сразу 17 человек. Большинство из них выявлено в Шимановске, там заболели сразу девять жителей. Как отметили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, не хватает должного контроля со стороны муниципальных образований.

- Показательный пример – Шимановск - когда один случай привел к локальной вспышке. Сейчас там зарегистрировано 25 случаев, как раз из-за несоблюдения требований изоляции, проведения дезинфекции, ограничения контактов. Всем муниципальным образованиям и надзорным органом нужно усилить работу по соблюдению требований безопасности, - отметила руководитель ведомства Ольга Курганова в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с вирусом.

А что предпринимает областное правительство?

Закупает средства защиты

Средства индивидуальной защиты для медицинских работников продолжают поступать в регион. Сравнительно недавно прибыла первая партия по линии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики – 5760 комбинезонов отправились на склад Белогорской больницы и по другим медицинским учреждениям. Также скоро должны поступить медицинские перчатки, респираторы, защитные экраны.

В Амурской области производят и собственные средства защиты. Например, с 28 марта по 11 мая в области успели изготовить более 225,4 тысячи защитных немедицинских масок. Помимо этого, в регионе произвели 516 многоразовых защитных костюмов. В ходе заседания губернатор Василий Орлов подчеркнул, что по вопросу костюмов необходимо прислушиваться к медикам «скорой» - средства защиты должны удовлетворять всем существующим требованиям.

Средств индивидуальной защиты для медиков области сейчас хватает, имеется запас на 14 дней. Новые поставки ожидаются в соответствии с графиками, уточнили в минздраве Амурской области.

Готовят места пациентам

И. о. министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева рассказала, что для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией в области предусмотрено шесть инфекционных стационаров на 417 коек. Согласно нормативу, 70% коек должно быть обеспечено кислородом.

- Все койки, которые планировалось обеспечить кислородом, на сегодня им обеспечены. 8 мая завершена модернизация сетей в Благовещенской городской клинической больнице. В связи с этим кислородные концентраторы были перемещены в областную инфекционную больницу. Там также стартовала модернизация сетей кислорода, она будет завершена в ближайшее время, - обрисовала ситуацию Светлана Николаевна.

В лабораториях медучреждений, подведомственных минздраву региона, продолжается работа по обследованию граждан на коронавирус. Всего здесь на COVID-19 обследовано 6357 человек, в том числе 266 человек из числа лиц 65 лет и старше, 102 беременные женщины, 3915 медицинских работников, 1758 работников органов соцзащиты населения.

Обследуют дома и подъезды

Исследования показали, что 70% инфицирования в регионе происходят в домашних очагах. В связи с этим главный санитарный врач области Ольга Курганова порекомендовала обратить внимание на соблюдение требований дезинфекции в местах проживания амурчан:

- Поступают жалобы от населения на то, что управляющие компании не в должном объеме осуществляют мероприятия по влажной уборке в жилых домах. Я бы просила обратить внимание министерства ЖКХ и государственной жилищной инспекции - провести проверку качества услуг, которые оказывают управляющие компании непосредственно в жилых домах, и при необходимости принять соответствующие меры по увеличению количества влажной обработки с применением дезинфицирующих средств.

Министр ЖКХ Сергей Гордеев заверил, что совместно с жилинспекцией будут проведены выборочно рейды и проверено качество уборки подъездов.

- Жилинспекция осуществляет ежедневный мониторинг уборки мест общего пользования на территории Благовещенска. Где выявляются замечания – выдаем управляющей компании предостережение и требуем акт подтверждения выполнения работ. На территории муниципальных образований контролируют органы местного самоуправления. Усилим работу, - в свою очередь добавил начальник государственной жилищной инспекции области Сергей Молин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как будут работать детсады?

В каком формате будут работать образовательные организации Приамурья после окончания периода нерабочих дней, обсудили в областном правительстве. Наибольшее количество противоречий вызвал вопрос, касающийся дальнейшей работы детских садов: с одной стороны необходимо минимизировать контакты между детьми (в области из 169 зараженных коронавирусом 26 человек – дети), с другой – важно исключить варианты нахождения дошкольников на работе у родителей (в случае отсутствия других возможностей).

В результате, по согласованию с амурским управлением Роспотребнадзора дошкольным образовательным организациям рекомендовано продолжить деятельность в режиме дежурных групп. Также было подчеркнуто, что формат работы учреждений определяет муниципалитет, исходя из ситуации в конкретной территории. Там, где есть необходимость, количество дежурных групп следует увеличить.

В школах, колледжах и организациях дополнительного образования детей до конца учебного года занятия рекомендовано проводить удаленно.

КСТАТИ

Пропускной режим в Свободном продлили до 31 мая

До конца месяца продлен пропускной режим на территории города Свободный и Свободненского района. Такое решение было принято губернатором 12 мая. Первоначально планировалось завершение срока ограничения 13 мая.

Напомним, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона и для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Свободненского района и города Свободного было введено ограничение для движения транспортных средств по территории с особым режимом.