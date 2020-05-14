Уроки без учителей: Почему педагоги не могут учить, а родители устали учиться

Пандемия коронавирусной инфекции сильно ударила по сфере образования. Сбылась мечта многих учеников - учиться, не выходя из дома. Только в итоге не рады ни школьники, ни педагоги. А родители и вовсе готовы на стену лезть, объясняя детям то, что сами давно уже забыли.

«Упал и не поднялся»

Как рассказывает учитель русского языка и литературы в средней школе Дарья Истрина, трудности начались с самого начала. Школы оказались не готовы к дистанционному обучению.

- Многие учителя вышли из положения так: они дают задание, по возможности отправляют ссылки на видеоролики по теме, после чего проверяют сданные работы и ставят оценку, - рассказывает Дарья.

Конечно, есть учителя - как правило, молодые, которые реально проводят онлайн-уроки, но даже тут не всё гладко, отмечает наш респондент. У некоторых ребят нет персонального компьютера или один компьютер в многодетной семье, где трое-четверо детей.

- Площадки, которые нам порекомендовали для проведения занятий, это просто кошмар. Часть из них не выдерживает нагрузки, зависает, некорректно отображает задания, - продолжает учитель - Те, что работают получше, платные. Тратить деньги на их использование готовы не все. А несчастный «Дневник.ру», где мы выставляем оценки и задаем домашнюю работу, как упал в первые дни, так и не поднялся.

Никаких контрольных

О качестве такого образования можно долго спорить. Но факт остается фактом: некоторые виды работ пришлось исключить. Например, написание сочинений, изложений, контрольных работ. Подготовиться самостоятельно к подобным контрольным точкам могут далеко не все, а контролировать ребенка дистанционно невозможно.

- Я не могу исключить вариант, что они используют «решебник» или интернет. Поэтому заменяю эти виды работ другими, придумываю задания, чтобы невозможно было списать. Мы все приходим к выводу, что большинство учеников просто не могут усвоить многие темы без учителя даже по обучающим видео, им очень трудно. Родители не обладают достаточными знаниями, педагогическими способностями, чтобы это объяснять. Дети начали ходить к онлайн-репетиторам, чтобы им лично объясняли материал. А задания, которые они нам сдают, нельзя воспринимать всерьёз. У нас все выходят отличниками и ударниками в этой четверти, - разводит руками педагог.

Дарья уверенно заявляет, что все темы, которые изучаются дистанционно, она будет заново прорабатывать с учениками в будущем году. Однако есть положительный момент: последняя четверть во многом повторительная, тем на самостоятельное изучение осталось немного.

Каков итог?

Как считает Дарья Истрина, предметники смогут нагнать программу в следующем году. Но повторение подобного «дистанционного» опыта в середине года может стать катастрофой. Чтобы подготовиться к таким ситуациям, необходимо организовать масштабную работу по созданию условий для учебы онлайн.

Для качественного усвоения материала необходим общий образовательный портал, который сможет выдержать большой поток пользователей, будет содержать качественные видеоролики, задания, систему оценивания и доходчивое объяснение тем уроков. У учителей должны быть хотя бы базовые технические возможности, чтобы их не пришлось в срочном порядке покупать.

Но даже в таком случае большинство учителей не верят в дистанционное обучение.

- Я думаю, что дистанционное обучение в настоящее время не может стать основным. Это не тот вариант, к которому все привыкли. Детям очень трудно без наставника проходить все эти темы. Некоторых нюансов нет в учебниках. Плюсов в таком обучении я пока не вижу. Взрослый человек, который закончил школу, поступил в университет, уже умеет учиться. Но у детей этот навык отсутствует. Чтобы навык появился, его необходимо выработать, а для этого нужен полноценный учитель, а не картинка на экране, - заявляет Дарья.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Устала учиться»

Родители, которым пришлось повторить школьную программу и попробовать себя в роли учителей, оказались не в восторге. «Комсомолка» узнала их мнение.

Мария, мама двоих младшеклассников:

- Для нас это обучение не дистанционное, а самостоятельное. У меня двое детей, а телефон с выходом в интернет - один. Были ситуации, когда для старшего учитель скидывает контрольную работу по математике, которую нужно отправить обратно через 20 минут, в это же время у младшей урок фортепиано по тому же телефону. Разумеется, среагировать быстро не получается. Но надо отдать должное учителям: они входили в наше положение. Материал нередко объясняла сама - и это непросто. Меня не учили учить, кроме того, я уже всё забыла. Это был ускоренный курс повторения начальной школы для родителей. Что тут можно сказать? Я устала учиться. Тем более, что бывали глупые задания, например, послушать народную песню про картошку и написать свою на тот же мотив. Да, задания по физкультуре, рисованию, музыке на «дистанционке» тоже выполняли - снимали видео.

Светлана, мама первоклассника:

- Дистанционное обучение допустимо, если с ребенком есть кому полноценно заниматься дома, то есть если родители сидят на самоизоляции так же, как и их дети. У нас в семье работают оба родителя, и в таком случае данный вид обучения добавил сложностей.

Во-первых, ребенок в 1 классе нуждается в том, чтобы ему объясняли новый материал и помогали с домашней работой. То есть, пока не разберешь с ним уроки, к домашнему заданию приступать самостоятельно не имеет смысла - будет много ошибок. Во-вторых, все обучение сдвинулось на вечернее время. Когда мама приходит с работы, начинается не только выполнение «домашки», как раньше, но и изучение нового материала. То есть до позднего вечера - за уроками. В-третьих, днем ребенок так или иначе не занимается полезной деятельностью, а большую часть времени проводит за гаджетами (работающим родителям сложно контролировать этот процесс).

Но стоит заметить, что сложно не только родителям, но и учителям. Нам нужно сделать уроки только с одним ребенком, а педагогу за день проверить успеваемость 33! Не позавидуешь… Если повезло с учителем (как нам), то «странных» заданий ожидать не приходится. Наоборот, мы чувствуем поддержку и доброжелательный настрой.

КСТАТИ

А была ли «удаленка»?

С началом дистанционного обучения начали распространяться слухи о том, что его нет вовсе, а дети приходят за заданиями в школу. Однако Дарья Николаевна уверенно заявляет - «дистанционка» была!

- Классные руководители узнали, кто из детей не имеет вообще никаких технических средств для занятий. Таких ребят оказалось человека три. Первые задания они действительно брали в школе на вахте. Но вскоре эту проблему решили, дети стали заниматься с помощью телефонов родителей. Ни от кого из коллег я не слышала, чтобы дети во время карантина приходили в школу, - с удивлением отмечает Дарья.