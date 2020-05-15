«Ночь музеев» в Благовещенске станет дистанционной

Амурский областной краеведческий музей приглашает 16 мая присоединиться к мероприятиям всероссийской акции «Ночь музеев - 2020». В этом году она впервые пройдет онлайн, однако от этого не станет менее интересной.

Как рассказали в министерстве культуры Амурской области, тема акции на этот раз «Эпоха. Символы. Герои». Амурский краеведческий музей посвятит акцию истории России и Амурской области в XX веке, когда грандиозные исторические достижения сочетались с не менее грандиозными потрясениями. Речь, конечно, идет о Великой Отечественной войне - глобальном испытании, в котором наш народ одержал победу.

Музей представит видеоэкскурсии об уникальных музейных экспонатах - символах знаковых событий, происходивших в истории Приамурья в XX веке, и героях этих событий. В конце каждой экскурсии зрителей ждут вопросы онлайн-викторины, ответы на которые будут приниматься в течение следующего дня. Участникам игры необходимо будет разместить ответы в «сториз» в своих инстаграм-аккаунтах с отметкой @museum_amur. Список победителей викторины разместят на сайте museumamur.org в Международный день музеев 18 мая. Они получат пригласительные на посещение музейных интерактивных мероприятий.

Также во время акции «Ночь музеев - 2020» все желающие смогут, не нарушая режима самоизоляции, поучаствовать в мастер-классах по созданию творческих и художественных композиций, спеть известные песни и послушать проникновенные стихотворения о войне вместе с постоянными партнерами и друзьями музея.

А накануне, 16 мая с 10.00 до 17.00, главный музей Приамурья проведет фотомарафон «Ночь музеев в моей жизни». Чтобы стать частью марафона, необходимо поделиться фотографией вашего участия в акции «Ночь музеев» за прошлые годы в социальной сети «Инстаграм», указать название фотографии, год, поставить хештег #НочьмузеевАОКМ и отметить @museum_amur. Самые интересные фотографии появятся на музейной странице в инстаграме, а победителя фотомарафона ждет специальный приз музея.

Мероприятия онлайн-программы «Эпоха. Символы. Герои» будут транслироваться на сайте museumamur.org и в инстаграм-аккаунтах @museum_amur, @dom.sayapina, @tikhomirovmuseum 16 мая с 18.00 до 21.00.

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Что еще покажут на главной музейной акции года

Проведение «Ночи музеев - 2020» в онлайн-формате открывает перед амурчанами возможность поучаствовать в акции не только в родном регионе, но и в музеях по всей стране. Во всех городах акция пройдет 16 мая, но из-за разницы часовых поясов - в разное время.

Например, в Южно-Сахалинске Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» скооперируется с музеем-усадьбой Л. Н. Толстого. На сайте сахалинского музея chekhov-book-museum.ru опубликуют уникальные видеосюжеты о работе реставратора, истории предметов из музея Л. Н. Толстого, покажут виртуальную выставку работ Кукрыниксов. Кроме-того, участников ждут онлайн-экскурсии и интерактивный бал Наташи Ростовой с мастер-классами по бальным танцам. Мероприятия стартуют онлайн в 20.00 по амурскому времени.

Во Владимире Центр пропаганды изобразительного искусства организует онлайн-концерт вокальной группы «Форманта». Его участники - студенты местного института искусств, которые не раз уже пленяли слушателей своей энергией и эмоциональностью. Транслироваться концерт будет поздней ночью, однако амурчане смогут увидеть его запись на следующий день на сайте izo33.ru.

В Москве свою программу «Ночи музеев» анонсировала Третьяковская галерея. Здесь желающих зазывают проверить свои знания в онлайн-игре: ответить на вопросы о художниках, направлениях, картинах из коллекции Третьяковки и выиграть призы. Однако в Благовещенске попробовать интеллектуальные силы смогут только полуночники - акция стартует в 19.30 по московскому времени, когда в Амурской области будет уже 01.30.

Интересные мероприятия пройдут и других музеях России. Амурчанам будет удобнее всего посетить онлайн-акции городов Дальнего Востока, однако их музеи еще не успели рассказать о запланированных экскурсиях, викторинах и лекциях. Следите за обновлениями на официальной афише «Ночи музеев - 2020» на сайте культура.рф.

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