Индекс окрошки: во сколько обойдется самое ходовое летнее блюдо амурчанам

Согласитесь, когда на смену холодам приходят жаркие денечки, а в теплицах и на грядках поспевает первый урожай, душа требует к обеденному столу чего-нибудь особенного - легкого, вкусного и необычного. И на ум приходит, конечно же, окрошка.

И хотя окрошку принято считать летним блюдом, ведь в жару она замечательно освежает, весной мы ее готовим с неменьшим удовольствием. От одного только внешнего вида может разыграться нешуточный аппетит. А свежая зелень придает такой аромат, что кружится голова!

По традиции мы решили подсчитать, во сколько обойдется этой весной любимое холодное блюдо амурчанам, и отправились за зеленью и овощами.

Что ударит по карману?

Чтобы окрошка получилась «ну просто пальчики оближешь», мы выбрали продукты не из самого дешевого ценового сегмента. Скажем так, отдали предпочтение ингредиентам по среднестатистической стоимости.

Как и было ожидаемо, самым дорогим ингредиентом стала колбаса (порядка 400 рублей за кг), а также квас, который входит в классический вариант окрошки (чуть более 40 рублей за литр). Не так уж и дешево в регионе продают редиску и огурцы (свыше 200 рублей за кг). Остальные составляющие - картошка, зелень, яйца и сметана - стоят по-божески.

Конечно, окрошка может обойтись и несколько дешевле, если прогуляться по нескольким магазинам и купить нужные продукты по наименьшей цене.

Классика или эксперимент?

На конечную стоимость окрошки будет влиять и то, чем вы решите ее заправить. Классическую окрошку, как правило, заправляют квасом. Но все чаще на домашнем столе (да и в меню предприятий общественного питания) встречается окрошка на минералке, кефире, сыворотке, мясном бульоне, айране, тане, рассоле, простокваше и даже пиве!

У этого блюда в принципе не существует окончательного варианта приготовления. И дело не только в заправке, но и в самих ингредиентах. Все зависит от ваших индивидуальных предпочтений.

КОНКРЕТНО

Посчитаем?

Из расчета на 8 порций:

- 300 г редиски (1 пучок) - 70 руб.

- 300 г картошки - 12 руб.

- 0,5 кг огурцов - 94 руб.

- 470 г колбасы вареной «Докторской» - 188 руб.

- 5 яиц - 34 руб.

- 2 л кваса - 82 руб.

- 200 г сметаны - 46 руб.

- по пучку зеленого лука, укропа и петрушки: 3 шт. х 40 руб. = 120 руб.

Итого: 646 руб.

Таким образом, порция домашней полноценной окрошки обойдется, в среднем, в 81 рубль.

КСТАТИ

Через месяц-другой индекс окрошки наверняка станет меньше за счет сезонного падения цен на зелень и овощи. Так что в июне-июле амурчане смогут полакомиться освежающим блюдом, заплатив за продукты на порядок меньше.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Ну что, по окрошке?

Если вы любите эксперименты и не боитесь новых вкусовых ощущений, тогда отставляем в сторону классический рецепт и готовимся поразить всех своей необычной окрошкой по-новому.

Окрошка на айране

Ингредиенты (на четыре порции):

Филе верхней части бедра говядины - 200 г

Огурцы свежие - 4 шт.

Редис - 1 шт.

Запеченный картофель - 1 шт.

Шнитт-лук - 1 пучок

Мацони - 600 мл

Минеральная вода - 200 мл

Кинза / укроп / свежая мята - по 1 пучку

Перец чили / соль - по вкусу

Рецепт: Для айрана взбиваем мацони с щепоткой соли, добавляем измельченные укроп, кинзу, мяту, перец чили. Тонкой струйкой вводим охлажденную минеральную воду и тщательно перемешиваем. Заправка готова! Теперь все накрошенные ингредиенты заливаем айраном и перемешиваем. Перед подачей можно украсить блюдо перепелиным яйцом.

Мясная окрошка с кефиром по-туркменски

Ингредиенты (на четыре порции):

Кефир или простокваша - 1 л

Вареное мясо (говядина, свинина, баранина) - 150 г

Огурцы или редис - 150 г

Сметана - 3 ст. л.

Яйцо, сваренное вкрутую - 1 шт.

Зеленый лук рубленый - 1 пучок

Укроп рубленый - 1 пучок

Сахар, соль - по вкусу.

Рецепт: В кефир положить нарезанное небольшими кубиками холодное отварное мясо, нарзанный свежий огурец или редис (можно два ингредиента вместе), рубленое яйцо, сметану. Рубленый зеленый лук растереть с небольшим количеством соли, зелень должна пустить сок. После этого положить его в суп. Добавить рубленый укроп, приправить щепоткой соли и сахара. Перед подачей к столу охладить в холодильнике около 30 минут.

Приятного аппетита!