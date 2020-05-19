2020-05-19T05:34:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 19 мая 2020 года: Амурские власти рассказали, как получить пропуск в закрытые города

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Амурской области к полудню 19 мая 2020 года
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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На въезде в Шимановск все строго. Фото: amurobl.ruНа въезде в Шимановск все строго. Фото: amurobl.ru
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В Амурской области продолжается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. В понедельник, 18 мая, управление Роспотребнадзора по региону сообщило о еще 16 пациентах. Таким образом, сейчас в Приамурье выявлено 238 случаев COVID-19, включая те, что завершились выздоровлением.

Пропуск в Шимановск

С этой недели в силу вступили ограничения на выезд и въезд в город Шимановск. Попасть в город, как и покинуть его, можно только через два специально оборудованных КПП. Один, основной, располагается на пути с федеральной автодороги «Амур», второй - у выхода на так называемую Кумарскую трассу, которая ведет в крупные села Шимановского района.

- На пропускных пунктах организовано круглосуточное дежурство. Наряды состоят из сотрудников полиции, Росгвардии, медиков, специалиста бюро пропусков и дезинфекторов. Последними проводится санитарная обработка въезжающих и выезжающих машин, - рассказала исполняющая обязанности мэра Шимановска Оксана Базылева.

Для удобства жителей города и области уже работает электронная система оформления пропусков.

- Заявление на получение пропуска можно подать на сайте Правительства Амурской области в разделе «Получение пропуска на въезд в города и районы области, закрытые в связи с пандемией», ссылка на раздел размещена и на сайте городской администрации. Развернуто три пункта очной подачи заявлений: администрация города Шимановска, городская библиотека и подростковый клуб «Подснежник». В двенадцатичасовом режиме организована работа бюро пропусков. На сегодня подано 272 электронные заявки, 137 заявок рассмотрено, выдано 274 пропуска, - рассказала начальник бюро пропусков Альбина Трофименко.

Ограничительные меры уже приносят свои плоды. В воскресенье в получении пропуска отказали трем жителям Шимановска, которые находятся в круге контактных лиц и должны находиться на самоизоляции. В понедельник, 18 мая, на железнодорожном вокзале был обнаружен пассажир с повышенной температурой, который был сразу госпитализирован. Еще одному пассажиру было обоснованно отказано в выходе в город.

Обработка городов

Общественные места в Свободном и автобусы в Благовещенске начали обрабатывать с помощью генераторов холодного тумана. Так же дезинфицируют весь транспорт на въезде в Шимановск. В администрации областной столицы рассказали, что новое оборудование сделало работу более эффективной и простой в исполнении.

- Обработка с помощью генератора будет ежедневной по возвращению автобуса с маршрута, как внутри салона, так и снаружи. Это станет дополнительной мерой к регулярной уборке салона, когда вручную дезинфицируются все контактные поверхности. На сегодняшний день в МП «Автоколонна 1275» обработке парогенератором подлежат все машины, а это 56 автобусов разной вместимости, - пояснили в транспортном отделе администрации города Благовещенска.

Аналогичную технику опробовали в Свободном. Там продезинфицировали поверхности снарядов в скейтпарке на улице Зейской и аллеи центральной площади. В этом городе оборудование планируют использовать для обработки общественных пространств, а также подъездов многоквартирных домов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По состоянию на 18.05.2020 в Амурской области пациенты с COVID-19 выявлены в таких населенных пунктах:

г. Благовещенск - 81

г. Тында – 37

г. Шимановск – 32

г. Белогорск – 29

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 4, с. Соколовка - 3) – 19

г. Свободный – 18

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 4

Ивановский район (с.Крещеновка) – 4

пгт. Прогресс – 4

г. Зея – 3

Благовещенский район (с.Владимировка, с.Чигири) – 3

г. Райчихинск – 2

Бурейский район (п. Талакан) – 1

Завитинский район (с. Успеновка) - 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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