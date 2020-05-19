Первая смерть пациента с коронавирусом в Приамурье: Инфекцию у пенсионерки усугубили другие болезни

В Амурской области подтвердился первый случай смерти от коронавирусной инфекции. О нем рассказали в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе.

- Серышевский район, женщина 80 лет, у нее имелись сопутствующие заболевания, которые отягощали течение болезни - сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и другие, - рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Ранее уже сообщалось о возможной смерти от новой коронавирусной инфекции в Приамурье, в городе Тында. Однако официальные источники так и не подтвердили, что причиной смерти женщины был COVID-19. В официальную статистику управления Роспотребнадзора по Амурской области этот летальный случай не включили.

Таким образом, с учетом последней информации, в России остаются всего четыре региона, где эпидемия протекает без летальных исходов: Курганская область, Сахалин, Горный Алтай и Ненецкий округ. До недавнего времени в этом списке также находилась Чукотка, где сегодня, 19 мая, также была зарегистрирована первая смерть от COVID-19.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Число заболевших растет в Амурской области

За последние сутки прибавились девять пациентов

Коронавирус на территории Приамурья имеет тенденцию к распространению, заявила главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова на прошедшем 19 мая заседании оперативного штаба.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 247 случаев, за последние сутки количество пациентов увеличилось на девять человек. Большинство заболевших выявлено в Благовещенске, Белогорске, Тынде и Шимановске. В Серышевском районе, где проживала первая скончавшаяся от COVID-19 в регионе, зарегистрирован 21 случай инфекции. Однако есть и хорошие новости: за все время в Амурской области выздоровели уже 65 пациентов, из них 11 – за последние сутки.

При этом в статистике, публикуемой на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области, не учитывается ЗАТО Циолковский, где ранее подтвердился первый случай заболевания. Как объяснил корреспонденту «КП» глава Циолковского Сергей Левицкий, это объясняется особым статусом населенного пункта.

КСТАТИ

Парки и скверы планируют открыть в Благовещенске

На баскетбольную площадку на набережной уже вернули кольца

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил главам муниципальных образований проработать возможность свободного доступа амурчан на территории рекреационных зон, а именно к паркам и скверам.

- Насильно удержать людей дома мы не можем, но можем и должны обеспечить их безопасность при нахождении в парках или на спортивных площадках. Главам необходимо тщательно проработать этот вопрос и открыть общественные пространства при соблюдении санитарных норм. Например, на спортивных площадках организовать обработку дезсредствами турников или установить санитайзеры. – пояснил Василий Александрович.

Администрация Благовещенска подтвердила, что на этой неделе в городе откроют общественные места для семейных прогулок. Уже открыт городской парк, на спортивную площадку рядом с ним вернули баскетбольные кольца – их сняли в начале апреля, чтобы не допустить столпотворения в этом месте. Однако в мэрии рекомендуют приходить на площадку для единичных тренировок, а не для командных игр.