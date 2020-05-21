Рынок продали первым - но последним ли?

Пару месяцев назад администрация города продала одно из подразделений МКП «ГСТК» - Центральный рынок. Одно из немногих предприятий, не работавших себе в убыток даже в 90-е годы прошлого века. Торговые ряды и землю под ними купил один из амурских финансовых магнатов - Александр Федорчук. В немногочисленных интервью местной прессе бизнесмен так и не раскрыл карты и не рассказал, какая участь ждет бывшее сердце городской торговли.

Зачем продавать

Торговая сделка состоялась не потому, что муниципалитету стал не нужен один из источников пополнения городского бюджета. Благовещенские власти подчинились требованиям федерального закона, предписывающего до начала 2025 года решить вопрос с изменением юридического статуса муниципальных предприятий (МУП). Они должны быть реорганизованы, например, в акционерные общества, или ликвидированы, как вариант - проданы третьим лицам с аукциона.

Надо сказать, что идея ликвидации МУПов не нова, этого требовала административная реформа, стартовавшая еще в начале двухтысячных. Уже тогда ряд амурских муниципальных предприятий акционировали, их деятельность встала на рельсы коммерции, для многих она завершилась банальной продажей основных и оборотных фондов, никакое производство на их базе так и не создали. А уж сколько раз муниципалы меняли вывеску в результате банкротств! Каждое новое предприятие, как феникс из пепла, возникало на руинах старого и продолжало свою убыточную деятельность. Этим в свое время грешили многие города и районы региона. При желании хронологию банкротств можно проследить, изучив публикации в муниципальных СМИ. Что характерно, конторы работали себе в убыток, сотрудники нередко месяцами не получали зарплату, а каждый новый руководитель обзаводился «свечным заводиком».

Вероятно, это и послужило одной из причин, из-за чего в ФАС пришли к выводу: МУПы - рассадник коррупции. Компании ведут коммерческую деятельность, используя государственное и муниципальное имущество, занимая ведущие ниши на рынке, особенно в коммунальном хозяйстве, они ограничивают конкуренцию коммерческим структурам.

Кто следующий

Продажа центрального рынка очень сильно ударила по рядовым продавцам. Многие пришли в торговые ряды в перестроечные времена - полугодовая задержка зарплат, банкротство предприятий, тотальная безработица, вот и переквалифицировались швеи, хлопкопрядильщицы, инженеры и другие специалисты в работников торговли. Сегодня многие из них снова безработные.

- Мы остались не у дел, в буквальном смысле, потому что практически все мы люди в возрасте 50+. На рынок пришли в 90-е, работали годами без записей в трудовой книжке. Нас устраивало, зарплату платили каждый день наличкой, процент от выручки, а она была высокая. Не помню, чтобы падала, к нам ведь ехал народ со всей области, особенно много стало покупателей, когда начались большие стройки, - рассказывает жительница областного центра Ольга Рыбоводова (имя изменено по ее просьбе). - В начале апреля хозяева сами встали за прилавок, пока рынок еще совсем не закрыли, а нас уволили без выходного пособия. Мы же работали без трудового договора. По сути, нет у меня торгового стажа, вот и на работу не могу устроиться, и пособие по безработице не положено. Собственно, и наши прежние работодатели сегодня не в плюсе. Такого удобного места с относительно невысокой арендой в городе нет. Возможно, многие теперь вообще закроют свои ИП.

Не исключено, что те же проблемы появятся у предпринимателей, арендующих площади в подразделениях МКП «ГСТК» - торговых центрах № 1, № 2 и «Автомобильный». Как рассказали в мэрии Благовещенска, пока речь об их продаже не идет, в этом году эти рынки должны работать в прежнем статусе. Но впереди четыре года, за это время их судьба тоже будет решена.

Всего на сегодняшний день в ведении благовещенского муниципалитета находится шесть муниципальных унитарных и казенных предприятий. Помимо вышеперечисленных, есть МУП «Автоколонна 1275», МУП «Городской парк культуры»; МУП «Банно-прачечные услуги»; МУП «Муниципальный центр международного сотрудничества»; МКП «Комбинат школьного питания». Есть и еще несколько подразделений МКП «Городской сервисно-торговый комплекс» - ритуальные услуги, санитарная очистка и озеленение, наружное освещение, ремонт и содержание дорог, содержание средств регулирования дорожного движения. Общая численность сотрудников в этих учреждениях составляет 1086 человек.

КОМПЕТЕНТНО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Приамурья Борис Белобородов:

- Когда имуществом управляет и ведет хозяйственную деятельность не коммерческая структура, а государство или муниципалитет, то эффективность такой работы гораздо ниже. Многие ГУПы и МУПы работают на очень конкурентноспособных рынках, например, связанных с теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением, транспортной и энергоинфраструктурой, дорожным хозяйством, госзакупками. При этом мы часто узнаем о банкротстве этих организаций, хотя они, по сути, тоже занимаются извлечением прибыли из своей деятельности. Поэтому в сегодняшней ситуации уход таких предприятий с рынка может быть очень полезен частному бизнесу.