Самвел Казараян: «Коронавирус пока не испортил мои планы…»

Пандемия - не помеха?

Этот год для самбиста Самвела Казаряна знаковый: он стал чемпионом России, мастером спорта международного класса. Но почувствовать вкус славы по-настоящему ему не удалось. Как только спортсмен вернулся домой, в марте - объявили режим самоизоляции. Тренировки, сборы, соревнования для многих перенеслись на будущее…

- Коронавирус пока не испортил мои планы, - делится Самвел. - Небольшие сложности появились с тренировками. Но я стараюсь поддерживать свою физическую форму. Серьезные сборы у меня начинаются летом: еще есть полгода до чемпионата мира и до Кубка Европы. Поэтому, пока особого влияния на меня самоизоляция не оказывает. Но вот моих коллег, которые сейчас тоже находятся дома, тех, кто стал вторым на чемпионате России, эта история коснулась. Они из-за переноса соревнований пропустили свой чемпионат Европы, который должен был состояться в мае. Сейчас поменяли даты, его перенесли на сентябрь. Может, им в психологическом плане чуть тяжело, но для меня пока нормально.

Спортивные будни самбиста пока ограничены личными тренировками. В инстаграме он делится видео о том, как занимается на стадионе. Находиться в четырех стенах обычному человеку тяжело, а спортсмену тем более. Но Самвел старается ограничивать себя: делает пробежки и тренируется исключительно в одиночестве.

Победа через поражение

Уметь проигрывать - это целая наука. Самвел Казарян доказал своей выдержкой и упорством, что проигрыш - это часть пути, а не его завершение. В прошлом году он уступил двукратному чемпиону мира, спортсмену из Санкт-Петербурга в полуфинале. В этом году он снова бился с ним, победил и прошел в финал. В бою за первенство встретился с самбистом из Верхней Пышмы (Свердловская область) и взял «золото». Как признается Самвел, он целый год после прошлогоднего поединка готовился не только физически, но и психологически.

- Иногда проигрывать нужно, - говорит спортсмен, - для того чтобы обратить внимание на свои промахи, осмыслить их. К тому же, когда человек проигрывает, как я в прошлом году проиграл полуфинал, он больше мотивирован усиленно заниматься. Эти поражения должны встряхнуть, дать еще больший толчок для тренировок. Знаете, здесь большое значение имеет психологический аспект. В прошлом году я проиграл - потом весь год думал, пересматривал нашу схватку, работал над ошибками... Я считаю, что именно в психологическом плане я был готов лучше, поэтому и выиграл.

Кто стоит за чемпионом

Времена для сомнений появляются в нашей жизни нередко. Такой серьезной победы для Амурской области могло бы и не быть, если бы не поддержка родных и тренера.

В детстве Самвел в какой-то момент захотел оставить самбо. Но близкое окружение помогло сделать верный выбор. Тренер Дмитрий Ильич Богодист 17 лет ведет спортсмена и является для него одним из самых близких людей. Еще в самом начале тренировок, лет в 6-7, тренер подарил Самвелу белую курточку-самбовку для занятий. Казалось бы - что тут такого? А этот подарок стал определяющим в становлении спортсмена: мальчик так загорелся самбо, что с этого момента начал заниматься со всей отдачей.

Позже, к выпускному в школе, Самвел снова засомневался: хотел сначала поступать в пограничный институт, потом думал о работе в МВД. Но как раз в этот период он стал успешно выступать на соревнованиях, победил в первенстве Европы… В итоге они с тренером решили, что нужно остаться в спорте и продолжать тренировки.

- Именно поддержка родителей, тренера, который всегда говорил: «У тебя получится, ты будешь чемпионом», помогла мне стать тем, кем я стал, - говорит Самвел. - Мне кажется, на этой поддержке я вырос как человек, как личность. Конечно, без трудолюбия никуда. Без него ничего не будет. Если человек трудолюбивый и будет терпеть все трудности на своем пути, то он обязательно придет к результату.

Фото из архива Самвела Казаряна

Сколько платят за достижения?

Моральная поддержка для спортсмена имеет первоочередное значение. Но и финансовая не стоит на последнем месте. По словам Самвела, сейчас премиальные выплаты, которые получают амурские спортсмены за победы, не соответствуют тем затратам и усилиям, которые прилагают профессионалы.

- Залы у нас есть, но вот премиальные, которые мы получаем за выступления, за старты - не совсем то, что должно быть. Все-таки мы проделываем немаленькую работу, мы постоянно в залах - два раза в день. Отдаем свое здоровье, свои силы, свою молодость, поэтому хотелось бы, чтобы была какая-то отдача, чтобы оценивали наш труд заслуженно. А пока так себе, - признается спортсмен. - Например, за чемпионат России мне выплатили 100 тысяч рублей. Если подсчитать, то для подготовки на серьезные старты уходит больше, чем те же 100 тысяч рублей. Но раньше вообще ничего не выплачивали. С приходом нового министра спорта начались хоть какие-то премиальные.

Амурским профессиональным спортсменам приходится искать себе источники дохода - совмещать работу и тренировки. Самвел служит в вооруженных силах, и находятся спонсоры, которые поддерживают чемпиона. Без этого - никуда. И это понятно, ведь без хорошей материальной базы сложно говорить о достойных победах.

Популярность глаза не застит

Практически каждый шаг Самвела находится под пристальным вниманием общественности. В 2018 году Российский союз боевых искусств проводил национальный конкурс «Золотой пояс». В одной из номинаций организаторы подсчитывали, имя какого спортсмена чаще всего звучало в СМИ. Им оказалось имя Самвела Казаряна.

До сих пор он остается любимым респондентом для всех амурских медиа. Но спортсмен не ощущает «звездности», считает, что гордиться им должны родные и тренер, а не он сам. Периодически Самвелу предлагали поучаствовать в рекламе - чем не «дивиденды» от популярности? Но спортсмен отказывался: не из-за снобизма, а потому что условия, которые обещали, были не совсем достойными.

- По-настоящему я за своей медийностью особо не слежу. Считаю это одним из инструментов в своих будущих планах, - делится Самвел. - Но лично для меня важнее, чтобы мои близкие, друзья знали о моих заслугах. Что говорить, у нас город маленький. Один пост в инстаграме - и полгорода знают. Отношусь к такой известности обычно, ведь я не мировая «звезда».

О своих дальнейших планах спортсмен пока говорит уклончиво, но намекает, что они связаны со спортом.

- Каждый человек, каждый спортсмен ставит перед собой определенные задачи. И я работаю для себя, для своих дальнейших целей: они не могут исчерпать себя. Я работаю в спорте, в том числе и на свое имя: у меня постоянно берут интервью, подписчики интересуются моей жизнью. Хотелось бы, чтобы это в будущем мне пригодилось. Но о своих дальнейших планах я пока никому не говорю. Надеюсь, что все, что я задумал, увенчается успехом.