Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 21 мая 2020 года: Губернатор взял на контроль выплаты медикам в Приамурье

Прошедшие сутки в Амурской области отметились «антирекордом» - впервые в регионе было зарегистрировано сразу 30 новый случаев COVID-19, причем 20 из них заразились в столице региона. По итогу, в Приамурье выявлено уже 277 пациентов.

О выплатах медикам

С заразившимися коронавирусом работают сотни медиков. Для них в стране предусмотрены стимулирующие выплаты. По постановлению Правительства РФ №415 на дополнительные средства могут рассчитывать медработники, которые контактируют с пациентами и биоматериалом, зараженным COVID-19. Как рассказали в амурском минздраве, доплаты на общую сумму 16,2 миллиона рублей получил уже 471 человек.

Также «президентские выплаты» регулирует постановление Правительства РФ №484. Согласно ему, получить деньги могут медицинские и другие работники, непосредственно работающие с зараженными коронавирусом. В эту категорию попадают не только врачи, медсестры и фельдшеры, но и, например, водители автомобилей скорой помощи. В Амурской области по этому нормативному акту доплату перечислили 198 людям, общая сумма составила 16,8 миллиона рублей.

Правда, с выплатами по этому постановлению возникли вопросы – ранее в постановлении имелось указание начислять доплаты «за фактически отработанное время», из-за чего суммы для каждого отдельного сотрудника вышли не очень большими. Однако после Минздрав РФ дал разъяснения, и в области пересчитали сумму выплат. Теперь, рассказала замминистра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова, выплаты за выполнение особо важных работ начислены в размере, установленном постановлением Правительства РФ №484.

Губернатор Приамурья Василий Орлов пообещал проследить, чтобы стимулирующие выплаты перечисляли в срок и в полном объеме.

- Есть информация, что в некоторых лечебных учреждениях не в полном объеме и несвоевременно была выплачена заработная плата. Прошу обратить на это самое пристальное внимание всех руководителей, всех главных врачей, министерство здравоохранения, - подчеркнул губернатор. - Если есть данные, что деньги выплачены не в полном объеме, прошу обращаться по «горячей линии» по коронавирусу на номер 112. Я лично буду разбираться по каждому случаю.

О субсидиях бизнесу

Поддержка в условиях пандемии предусмотрена и для амурских предпринимателей. За получением федеральных субсидий в налоговые органы обратились уже более 2 тысяч налогоплательщиков. При этом свыше 1700 заявлений уже прошли проверку на соответствие необходимым требованиям.

Согласно статистике, в Приамурье чаще всего за субсидиями обращаются предприниматели без наемных работников: так, с начала мая за субсидиями в налоговый орган обратились 963 ИП без работников, 745 предпринимателей с наемными работниками и 544 организации. В общей сложности размер субсидий, выплаченных в Приамурье за апрель, составил больше 33 миллионов рублей.

Дополнительные сведения о порядке получения субсидии можно уточнить по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 или по телефонам горячей линии налоговых органов Амурской области.

Об обработке города

В Благовещенске продолжают санобработку общественных территорий. Дезинфекция проводится с использованием генераторов холодного тумана. Правительство Амурской области направило в региональную столицу два таких устройства.

По информации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», дезинфекция проводится в рамках комплекса противоэпидемических мероприятий. При проведении санобработки происходит уничтожение возбудителей, имеющихся на объектах окружающей среды. Генераторы холодного тумана позволяют проводить дезинфекцию методом орошения. По словам специалистов, это один из самых эффективных методов обработки воздуха и объектов внешней среды.

- Один раз в 2 дня будет проводиться обработка с использованием генератора на территории ОКЦ и на территории парка «Дружба». Наш специалист получил рекомендации от управления ГОЧС. Обрабатывается скейт-парк, а также скамейки поручни на спортивных площадках – в общем, дезинфицирует те поверхности, до которых люди дотрагиваются руками, – рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

Кроме этого, в ежедневном режиме проводится дезинфекция автобусов МП «Автоколонна 1275». В конце рабочих смен салоны 42 автобусов, которые работают на линиях, обрабатываются дезраствором с помощью генератора. Продолжается обработка территории набережной.

По графику дезинфицирующими средствами обрабатываются и подъезды многоквартирных домов. По информации городского управления ЖКХ, 19 мая управляющими компаниями, ТСЖ и ЖКС обработка проведена в 305 домах.