Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 25 мая 2020 года: Амурчанку обвиняют в распространении фейков о COVID-19

В Приамурье растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией. По последним данным, количество пациентов выросло на 15 человек. Таким образом, в регионе с начала пандемии выявлено 355 случаев, 95 из которых завершились выздоровлением. Как отмечалось на заседании оперативного штаба ранее, ситуация продолжает ухудшаться, но это происходит в соответствии с прогнозами.

Наказание за фейк

Жительницу Белогорска обвиняют в распространении недостоверной информации о коронавирусной инфекции, рассказывают в управлении МВД России по Амурской области.

- Предварительно установлено, что амурчанка посредством мессенджера распространила аудиозапись, озвучив недостоверные сведения о количестве граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией, о состоянии их здоровья, а также о проведенных мероприятиях по массовому отбору положительных проб на наличие инфекции у работников медицинского учреждения г. Белогорска и планируемых карантинных мероприятиях на территории Амурской области, - рассказали в ведомстве.

Тем самым женщина распространила заведомо ложные данные об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способов защиты от указанных обстоятельств.

Сотрудники МО МВД России «Белогорский» совместно с УФСБ России по Амурской области в течение суток установили личность гражданки, распространяющей недостоверные сведения об эпидемиологической обстановке на территории г. Белогорска. Следственными органами СУ СК России по Амурской области в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Доказательства собраны, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание, в том числе в виде штрафа в размере до семисот тысяч рублей.

Намаз на карантине

Строительство Амурского ГПЗ в настоящее время полностью идет в режиме «закрытого контура», работники подрядных организаций не могут покинуть пределов периметра проекта: вахтовых городков и строительной площадки. Внутри периметра строители находятся под медицинским контролем. Случаев заболевания COVID-19 на строительной площадке нет.

Учитывая, что Ураза байрам – важный мусульманский праздник, руководство подрядной организации приняло решение организовать намаз в границах вахтового городка, который расположен в «закрытом контуре» АГПЗ, в 15 километрах от города Свободного.

В мероприятии принимали участие работники, исповедующие ислам, которые находятся на строительстве достаточно продолжительное время – в течение нескольких месяцев. Эти люди совместно проживают в общежитиях и осуществляют трудовую деятельность на стройплощадке рядом, поскольку этого необходимо по условиям производства.

Основная часть из них принимала участие в намазе, находясь на территории общежитий, остальные – на открытом пространстве. Мероприятие прошло в строго регламентированный период времени без каких-либо отклонений от внутреннего протокола подрядной организации, сообщили в пресс-центре Амурского ГПЗ.

Обработка против болезни

В Благовещенске продолжается санобработка общественных территорий, парков и транспорта. Специалисты обрабатывают салоны автобусов, остановки общественного транспорта, подъезды многоквартирных домов.

- Я считаю, что пика заболеваемости мы не допускаем в том числе и благодаря этим противоэпидемическим мероприятиям. В Благовещенске достаточно большое количество территорий и объектов подвергается санитарной обработке. Усиленная дезинфекция идет в плановом режиме, останавливать ее нельзя. В частности, у нас обрабатываются такие территории как набережная реки Амур, автобусные остановки, Первомайский и Городской парки, парк «Дружба», – сообщил первый заместитель мэра города Олег Имамеев.

В выходные дни дезинфекцию стараются проводить до обеда, в будни – в период с 16.00 до 20.00. По информации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», дезинфекция проводится в рамках комплекса противоэпидемических мероприятий. При проведении санобработки происходит уничтожение возбудителей, имеющихся на объектах окружающей среды.

Несмотря на то, что дезинфекция проводится регулярно, администрация Благовещенска призывает горожан по возможности воздержаться от постоянного пребывания в общественных местах, чтобы не подвергать здоровье риску.