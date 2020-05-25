«Они уже несколько месяцев на вахте»: На Амурском ГПЗ объяснили, почему разрешили массовый намаз в условиях пандемии

Массовый намаз прошел на территории Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) в связи с Ураза-байрамом – одним из важнейших мусульманских праздников. Видео намаза распространили в социальных сетях амурчане, возмущенные проведением массовой молитвы в условиях пандемии коронавируса.

Безопасность первостепенна

В пресс-службе правительства Амурской области объяснили, что решение организовать намаз было принято руководством подрядной организации «Ренессанс» в связи с важностью праздника для мусульман. Молитву провели в границах вахтового городка, который расположен в «закрытом контуре» АГПЗ, в 15 км от города Свободного.

– В мероприятии принимали участие работники, исповедующие ислам, которые находятся на строительстве достаточно продолжительное время – в течение нескольких месяцев. Эти люди совместно проживают в общежитиях и осуществляют трудовую деятельность на стройплощадке рядом, поскольку этого необходимо по условиям производства, – рассказали в пресс-службе.

Основная часть исповедующих ислам работников принимала участие в намазе, находясь на территории общежитий, остальные – на открытом пространстве. Мероприятие прошло в строго регламентированный период времени без каких-либо отклонений от внутреннего протокола подрядной организации, добавили в пресс-центре Амурского ГПЗ.

Закрытый контур

Строительство Амурского ГПЗ в настоящее время полностью идет в режиме «закрытого контура», пояснили в пресс-центре предприятия:

– Работники подрядных организаций не могут покинуть пределов периметра проекта: вахтовых городков и строительной площадки. Внутри периметра строители находятся под медицинским контролем. Случаев заболевания коронавирусом на строительной площадке нет.

Ранее сообщалось, что на подъездных дорогах организованы посты медицинского контроля, въезд только по спецпропуску. Регулярно проводятся дезинфекция транспорта, всех мест общего пользования и термометрия всего персонала. Продлены сроки вахты и трудовых договоров строительного персонала.

При необходимости дополнительной мобилизации работники и специалисты доставляются в Амурскую область только частными чартерными рейсами из регионов РФ после предварительного медицинского контроля и тестирования на коронавирус. Все прибывшие обязательно помещаются в режим самоизоляции на 14 дней и проходят повторный тест.

На контроле власти

Прибытие вахтовых рабочих остается под пристальным надзором в том числе и амурских властей. На одном из последних заседаний правительства Амурской области обсудили меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции среди работников предприятий и организаций, использующих вахтовый метод работы.

По словам зампреда правительства Приамурья Владимира Кобелева, на территории региона с привлечением рабочей силы вахтовым методом осуществляют деятельность 193 организации, общая численность составляет более 40 тысяч работников.

Прогнозная численность сотрудников, прибывающих из других регионов на выполнение работ вахтовым методом в мае-июне 2020 года, составит 5898 человек. В основной массе это специалисты, занятые на строительстве Амурского ГПЗ, в РЖД, на крупных золотодобывающих предприятиях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На площадке Амурского ГПЗ работает порядка 100 компаний. Численность персонала площадки – порядка 31 тысячи сотрудников примерно 23 национальностей.

КОНКРЕТНО

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на предприятиях, использующих вахтовый метод работы, на региональном уровне реализуются следующие меры:

– организовано письменное информирование оперативного штаба о намерении привлечения работников (с указанием даты прибытия и приложением персонифицированного списка);

– проведение термометрии в аэропорту;

– обязательное тестирование работников на COVID-2019 в пункте вылета и через 10 дней после прибытия в регион;

– прохождение работниками 14-дневной изоляции под медицинским наблюдением в обсерваторах.

Оперативным штабом рассматриваются места для размещения вахтовых рабочих на обсервацию. Это 1136 мест в санаториях и базах отдыха, 1145 мест в гостиницах региона.

СТАТИСТИКА

По данным на 25.05.2020 в Амурской области зафиксировано 385 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них

г. Благовещенск – 160

г. Тында – 44

г. Свободный – 36

г. Шимановск – 35

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка – 4) – 35 (+7)

г. Белогорск – 31

Благовещенский район (с. Чигири – 4, с. Владимировка – 2, с. Верхблаговещенское – 2, с. Дроново – 1, с. Марково – 1) – 10

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 8

Ивановский район (с. Крещеновка – 4, с. Среднебелое – 1) – 5 (+1)

пгт. Прогресс – 4

г. Райчихинск – 4

г. Зея – 3

Тындинский район (п. Соловьевск) – 2

Константиновский район (с. Константиновка) – 2

Завитинский район (с. Успеновка – 1, г. Завитинск – 1) – 2

Сковородинский район (Сковородино) – 1

Бурейский район (п. Талакан) – 1

Ромненский район (с. Ромны) – 1

Тамбовский район (с. Тамбовка) – 1